Das bringt der Donnerstag

Entscheidung zur verpflichtenden Bürgerbeteiligung bei Windparks

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht äußert sich am Donnerstag (9.30 Uhr) zur Frage, ob Betreiber von Windparks verpflichtet werden können, die unmittelbaren Nachbarn zu beteiligen. Die Karlsruher Richterinnen und Richter haben nach der Klage eines Unternehmens ein Gesetz aus Mecklenburg-Vorpommern überprüft. Die Entscheidung wird schriftlich veröffentlicht.

Geberkonferenz in Warschau sammelt Geld für Ukraine-Hilfe

WARSCHAU: In Polen tritt am Donnerstag eine internationale Geberkonferenz zusammen, um Geld für humanitäre Hilfe für die von Russland angegriffene Ukraine zu sammeln. Die von Polen und Schweden gemeinsam organisierte Veranstaltung soll um 12.00 Uhr in Warschau beginnen. Partner der Konferenz sind nach Angaben der Organisatoren die Präsidenten der Europäischen Kommission und des Europäischen Rates. Auch die Vereinten Nationen beteiligen sich.

Menetekel für Johnson? Regional- und Kommunalwahlen in Großbritannien

LONDON/BELFAST: In weiten Teilen des Vereinigten Königreichs wird am Donnerstag gewählt. So stimmen die Wähler in Teilen Englands sowie in Schottland und Wales über Gemeinde- und Bezirksräte ab. In Nordirland sind die Menschen aufgerufen, ein neues Regionalparlament zu wählen.

Streit ums Geld bei Treffen der Verkehrsminister von Bund und Ländern

BREMEN/BERLIN: Verkehrsminister der Länder sowie des Bundes informieren am Donnerstag (12.30 Uhr) in Bremen über Ergebnisse ihrer Beratungen. Hauptthema dürften das geplante 9-Euro-Monatsticket sowie ein Finanzstreit über den öffentlichen Nahverkehr sein. Die Länder wollen mehr Geld vom Bund. An einer Pressekonferenz nehmen unter anderen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und die Bremer Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) teil, die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz.

Familienunternehmer-Tage mit Bundesministern Lindner und Habeck

Hannover (dpa/lni) - Bei den Familienunternehmer-Tagen in Hannover werden am Donnerstag (13.00 Uhr) Reden von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. Bei den zweitägigen Beratungen geht es laut Veranstalter unter anderem darum, wie Verfahren für Unternehmen vereinfacht und beschleunigt werden können oder wie der Fachkräftemangel bekämpft werden kann. In Deutschland gelten demnach mehr als 90 Prozent aller Firmen als Familienunternehmen. Am Freitag wird unter anderem der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil erwartet.

Lufthansa berichtet über Start ins dritte Corona-Jahr

FRANKFURT/MAIN: Über ihren Start in das dritte Corona-Jahr berichtet an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) die Deutsche Lufthansa AG in Frankfurt. Das Geschäft des Luftverkehrskonzerns litt im ersten Quartal dieses Jahres weiterhin unter den Folgen der Pandemie sowie zusätzlich unter denen des Ukraine-Kriegs, mit Luftraumsperren und teurem Treibstoff. Da zudem der Jahresauftakt stets zu den schwächeren Zeiten im Luftfahrtjahr gehört, wird Vorstandschef Carsten Spohr erneut einen Verlust verkünden müssen. Eine Prognose für das Gesamtjahr hatte sich der MDax-Konzern bei seiner Bilanzvorlage vor zwei Monaten noch nicht zugetraut.

Gericht entscheidet über Klage gegen Wirecard-Bilanzen

MÜNCHEN: Im Wirecard-Skandal will das Münchner Landgericht an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) seine Entscheidung über eine weitreichende Klage des Insolvenzverwalters Michael Jaffé verkünden. Der Jurist will die mutmaßlich gefälschten Wirecard-Jahresbilanzen 2017 und 2018 für nichtig erklären lassen. Grundlage der Klage sind die mutmaßlichen Scheinbuchungen, mit denen Wirecard-Manager die Bilanzen um erfundene Milliardenbeträge aufgebläht haben sollen.

Ölallianz Opec+: Trotz Sanktionen kein Anzeichen für Strategiewechsel

WIEN: Die Ölproduktionsländer der Gruppierung Opec+ beraten am Donnerstag vor dem Hintergrund des angekündigten EU-Embargos auf russisches Öl über ihre künftige Förderpolitik. Vor der Online-Sitzung der Allianz gab es keine Anzeichen, dass die bisherigen Strategie der vorsichtigen monatlichen Produktionsausweitungen aufgegeben wird, um russische Ausfälle auszugleichen. Laut Analysten ist vorgesehen, die tägliche Fördermenge der Opec+ im Juni erneut um 432.000 Barrel (1 Barrel = 159 Liter) zu erhöhen.

Prozess wegen Kindesmissbrauchs gegen Betreuer: Urteil erwartet

BERLIN: Im Prozess gegen einen 28-Jährigen, der als Betreuer und Babysitter mehr als 20 Jungen missbraucht und sexuelle Übergriffe gefilmt haben soll, will das Berliner Landgericht am Donnerstag (9.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Dem Mann werden knapp 100 Missbrauchstaten in den Jahren 2015 bis 2020 zur Last gelegt. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch, Missbrauch von Schutzbefohlenen sowie Herstellung kinderpornografischer Schriften in rund 100 Fällen.

Deutscher Astronaut Maurer soll von ISS zurück zur Erde kommen

CAPE CANAVERAL: Der deutsche Astronaut Matthias Maurer soll sich am Donnerstag auf den Weg zurück zur Erde machen. Der 52-jährige Saarländer soll nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa und der europäischen Raumfahrtbehörde Esa gemeinsam mit drei US-Astronauten mit einer «Crew Dragon»-Kapsel von der Internationalen Raumstation ISS abdocken.

Frankfurt und Leipzig kämpfen um Finaleinzug in der Europa League

BERLIN: Eintracht Frankfurt und RB Leipzig kämpfen am Donnerstag (21.00 Uhr) um den Einzug ins Finale der Europa League. Beide Fußball-Bundesligisten haben ihre Halbfinal-Hinspiele gewonnen. So reicht der Eintracht von Trainer Oliver Glasner gegen West Ham United nach dem 2:1 im ersten Duell bereits zu Hause ein Remis. Die WM-Arena von 2006 wird ausverkauft sein, 48.500 Zuschauer finden bei europäischen Spielen dort Platz. Über 5000 englische Fans werden in der Mainmetropole erwartet.