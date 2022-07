Das bringt der Donnerstag

Gaskrise: Bundestag stimmt über Einsatz von mehr Kohlekraftwerken ab

BERLIN: Um angesichts der Drosselung russischer Lieferungen Gas einzusparen, soll weniger Gas zur Stromproduktion genutzt werden - stattdessen sollen wieder mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Der Bundestag will dazu voraussichtlich am späten Donnerstagabend über entsprechende Gesetzesänderungen abstimmen. Genutzt werden sollen künftig Kohlekraftwerke, die gegenwärtig nur eingeschränkt verfügbar sind, demnächst stillgelegt würden oder sich in einer Reserve befinden. Die Änderungen sollen dann am Freitag den Bundesrat passieren.

G20-Treffen auf Bali - Baerbock: Bühne nicht Russland überlassen

BALI: Auf der indonesischen Insel Bali beginnt am Donnerstagabend (Ortszeit) ein Außenministertreffen der G20-Gruppe führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte. Die deutsche Ressortchefin Annalena Baerbock (Grüne) warb vor ihrem Abflug für eine gemeinsame Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. «Wir alle haben ein Interesse daran, dass internationales Recht geachtet und respektiert wird. Das ist der gemeinsame Nenner», erklärte die Grünen-Politikerin am Mittwoch in Berlin vor ihrem Abflug zu den G20-Beratungen. «Und es ist auch der Grund, warum wir Russland nicht einfach die Bühne des Treffens überlassen werden.»

Deal im Prozess gegen mutmaßliche «Blood & Honour»-Funktionäre?

MÜNCHEN: Der Münchner Prozess gegen mutmaßliche Funktionäre und Mitglieder des verbotenen Neonazi-Netzwerks «Blood & Honour» könnte viel schneller zu Ende gehen als gedacht. Bei der Fortsetzung des Prozesses am Donnerstag (10.00 Uhr) wird es voraussichtlich um die Frage gehen, ob ein sogenannter Deal zustande kommt. Einige Angeklagte streben eine solche Verständigung der Prozessparteien an. Das hatten deren Verteidiger am ersten Prozesstag im Juni kurz nach Verlesung der Anklage deutlich gemacht.

EuGH urteilt zu unterschiedlich hohen Zulagen für Nachtschichten

LUXEMBURG: Im Streit um Zuschläge für Nachtarbeit in der deutschen Lebensmittelindustrie urteilt am Donnerstag (9.30 Uhr) der Europäische Gerichtshof (EuGH). Es geht um die Frage, ob unterschiedlich hohe Zuschläge für regelmäßige und unregelmäßige Nachtarbeit gegen den Gleichheitssatz verstoßen. Hintergrund ist ein Verfahren am Bundesarbeitsgericht, in dem um einen entsprechenden Fall in einem Getränkekonzern gestritten wurde.

Baustart für VW-Batteriezellwerk in Salzgitter

SALZGITTER: Der Volkswagen-Konzern will am Donnerstag mit dem Bau seiner Batteriezellfabrik für E-Fahrzeuge in Salzgitter beginnen. Nach langer Vorbereitung und der Fertigung erster Testserien soll damit der Standort des bestehenden Motorenwerks um eine eigene Zellproduktion erweitert werden. Es ist das erste solche Projekt von VW in Deutschland. Zur Grundsteinlegung wird neben Vorstandschef Herbert Diess unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet.

Studie: Wie denken junge Leute über ihr Leben inmitten von Krisen?

HANNOVER: Klimawandel, Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine - die Probleme sind gewaltig, die großen Krisen folgen immer dichter aufeinander. Das geht auch an jungen Menschen nicht spurlos vorüber. Wie denken Jugendliche und junge Erwachsene in Europa über ihr Leben in der Dauer-Krise? Wodurch fühlen sie sich mehr bedroht - Krieg, Pandemie oder Klimakrise? Wie würden sie die Energieprobleme lösen und wie sehr sind sie bereit, Einschränkungen im eigenen Lebensstandard zu akzeptieren? Das will die Tui-Stiftung mit ihrer Jugendstudie «Junges Europa 2022» herausfinden, deren Ergebnisse am Donnerstag (10.00 Uhr) online vorgestellt werden sollen.

Finanzminister Christian Lindner heiratet standesamtlich

KEITUM/SYLT: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Partnerin Franca Lehfeldt wollen am Donnerstag standesamtlich auf Sylt heiraten. Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), wird das Paar trauen, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Auch in den kommenden Tagen wird weiter auf Sylt gefeiert: Wie die dpa aus FDP-Kreisen erfuhr, soll es am Freitag einen Polterabend geben und am Samstag wollen sich Lindner und Lehfeldt in einer Kirche das Jawort geben. Medienberichten zufolge sollen zahlreiche Prominente auf der Gästeliste stehen - darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das Paar selbst machte bislang keine Angaben zu der bevorstehenden Trauung.

Maria im ersten Wimbledon-Halbfinale gegen Jabeur auf Centre Court

LONDON: Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon die Chance auf den Einzug ins Endspiel. Die 34-Jährige trifft am Donnerstag im ersten Halbfinale auf dem Centre Court (14.30 Uhr MESZ) auf die Weltranglisten-Zweite Ons Jabeur aus Tunesien. Für Maria ist es 15 Monate nach Geburt ihrer zweiten Tochter Cecilia bereits das beste Resultat ihrer Karriere. Sie könnte es als sechste Deutsche nach Cilly Aussem, Hilde Krahwinkel, Steffi Graf, Sabine Lisicki und Angelique Kerber ins Wimbledon-Finale schaffen. Maria und Jabeur sind gut befreundet.