Das bringt der Donnerstag

Bund und Länder beraten über Ukraine-Krieg und Corona

BERLIN: Die Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten am Donnerstag (12.00 Uhr) in Berlin über die Lage in der Ukraine und die Energieversorgung Deutschlands. Zuerst bleiben die Regierungschefinnen und Regierungschefs unter sich, am Nachmittag (circa 15.00 Uhr) kommen sie mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen.

Bundestag berät über Etats für Inneres und Gesundheit

BERLIN: Der Bundestag setzt an diesem Donnerstag seine abschließenden Beratungen zum Haushalt für das laufende Jahr fort. Die Debatte dürfte erneut unter dem Eindruck der hohen Teuerungsrate stehen, die viele Bürger plagt. Beraten wird unter anderem über die Etats des Innenministeriums, des Wirtschaftsministeriums sowie des Gesundheitsressorts.

Haus zu groß für Hartz-IV-Empfänger? Verfassungsgericht äußert sich

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich am Donnerstag (9.30 Uhr) zur Frage, ob Vorgaben zur maximalen Größe von Wohneigentum für Hartz-IV-Empfänger verfassungswidrig sind. Das höchste deutsche Gericht in Karlsruhe will seine Entscheidung schriftlich verkünden.

Umweltgipfel Stockholm+50 beginnt

STOCKHOLM: 50 Jahre nach der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm findet in der schwedischen Hauptstadt erneut ein internationales Spitzentreffen zu Umweltthemen statt. Tausende Teilnehmer werden am Donnerstag und Freitag zum Gipfel Stockholm+50 erwartet, unter ihnen UN-Generalsekretär António Guterres, mehrere Staats- und Regierungschefs, Dutzende Ministerinnen und Minister sowie zahlreiche Klima- und Umweltschützer.

70 Jahre im Amt: Feiern zum Thronjubiläum der Queen beginnen

LONDON: In London beginnen am Donnerstag die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. Zum Auftakt nehmen führende Royals unweit des Buckingham-Palasts die traditionelle Militärparade «Trooping the Colour» (11.00 Uhr MESZ) ab. Anschließend zeigt sich die Queen mit den wichtigsten Mitgliedern ihrer Familie auf dem Balkon ihres Londoner Stadtschlosses.

Erste Sitzung der Opec+ nach EU-Einigung zu Ölembargo gegen Russland

WIEN: Nach der jüngsten Einigung der EU-Staaten auf Importbeschränkungen für russisches Öl berät die Erdöl-Allianz Opec+ am Donnerstag über ihre weitere Förderstrategie. Vor der monatlichen Online-Sitzung wurde die Frage diskutiert, ob Russland auch in Zukunft an die Produktionsvereinbarungen des Kartells gebunden bleibt, oder wegen des Sanktionsdrucks davon befreit wird.

Wiesbadener Prozess gegen Cum-Ex-Schlüsselfigur Berger beginnt

WIESBADEN: Die Schlüsselfigur im milliardenschweren Steuerskandal um Cum-Ex-Aktiengeschäfte, Hanno Berger, soll sich ab Donnerstag (9.30 Uhr) auch vor dem Landgericht Wiesbaden verantworten. In dem Verfahren gegen den Steueranwalt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung sind Verhandlungstermine bis in den August hinein angesetzt.

BGH prüft erneut Streit um deutsche Architekten-Honorare

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) erneut den Streit um deutsche Architekten-Honorare. Der Inhaber eines Ingenieurbüros aus Nordrhein-Westfalen macht eine offene Forderung von mehr als 100.000 Euro geltend. Nach einem EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ist es aber fraglich, ob die bis 2021 geltende deutsche Honorarordnung für Architekten und Ingenieure noch angewandt werden durfte.

EuGH urteilt zu Entschädigung nach Sturz auf Flugzeugtreppe

LUXEMBURG: Kann man nach einem Sturz auf dem Weg in oder aus einem Flugzeug automatisch auf Schmerzensgeld und andere Zahlungen hoffen? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das am Donnerstag (9.30 Uhr) bekanntgegeben werden soll. Hintergrund ist ein Fall aus Österreich. Eine Passagierin war beim Ausstieg auf einer mobilen Treppe ohne ersichtlichen Grund gestürzt und brach sich den Arm.

Bundesgerichtshof entscheidet zur Haftung von Internet-Plattformen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Donnerstag (8.30 Uhr) Entscheidungen zu mehreren Schadenersatz-Klagen gegen Internet-Plattformen wegen Urheberrechtsverletzungen verkünden.

Halbfinale bei den Damen: Swiatek will Siegesserie in Paris ausbauen

PARIS: Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek strebt bei den French Open ins Endspiel. Die 21 Jahre alte Tennisspielerin aus Polen trifft an diesem Donnerstag im ersten Halbfinale um 15.00 Uhr (Eurosport) auf die Russin Darja Kassatkina und hofft auf ihren 34. Sieg in Serie. Im zweiten Vorschlussrunden-Duell spielen danach in Paris die Amerikanerin Coco Gauff und Martina Trevisan aus Italien gegeneinander.

Magdeburgs Handballer vor Gewinn der Meisterschaft

MAGDEBURG: Die Handballer des SC Magdeburg wollen den ersten Titelgewinn seit 21 Jahren vorzeitig perfekt machen. Dazu reicht dem souveränen Bundesliga-Tabellenführer im Heimspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten an diesem Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) bereits ein Punkt. Magdeburg hat in dieser Saison erst zwei Spiele verloren und geht mit einem Polster von sechs Zählern vor Verfolger THW Kiel in die abschließenden drei Partien.