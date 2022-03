Das bringt der Donnerstag

Ärzte-Warnstreik an kommunalen Kliniken

FRANKFURT/MAIN: Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für diesen Donnerstag bundesweit Ärztinnen und Ärzte in kommunalen Kliniken zum Warnstreik aufgerufen. Der Appell richtet sich an rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte aus tarifgebundenen Krankenhäusern. Keine Aktionen geplant sind in Berlin, wo ein eigener Tarifvertrag gilt, und in Hamburg, wo ebenfalls Sonderregeln gelten. Eine notfallmäßige Versorgung der Patienten sei sichergestellt.

Australische Journalistin in China wegen Geheimnisverrats vor Gericht

PEKING: Eineinhalb Jahre nach ihrer Festnahme wird die australische Journalistin Cheng Lei an diesem Donnerstag in Peking vor Gericht gestellt. Die 47-jährige Nachrichtenmoderatorin hatte für den Auslandssender des chinesischen Staatsfernsehens gearbeitet. Die Anklage wirft ihr vor, Staatsgeheimnisse ans Ausland verraten zu haben. Bei einer Verurteilung droht ihr als Höchststrafe lebenslange Haft.

UN-Konferenz für Afghanistan: Spendenaufruf für 4,4 Milliarden Dollar

GENF: Für lebensrettende Hilfsmaßnahmen in Afghanistan wollen die Vereinten Nationen am Donnerstag bei einer Geberkonferenz um 4,4 Milliarden US-Dollar (rund 4 Milliarden Euro) bitten. Der Bedarf an humanitärer Hilfe für die Bevölkerung im laufenden Jahr hat sich den UN-Berechnungen zufolge im Vergleich zu 2021 verdreifacht. An der virtuellen Konferenz, die gemeinsam mit Katar, Großbritannien und Deutschland ausgerichtet wird, nimmt auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) teil.

Bundesagentur gibt März-Statistik zum Arbeitsmarkt bekannt

NÜRNBERG: Unter dem Eindruck erster Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die deutsche Wirtschaft gibt die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre März-Statistik bekannt. Experten erwarten wegen der üblichen Frühjahrsbelebung einen weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit. Die Folgen des Ukraine-Krieges dürften nach Auffassung von Volkswirten bisher kaum Einfluss auf die Zahl der Arbeitslosen haben.

Rubel-Zahlung für Gas: Putin berät mit Zentralbank und Gazprom

MOSKAU: Nach seiner Forderung nach Rubel-Zahlungen für russisches Gas will sich Kremlchef Wladimir Putin an diesem Donnerstag mit Vertretern des Energieriesen Gazprom und der russischen Zentralbank treffen. Putin hatte vor einer Woche angewiesen, bis zum 31. März konkrete Maßnahmen zur Umstellung der Zahlungen von Euro und Dollar auf Rubel für Kunden aus «unfreundlichen Staaten» auszuarbeiten. Kremlsprecher Dmitri Peskow betonte am Mittwoch, dass das neue Zahlungssystem aber nicht direkt am Donnerstag in Kraft treten werde.

Bahn legt zweite Corona-Bilanz vor: Konzern bleibt im Minus

BERLIN: Nach dem zweiten Corona-Jahr und erneut roten Zahlen legt die Deutsche Bahn an diesem Donnerstag (11 Uhr) ihre Jahresbilanz vor. Kontaktbeschränkungen, Homeoffice und Infektionssorgen haben auch 2021 viele Menschen vom Bahnfahren abgehalten. Im Fernverkehr lag die Fahrgastzahl mit 81,3 Millionen nur knapp über der von 2020. Dazu trugen auch Streiks der Lokführergewerkschaft und die Flutkatastrophe im Sommer bei. Dem Minus im Kerngeschäft Personen- und Güterverkehr in Deutschland stand ein Rekordgewinn bei der internationalen Logistiktochter DB Schenker gegenüber.

Öl-Allianz Opec+ berät erneut Förderstrategie

WIEN: Das Öl-Kartell Opec+ berät am Donnerstag seine Förderstrategie für den Mai. Dazu werden die Energieminister der insgesamt 23 Staaten zu einer Online-Konferenz zusammenkommen. Experten gehen davon aus, dass die Allianz an ihrer bisherigen Linie festhält und den Ölhahn im Mai um etwa 400.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag aufdreht.

Tatzeugen sollen im Prozess um Mord an Tankstelle aussagen

BAD KREUZNACH: Der Mordprozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht wird am Donnerstag (9.00 Uhr) fortgesetzt. Vor dem Landgericht Bad Kreuznach sollen Tatzeugen gehört werden. Am vergangenen Freitag hatte der angeklagte 50-Jährige den Schuss gestanden. Erklären könne er sich sein Handeln bis heute nicht. Er sei sich der Schwere der Tat bewusst und bitte die Angehörigen des Opfers um Entschuldigung, sagte er.

FIFA-Kongress am Donnerstag - Weltrangliste wichtig für Auslosung

DOHA: Am Tag des FIFA-Kongresses an diesem Donnerstag (10.00 Uhr MESZ) in Doha legt der Fußball-Weltverband die endgültige Setzliste für die Auslosung der WM-Gruppenphase fest. Maßgeblich ist die Weltrangliste, die nach weiteren Qualifikationsspielen in der Concacaf-Zone in Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik bekanntgegeben wird. Deutschland wird für die Auslosung am Freitag in jedem Fall in Topf zwei einsortiert. Damit droht dem Team von Bundestrainer Hansi Flick ein starker Gegner aus dem ersten Lostopf.