Das bringt der Donnerstag

UNHCR präsentiert Flüchtlingszahlen 2021

GENF: In der schwierigen Weltlage mit Kriegen, Konflikten und Krisen wie dem Klimawandel legt das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) am Donnerstag seinen neuen Weltflüchtlingsbericht vor. Die Zahlen dürften einen Rekord erreichen, wie schon seit vielen Jahren. Allein durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine sind in diesem Jahr 4,9 Millionen Menschen zusätzlich aus ihrem Heimatland vertrieben worden.

Bundespräsident Steinmeier beginnt Staatsbesuch in Indonesien

JAKARTA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Donnerstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Indonesien. Er wird am Morgen (03.30 Uhr MESZ) in der Hauptstadt Jakarta zunächst einen Kranz am Ehrenfriedhof Kalibata niederlegen und dann von Präsident Joko Widodo mit militärischen Ehren begrüßt. Die beiden Staatsoberhäupter wollen sich anschließend zu Gesprächen zurückziehen. Themen werden voraussichtlich die Folgen des Ukraine-Kriegs für die Indo-Pazifik-Region und die Zukunft der Globalisierung sein.

Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten über Aufrüstung

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten beraten an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) über noch offene Fragen im Zusammenhang mit dem großen Gipfeltreffen Ende Juni in Madrid. Bei diesem sollen die Staats- und Regierungschefs darüber entscheiden, wie das Bündnis mittel- und langfristig auf die Bedrohungen durch Russlands Kriegspolitik reagiert. Zudem ist unter anderem vorgesehen, eine Erhöhung der Gemeinschaftsausgaben zu vereinbaren.

EuGH-Urteil: Verstoßen Österreichs Kindergeld-Regeln gegen EU-Recht?

LUXEMBURG: Ausländer bekommen in Österreich unter bestimmten Umständen weniger Kindergeld als Inländer. Ob diese Praxis gegen EU-Recht verstößt, entscheidet am Donnerstag (9.30 Uhr) der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Hintergrund ist eine sogenannte Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission. Betroffen sind Arbeitnehmer, deren Kinder sich permanent in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten, denn die staatlichen Zahlungen sind an die dortigen Lebenskosten gekoppelt.

Ex-Bundespräsident Gauck erhält Point-Alpha-Preis 2022

GEISA: Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck wird am Donnerstag (16.00 Uhr) mit dem Point-Alpha-Preis des Kuratoriums Deutsche Einheit ausgezeichnet. Bei der Feierstunde in der Gedenkstätte Point Alpha an der hessisch-thüringischen Landesgrenze soll der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, die Laudatio auf Gauck halten. Der Point-Alpha-Preis wird für Verdienste um die deutsche und europäische Einheit verliehen.

US-Schauspieler Kevin Spacey vor Gericht in London erwartet

LONDON: Im Prozess um Vorwürfe sexueller Übergriffe auf drei Männer wird der Hollywood-Schauspieler Kevin Spacey an diesem Donnerstag erstmals vor Gericht in London erwartet. Der 62-Jährige hatte bereits angekündigt, sich dem Strafverfahren stellen zu wollen. Ihm werden vier sexuelle Übergriffe auf drei verschiedene Männer in den Jahren 2005 bis 2013 vorgeworfen. In einem Fall lautet die Anklage auf «penetrierende sexuelle Aktivität ohne Zustimmung».

Team-WM der Darts-Profis beginnt: Deutschland trifft auf Spanien

FRANKFURT/MAIN: An diesem Donnerstag (19.00 Uhr/DAZN) beginnt in Frankfurt am Main die Team-Weltmeisterschaft der Darts-Profis. In der Eissporthalle kämpfen 32 Nationen bis zum Sonntag um den begehrten Titel. Deutschland wird von Gabriel Clemens und Martin Schindler vertreten. Das Duo bekommt es am Donnerstagabend (circa 22.00 Uhr) mit Außenseiter Spanien zu tun.