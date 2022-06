Das bringt der Donnerstag

Nato-Gipfel befasst sich zum Abschluss mit Kampf gegen Terror

MADRID: Zum Abschluss des Nato-Gipfels in Madrid steht am Donnerstag (10.00 Uhr) der Kampf gegen Terrorismus im Fokus. Bei dem Treffen in der spanischen Hauptstadt soll es um die Herausforderungen gehen, die von Regionen südlich des Bündnisgebiets ausgehen. Zudem stehen die durch Russlands Krieg gegen die Ukraine ausgelöste Lebensmittelkrise und der zunehmende Einfluss Russlands und Chinas zum Beispiel auf Länder in Afrika auf der Tagesordnung.

Putin empfängt Indonesiens Staatschef Widodo in Moskau

MOSKAU: Inmitten der Debatte über eine Beteiligung von Russlands Präsident Wladimir Putin am nächsten G20-Gipfel in Indonesien wird der indonesische Staatschef Joko Widodo am Donnerstag in Moskau erwartet. Der Kreml hatte zu Beginn der Woche bestätigt, dass Putin an dem Treffen Mitte November auf der Insel Bali teilnehmen will - allerdings offen gelassen, ob er per Video oder vor Ort dabei sein wird. Mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine ist noch unklar, wie westliche Staaten mit Putin beim Gipfel großer Industrie- und Schwellenländern (G20) umgehen werden, zumal auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeladen ist.

Corona-Tests ab jetzt für viele nicht mehr kostenlos

BERLIN: Für einen Corona-Schnelltest müssen die meisten Menschen jetzt selbst zahlen. Kostenlose «Bürgertests» gibt es von Donnerstag an nur noch für Risikogruppen sowie für Menschen, die mit besonders gefährdeten Gruppen zu tun haben und für diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das sieht eine neue Testverordnung vor.

Flughafen BER informiert über Vorbereitungen auf Reisesommer

SCHÖNEFELD: Die Chefin des Hauptstadtflughafens BER, Aletta von Massenbach, will am Donnerstag (11.30 Uhr) über die Vorbereitungen für die anstehende Sommerreisezeit informieren. Die Fluggastzahlen waren am BER zuletzt wieder deutlich gestiegen und auch zu Beginn der Sommerferien erwarten die Betreiber eine hohe Nachfrage. Zugleich gilt die personelle Situation auch hier bei Fluggesellschaften und Bodendienstleistern als äußerst angespannt.

Zahl der Arbeitslosen könnte wegen Ukraine-Flüchtlingen steigen

NÜRNBERG/HAMBURG: Die Bundesagentur für Arbeit wird am Donnerstag bei der Vorlage ihrer Juni-Statistik aller Voraussicht nach erstmals seit Monaten wieder steigende Arbeitslosenzahlen verkünden. Grund ist vor allem die Änderung des Rechtskreises für die Ukraine-Flüchtlinge. Erstmals sind sie im Juni offiziell Hartz-IV-Empfänger und haben damit Anspruch auf Unterstützung aus dem Haushalt der Bundesagentur für Arbeit. Experten schätzen, dass etwa die Hälfte der rund 200.000 registrierten Ukraine-Flüchtlinge in der Arbeitsmarktstatistik auftauchen werden.

Ölkartell Opec+ berät über Förderung für August

WIEN: Das Ölkartell Opec+ trifft sich am Donnerstag, um bei einer Online-Konferenz die Förderstrategie für August festzulegen. Es wird erwartet, dass die mehr als 20 Staaten unter Führung von Saudi-Arabien und Russland den Ölhahn weiter aufdrehen. Für Juli hatte die Allianz ein Produktionsplus von täglich 648.000 Barrel (je 159 Liter) beschlossen. Ein ähnlicher Schritt ist für August bereits ins Auge gefasst worden.

Schiffbau-Zulieferindustrie legt Jahresbericht vor

HAMBURG: Die Zulieferindustrie für den Schiffbau und die Offshore-Branche informiert am Donnerstag (11.00 Uhr) über die Entwicklung der Märkte im Corona-Jahr 2021 und wagt einen Ausblick auf das Jahr 2023. Bei der Jahrespressekonferenz der VDMA Marine Equipment and Systems wollen die Vorstände Martin Johannsmann und Tanja Hoppmann auch Ergebnisse der jüngsten Erhebung bei Firmen der Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie etwa zur Auftragslage, Produktionsauslastung und Exportstrategien vorstellen. Die deutsche Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie umfasst den Angaben zufolge rund 400 Unternehmen mit mehr als 63.500 Beschäftigten. Den Umsatz im Jahr 2020 bezifferte der VDMA auf rund 10,5 Milliarden Euro.

Autobahn GmbH startet Pilotprojekt zur Parkplatzsuche für Lkw-Fahrer

WIESBADEN: Um den knappen Parkraum für Lastwagen an Autobahnen effizienter zu nutzen, führt die Autobahn GmbH des Bundes ein neues Leitsystem für Fahrer und Fahrerinnen ein. Das Pilotprojekt wird am Donnerstag (09.30 Uhr) auf einem Rastplatz bei Wiesbaden vorgestellt. Der Lkw-Verkehr hat auf den Autobahnen in den vergangenen Jahren konstant zugenommen - mit schwerwiegenden Folgen für die Fahrerinnen und Fahrer, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Neue DFB-Akademie in Frankfurt wird feierlich eröffnet

FRANKFURT/MAIN: Der Deutsche Fußball-Bund wird am Donnerstag (16.00 Uhr) den neuen DFB-Campus mit Akademie und Geschäftsstelle in Frankfurt am Main feierlich eröffnen. Die rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits von der nur zwei Kilometer entfernten bisherigen DFB-Zentrale umgezogen. Rund 150 Millionen Euro waren für den Bau der neuen Geschäftsstelle, der Akademie und der Sportanlagen auf dem rund 50.000 Quadratmeter großen Gelände veranschlagt worden. Der Grundstein für das DFB-Großprojekt wurde im September 2019 gelegt.

Letzte Schwimm-Entscheidungen bei WM: Lea Boy Mitfavoritin

BUDAPEST: Mit den Rennen über 25 Kilometer im Freiwasser enden am Donnerstag die Schwimm-Wettbewerbe bei den Weltmeisterschaften in Budapest. Im Lupa-See gab es bislang vier Medaillen für das deutsche Team, und es gibt berechtigte Hoffnungen, dass es noch mehr werden. Bei den wegen der hohen Wasser- und Außentemperaturen auf 7.00 Uhr vorverlegten Wettkämpfen zählt Europameisterin Lea Boy zu den Mitfavoritinnen. Im Synchronspringen vom Turm gehen die Schwestern Elena und Christina Wassen an den Start, nach dem coronabedingten Aus von Moritz Wesemann ruhen die deutschen Hoffnungen bei der Entscheidung vom Ein-Meter-Brett auf Timo Barthel.

Deutsche Basketballer bei WM-Quali in Estland mit NBA-Star Schröder

TALLINN: Die deutschen Basketballer um Rückkehrer Dennis Schröder wollen einen großen Schritt auf dem Weg zur WM 2023 machen. Am Donnerstag (18.00 Uhr/Magentasport) tritt das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Tallinn in der Qualifikation bei Außenseiter Estland an. Die Deutschen sind gewarnt, denn im November des Vorjahres verloren sie das Heimspiel in Nürnberg. NBA-Star Schröder läuft nach knapp drei Jahren erstmals wieder für die DBB-Auswahl auf. Mit einem Sieg könnte das deutsche Team Platz eins in der Gruppe festigen. Das Turnier im kommenden Sommer findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt.

Reiter-Nationalmannschaft startet in Aachen

AACHEN: In Aachen startet die deutsche Nationalmannschaft der Springreiter an diesem Donnerstag (18.30 Uhr) mit vier Paaren, die erstmals im CHIO-Team sind. Das Quartett für den Nationenpreis bilden zwei Reiter und zwei Reiterinnen. Christian Kukuk (Riesenbeck) mit Mumbai und André Thieme (Plau am See) mit Chakaria gehörten schon zum Team, das im Vorjahr EM-Silber gewonnen hatte. Sie hoffen nun ebenso auf ein WM-Ticket wie Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Messi und die Belgien lebende Jana Wargers mit Limbridge. Bundestrainer Otto Becker bezeichnete die zwei CHIO-Runden unter Flutlicht als «Härtetest für die WM».