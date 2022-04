Das bringt der Donnerstag

Nato-Außenminister beraten über zusätzliche Unterstützung der Ukraine

BRÜSSEL: Die Außenminister der 30 Nato-Staaten beraten an diesem Donnerstag über eine weitere Unterstützung der Ukraine und eine Verstärkung der Verteidigungsfähigkeiten im östlichen Bündnisgebiet. Zeitweise werden an dem Treffen in der Brüsseler Bündniszentrale auch die Außenminister aus den Partnerländern Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea teilnehmen. Zudem werden der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sowie Kollegen aus Finnland, Schweden und Georgien als Gäste erwartet. Kuleba soll unter anderem über die jüngsten Entwicklungen im Krieg mit Russland sowie über die Bemühungen um Friedensverhandlungen berichten.

Bundestag stimmt über allgemeine Corona-Impfpflicht ab

BERLIN: Der Bundestag entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr) über die mögliche Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Deutschland. Vor der Abstimmung ohne sonst übliche Fraktionsvorgaben zeichneten sich zunächst keine klaren Mehrheitsverhältnisse ab. Als einzig ausgearbeiteter Gesetzentwurf liegt ein Kompromissvorschlag für eine Impfpflicht zunächst für Menschen ab 60 Jahre vor. Darauf hatten sich zwei Gruppen von Abgeordneten aus SPD, FDP und Grünen verständigt. Zwei Anträge lehnen eine Impfpflicht ab, die Union fordert in einem Antrag zunächst den Aufbau eines Impfregisters.

Bund und Länder beraten über Hilfen für ukrainische Kriegsflüchtlinge

BERLIN: Die Ministerpräsidenten beraten am Donnerstag (15.00 Uhr) mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), wie die Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge aufgeteilt werden sollen. Außerdem soll es bei dem Bund-Länder-Treffen darum gehen, wie die Registrierung und Verteilung der ankommenden Ukrainer auf die Länder und Kommunen am besten organisiert werden kann.

Neue Kommission zur Reform des Wahlrechts kommt zusammen

BERLIN: Seit etlichen Wahlperioden schwillt der Bundestag an - mit 736 Abgeordneten zählt er inzwischen zu den größten Parlamenten weltweit. Um Abhilfe zu schaffen, wird nun erneut eine Kommission zur Reform des komplizierten Wahlrechts eingesetzt - sie soll am Donnerstag (17.00 Uhr) erstmals zusammenkommen und dann mehr Erfolg als ihre Vorgängerin haben. Im Antrag der Ampel-Koalitionäre heißt es, das Gremium solle Vorschläge machen, die «nachhaltig das Anwachsen des Bundestages verhindern» und stattdessen eine «effektive Verkleinerung» bewirken. Die reguläre Sitzzahl liegt bei 598.

Khashoggi-Mord - Türkei könnte Verfahren an Saudi-Arabien übergeben

ISTANBUL: Das Verfahren zur Aufklärung des Mordes an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei könnte vorzeitig beendet werden. An diesem Donnerstag entscheiden Richter in Istanbul voraussichtlich über die Überweisung des Prozesses an Saudi-Arabien. Menschenrechtler warnen, damit werde die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit für Khashoggi vergeben.

Streit um Ansprüche am Erfolg des Porsche 911 - BGH spricht Urteil

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (9.00 Uhr) in einem Streit über Ansprüche am Erfolg des Porsche 911 zwischen dem Stuttgarter Autobauer und den Erben eines ehemaligen Chef-Konstrukteurs. Es geht um die Frage, ob Nachfahren von Erwin Komenda daran beteiligt werden und ob dies auch für Fahrzeuge gilt, die Jahrzehnte nach Komendas Tod verkauft wurden. In den Vorinstanzen war die Familie gescheitert.

EuGH-Urteil zu Entschädigung bei Verspätung einer Drittstaats-Airline

LUXEMBURG: Haben Fluggäste ein Recht auf Entschädigung, auch wenn ein verspäteter Flug außerhalb der EU durch die Airline eines Drittstaates durchgeführt wurde? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Donnerstag (9.30 Uhr) ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Hintergrund ist ein Fall, bei dem drei Reisende von der amerikanischen Fluglinie United Airlines je 600 Euro Entschädigung verlangen, weil sie mit mehr als drei Stunden Verspätung am Ziel ankamen. Der zweite Flug von Brüssel nach San José - über Newark - hatte technische Probleme. Die Flüge wurden bei Lufthansa gebucht, aber von United Airlines durchgeführt.

Hauptversammlung: Post-Chef Appel will in den Aufsichtsrat

BONN: Bei der Hauptversammlung der Deutschen Telekom an diesem Donnerstag (10 Uhr) will Post-Vorstandschef Frank Appel in den Aufsichtsrat des Unternehmens gewählt werden. Der 60-Jährige will gut ein Jahr lang eine Doppelfunktion wahrnehmen und auf dem Chefsessel der Post bleiben und zugleich an der Spitze des Telekom-Aufsichtsrats stehen.

Prozess gegen Cum-Ex-Architekt Berger geht mit Zeugenaussagen weiter

BONN: Der Strafprozess gegen den bekanntesten Protagonisten in der milliardenschweren «Cum-Ex»-Steueraffäre, der Anwalt Hanno Berger, wird am Donnerstag (10 Uhr) fortgesetzt. Vor dem Landgericht Bonn werden Zeugen erwartet, zwei Vertreter des Bundeszentralamts für Steuern sollen ihre Sicht der Dinge schildern. Der 71-jährige Berger hat sich vor Gericht bisher nicht zum Sachverhalt geäußert, beim Prozessauftakt am Montag hatten seine Anwälte von einer Wortmeldung abgesehen. Eine sogenannte Einlassung von Berger könnte im Prozessverlauf aber jederzeit erfolgen.

Beratungen der Jury im Becker-Prozess dauern an - Urteil möglich

LONDON: Im Strafprozess gegen Boris Becker gehen am Donnerstag (10.00 Uhr Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ) in London die Beratungen der Jury weiter. Richterin Deborah Taylor hatte die Geschworenen am Mittwochnachmittag am Southwark Crown Court aufgerufen, alles im Prozess Gehörte zu berücksichtigen und eine gemeinsame Entscheidung zu finden. Wie lange es dauert, bis die Jury ihr Urteil darüber fällt, ob sie Becker in den 24 Anklagepunkten jeweils für schuldig befindet oder nicht, ist völlig unklar. Dies kann theoretisch binnen weniger Stunden geschehen, aber auch tagelange Diskussionen hinter geschlossenen Türen sind möglich. Becker muss sich währenddessen bereithalten, weil jederzeit die Entscheidung verkündet werden kann.

Plädoyers im Prozess gegen falschen Impfarzt - Urteil möglich

TRAUNSTEIN: Mit gefälschter Approbation und ohne ärztliche Zulassung soll ein Theologe in Oberbayern mehr als 300 Menschen gegen Corona geimpft und bei Hunderten anderen die Impfung überwacht haben. Am Donnerstag (09.00 Uhr) geht der Prozess gegen den Mann vor dem Landgericht Traunstein in die Endrunde. Es wird erwartet, dass Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren. Danach könnte auch das Urteil gesprochen werden.

Nach Corona-Pause: Fitnessmesse Fibo startet wieder mit Besuchern

KÖLN: Ob schweißtreibendes Gerätetraining oder Bodybuilding-Shows: Nach einer Corona-Pause öffnet die Kölner Fitnessmesse Fibo am Donnerstag (9.00 Uhr) wieder für Besucher. Die ersten zwei Tage ist nur Fachpublikum zugelassen, etwa Studiobetreiber und Händler. Am Samstag und Sonntag sind die Kölner Messehallen dann auch für den normalen Publikumsverkehr geöffnet. Besucher können unter Anleitung von Trainern Geräte ausprobieren, Yoga machen oder Sportgetränke probieren. In Corona-Zeiten hat das Gesundheitsbewusstsein nach Darstellung der Fitnessbranche zugenommen, daher steht der Überbegriff Gesundheit über allem.

Diebstahl von Affen und Tierquälerei: Prozess gegen Männer beginnt

DUISBURG: Sieben Jahre nach dem Diebstahl dreier streng geschützter Affen aus dem Krefelder Zoo beginnt am Donnerstag (09.20 Uhr) der Prozess gegen zwei Männer: den mutmaßlichen Dieb (39) und seinen Auftraggeber und Hauptangeklagten.

UEFA-Exekutivkomitee tagt in der Schweiz

NYON: Das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA hält am Donnerstag in Nyon in der Schweiz das nächste Treffen ab. Bei dem Meeting ab 11.00 Uhr ist das Financial Fairplay zwar offiziell kein Tagesordnungspunkt, Medien berichten aber übereinstimmend, dass es genau um diese Finanzregelung gehen soll. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin soll sich im Anschluss bei einer Pressekonferenz äußern. Das neue Regelwerk, das in Kürze beschlossen werden soll, dürfte in den nächsten drei Jahren sukzessive eingeführt werden.

Europa League: Highlight-Spiel für Frankfurt - RB gegen Atalanta

BERLIN: Auf Eintracht Frankfurt wartet das Highlight-Spiel gegen den FC Barcelona, RB Leipzig will gegen Atalanta Bergamo den nächsten Schritt Richtung Halbfinale machen. In den Viertelfinal-Hinspielen der Europa League kommt es für die zwei verbliebenen Bundesliga-Clubs am Donnerstag zu reizvollen Aufgaben. Die Eintracht ist gegen Barca (21.00 Uhr/RTL) zwar Außenseiter, setzt aber auf die Unterstützung der Fans im mit 48.500 Zuschauern ausverkauften Stadion. Die Chancen von RB auf das Weiterkommen (18.45 Uhr/RTL+) erscheinen größer, allerdings hat Atalanta in der letzten Runde bereits Bayer Leverkusen ausgeschaltet.

Doppel-Olympiasiegerin ist Favoritin beim Weltcup-Finale in Leipzig

LEIPZIG: Erstmals seit 2019 werden im Pferdesport wieder Weltcup-Sieger ermittelt. Beim Final-Turnier in Leipzig beginnen am Donnerstag alle Spring- und Dressurreiter bei null. Bekanntester der fünf deutschen Springreiter ist Marcus Ehning, der bereits drei Mal den Weltcup gewonnen hat. Klare Top-Favoritin in der Dressur ist Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl.

86. Masters in Augusta: Woods-Comeback bei Golf-Major-Turnier

AUGUSTA: Die 86. Auflage des Masters beginnt an diesem Donnerstag im Augusta National Golf Club. Insgesamt 91 Spieler begeben sich bei dem traditionsreichen Major-Turnier auf die Jagd nach dem grünen Sieger-Jackett und rund zwei Millionen US-Dollar Preisgeld, doch vor allem einer steht im Mittelpunkt: Superstar Tiger Woods feiert nach seinem schweren Auto-Unfall im Februar 2021 sein Comeback.