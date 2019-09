Von: Redaktion DER FARANG | 26.09.19

Dritter Tag der Generaldebatte der UN-Vollversammlung

NEW YORK (dpa) - Am dritten Tag der Generaldebatte der UN-Vollversammlung stehen am Donnerstag (ab 15.00 Uhr MESZ) in New York Reden von Vertretern aus dem Jemen, der Europäischen Union und von Palästinensern an.



Vor dem Hintergrund der Golfkrise wird mit Spannung eine Pressekonferenz von Irans Präsident Hassan Ruhani erwartet. Bis zum kommenden Montag wollen noch Dutzende Staats- und Regierungschefs vor der UN-Vollversammlung sprechen, zudem sind am Rande des Geschehens zahlreiche hochrangige Treffen vor und hinter den Kulissen geplant.

Bundestag beschäftigt sich mit Kohle, Klima und Stasi-Akten

BERLIN (dpa) - Der Bundestag beschäftigt sich an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) mit Klimaschutz und dem Kohleausstieg.



Die Sitzung beginnt mit einer Debatte zum Klimaschutzprogramm 2030, dessen Eckpunkte die Bundesregierung gerade beschlossen hat. Gleich im Anschluss beraten die Abgeordneten erstmals den Gesetzentwurf der Bundesregierung, der den vom Kohleausstieg betroffenen Regionen Millionenhilfen für den Strukturwandel zusichert.

Kennzeichnungspflicht für Polizisten auf dem Prüfstand

LEIPZIG (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet am Donnerstag über die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte.



Die Namensschilder oder Nummern an den Uniformen sollen mehr Transparenz und Bürgernähe schaffen. Zwei Beamte aus Brandenburg wehren sich dagegen. Sie sehen ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt und befürchten Gefahren für sich und ihre Familien.

Agrarminister tagen in Mainz - Debatten über Umweltschutz und Wald

MAINZ (dpa) - Angesichts von Debatten über mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft kommen die Agrarminister der Länder am Donnerstag in Mainz zusammen.



Themen der Konferenz, zu der auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) erwartet wird, sind unter anderem Tiertransporte über lange Distanzen und Pläne der Bundesregierung zum Insektenschutz. Bund und Länder wollen auch über Nothilfen für die Wälder beraten, die massive Schäden erlitten haben.

Youtube und Goldene Kamera zeichnen Internetgrößen aus

BERLIN (dpa) - In Berlin wird am Donnerstag (20.00) der Youtube Goldene Kamera Digital Award verliehen.



Bei dem Internet-Preis gibt es acht Kategorien, darunter Comedy, Information, Musik und Gaming. Die Show im Kraftwerk wird von Linda Zervakis («Tagesschau») und dem Comedian Daniele Rizzo moderiert. Der Abend wird live bei Youtube übertragen. Zwei von Internet-Nutzern gekürte Preisträger stehen schon fest: Wincent Weiss («Best Music Act») und Nintendo-Fachmann Domtendo («Let's Play & Gaming»).

Bischöfe beschließen Beratungen - Neue Erkenntnisse zu Reformplänen?

FULDA (dpa) - Die katholischen Bischöfe und Weihbischöfe aus Deutschland beenden am Donnerstag ihre Beratungen bei der Herbstvollversammlung in Fulda.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, wird zum Abschluss (14.00 Uhr) die Ergebnisse der Gespräche zusammenfassen.

Moskauer Gericht entscheidet über Straflager-Haft für Schauspieler

MOSKAU (dpa) - Nach seiner Verurteilung zu dreieinhalb Jahren Straflager kämpft der Moskauer Schauspieler Pawel Ustinow an diesem Donnerstag vor Gericht um seinen Freispruch.



In dem als politische Inszenierung kritisierten Verfahren soll ein Berufungsgericht prüfen, ob der 23-Jährige tatsächlich an ungenehmigten Oppositionsprotesten teilgenommen und einem Polizisten die Schulter ausgekugelt hat. Ustinow bestreitet das.

GfK gibt Daten zur Verbraucherstimmung bekannt

NÜRNBERG (dpa) - Der Nürnberger Marktforscher GfK gibt am Donnerstag (8.00 Uhr) neue Daten zur Verbraucherstimmung in Deutschland bekannt.



Der von dem Unternehmen monatlich ermittelte Konsumklimaindex war zuletzt konstant geblieben und verharrte im August bei 9,7 Zählern. Zuvor war er drei Mal in Folge gesunken.

VW zieht Zwischenbilanz zu neuer Produktionsstrategie

BERLIN/WOLFSBURG (dpa) - Volkswagen will die Autoproduktion bei seiner Kernmarke rentabler machen - eine effizientere Fertigung gehört zu den Hauptzielen von Vorstandschef Herbert Diess.



Ein Jahr nach dem Start einer neuen Strategie zieht der Hersteller dazu am Donnerstag (10.00 Uhr) ein Zwischenfazit.

EuGH-Gutachter äußert sich zu Ansprüchen bei umgekipptem Kaffee

LUXEMBURG (dpa) - Ein wichtiger EU-Gutachter wird am Donnerstag (9.30 Uhr) am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg seine Einschätzung zu Schadensersatzansprüchen bei im Flugzeug umgekipptem heißen Kaffee vorlegen.



Seine Expertise bietet eine wichtige Orientierungshilfe für die EuGH-Richter, die in einigen Monaten ihr Urteil fällen dürften (Rechtssache C 532/18).

Urteil im Prozess um Giftmord an Vermieter erwartet

LÜBECK (dpa) - Im Prozess um den tödlichen Giftmord an einem 56 Jahre alten Mann in Lütjensee in Schleswig-Holstein will das Landgericht Lübeck am Donnerstag (8.30 Uhr) das Urteil verkünden.



Der 23 Jahre alte Hauptangeklagte hat gestanden, seinem Vermieter das Pflanzengift E 605 in den Portwein gemischt zu haben. Die Staatsanwaltschaft fordert dafür eine Haftstrafe von neun Jahren wegen Mordes durch Unterlassen. Die Verteidigung hat maximal acht Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge beantragt.

Urteil im Prozess gegen Ex-Chef des Weißen Rings Lübeck erwartet

LÜBECK (dpa) - Im Strafprozess gegen den ehemaligen Leiter der Opferschutzorganisation Weißer Ring in Lübeck will das Amtsgericht Lübeck am Donnerstag (14.30 Uhr) das Urteil verkünden.



Dem Angeklagten Detlef H. wird Exhibitionismus vorgeworfen. Der heute 74-Jährige soll sich im April 2016 bei einem Beratungsgespräch vor einer Hilfe suchenden Frau entblößt haben. H. bestreitet das. Staatsanwaltschaft und Nebenklage haben eine Bewährungsstrafe von drei Monaten gefordert.

Grundsteinlegung für DFB-Akademie mit Bundeskanzlerin Merkel

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel legt der Deutsche Fußball-Bund an diesem Donnerstag (14.30 Uhr) in Frankfurt den Grundstein für den Bau seiner neuen Akademie.



Bei der feierlichen Veranstaltung werden auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann anwesend sein.