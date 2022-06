Das bringt der Donnerstag

Habeck besucht in Jordanien Flüchtlingslager und Bundeswehr-Soldaten

AMMAN: Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) beendet an diesem Donnerstag seine Nahost-Reise in Jordanien. Der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister will dort das Flüchtlingslager Asrak besuchen, wo rund 39.000 syrische Flüchtlinge leben. Mehr als die Hälfte der Bewohner sind Kinder oder Jugendliche.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg trifft Scholz und Lambrecht

BERLIN: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg kommt am Donnerstag zu Gesprächen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) nach Berlin. Bei den Treffen dürfte es um die Vorbereitung des Nato-Gipfels Ende des Monats in Madrid sowie den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gehen.

Anzeige von Flüchtlingshelferin Rackete: Prozessbeginn gegen Salvini

MAILAND: In Mailand beginnt am Donnerstag eine Verhandlung gegen den früheren italienischen Innenminister Matteo Salvini wegen dem Vorwurf der üblen Nachrede. Die deutsche Kapitänin Carola Rackete hatte den Politiker angezeigt, weil er sie infolge eines Einsatzes als Seenotretterin beschimpft habe. Die Aktivistin wirft dem Chef der rechten Lega vor, sie rufschädigend angegriffen zu haben.

Ex-Bundeswehrsoldaten wegen geplanter Söldnertruppe vor Gericht

STUTTGART: Zwei Ex-Soldaten der Bundeswehr sollen geplant haben, eine bis zu 150 Mann starke Söldnertruppe aufzubauen, um im Bürgerkrieg im fernen Jemen mitzumischen. Weil die beiden Deutschen eine terroristische Vereinigung gegründet hätten, wäre ihr Plan aufgegangen, müssen sie sich von diesem Donnerstag (09.00) in Stuttgart vor dem Oberlandesgericht verantworten. Die Männer waren im vergangenen Oktober im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und in München festgenommen worden.

Europäische Zentralbank auf Kurs Richtung Zinserhöhung

FRANKFURT/AMSTERDAM: Europas Währungshüter steuern auf die erste Zinserhöhung seit elf Jahren zu. Bis Ende September 2022 sollen die Negativzinsen im Euroraum beendet sein, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde kürzlich ankündigte. Die Weichen in Richtung steigende Zinsen wird der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach bei seiner auswärtigen Sitzung an diesem Donnerstag in Amsterdam stellen. Über die Beschlüsse des obersten Entscheidungsgremiums der Notenbank informiert die EZB am Nachmittag (13.45 Uhr).

In Seehäfen droht wegen eines Warnstreiks Stillstand

HAMBURG: Die Abfertigung der Schiffe in Deutschlands großen Seehäfen droht am Donnerstag wegen eines Warnstreiks der Hafenarbeiter zum Erliegen zu kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Spätschicht in den Häfen Hamburg, Emden, Bremen, Bremerhaven und Wilhelmshaven aufgerufen, für mehrere Stunden die Arbeit niederzulegen. Damit soll der Druck auf den Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) bei der dritten Tarifrunde an diesem Freitag in Hamburg erhöht werden. Wegen des hohen Organisationsgrads der Hafenarbeiter - rund 70 Prozent sind in der Gewerkschaft - rechnen Beobachter mit großen Auswirkungen auf das Laden und Löschen der Schiffe. Die Arbeitgeberseite hält die Warnstreiks für verantwortungslos und inakzeptabel.

Entscheidung zu Vermögensarrest von Ex-Wirecard-Chef Braun erwartet

MÜNCHEN: Bleibt das Vermögen des ehemaligen Wirecard-Chefs Markus Braun doppelt eingefroren? Das Landgericht München verkündet am Donnerstag (9.00 Uhr) seine Entscheidung zu zwei vom Insolvenzverwalter Michael Jaffé erwirkten zivilrechtlichen Arrestbeschlüssen, gegen die Braun Widerspruch eingelegt hat. Insgesamt geht es dabei um 175 Millionen Euro.

Tödlicher Unfall bei Autorennen: Urteil erwartet

AACHEN: Im Prozess um den Unfalltod eines Mädchens nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen will das Aachener Landgericht am Donnerstag (16.00 Uhr) das Urteil sprechen. Ein 20-Jähriger ist wegen Mordes, ein 21-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt. In ihren Plädoyers rückte die Staatsanwaltschaft jedoch vom Mordvorwurf ab. Sie forderte für die Angeklagten jeweils eine Jugendstrafe von fünf Jahren wegen vorsätzlicher Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge.

Zweiter Prozess-Tag: Blatter und Platini werden vernommen

BELLINZONA: Am zweiten Tag des Prozesses gegen Joseph Blatter und Michel Platini stehen am Donnerstag (8.30 Uhr) die Vernehmungen der beiden ehemaligen Fußball-Spitzenfunktionäre an. Die Aussage Blatters war am Mittwoch zum Verhandlungsauftakt vor dem Bundesstrafgericht verschoben worden, weil der 86 Jahre alte frühere FIFA-Präsident über gesundheitliche Probleme berichtet hatte. Zudem soll es am Donnerstag auch die erste Zeugenvernehmung geben.