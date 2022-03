Das bringt der Donnerstag

Beratungen zur Ukraine auf Spitzenebene bei drei Gipfeln in Brüssel

BRÜSSEL: Gleich drei Gipfel tagen an diesem Donnerstag in Brüssel zu Beratungen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auf dem Programm stehen ein Sondergipfel der Nato sowie Gipfel der Europäischen Union und der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7). Bei den Spitzentreffen soll es unter anderem um weitere Unterstützung für die Ukraine und neue Maßnahmen gegen Russland gehen.

Innenminister beraten in Brüssel über Flüchtlingsverteilung in Europa

BRÜSSEL: Angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine beraten die deutschen Innenminister an diesem Donnerstag in Brüssel mit EU-Vertretern über die Verteilung von Flüchtlingen. Bei der schon vor dem Krieg geplanten Sonder-Innenministerkonferenz von Bund und Ländern in der belgischen Hauptstadt werden unter anderem Innenkommissarin Ylva Johansson, Vizekommissionspräsidentin Margaritis Schinas, der Vize-Direktor von Europol, Jürgen Ebner, sowie der Direktor der Grenzschutzagentur Frontex, Fabrice Leggeri, erwartet.

Haushaltsberatungen werden fortgesetzt - Habeck macht Auftakt

BERLIN: Im Bundestag werden am Donnerstag (09.00 Uhr) die Haushaltsberatungen fortgesetzt - den Auftakt macht der Etat von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Schwerpunkt dürften die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sein. Deutschland will die Abhängigkeit von russischen Energieimporten verringern. Außerdem dürfte es um die gestiegenen Energiepreise und Entlastungen von Bürgern und Firmen gehen.

Urteil in Prozess gegen mutmaßliche IS-Rückkehrerin erwartet

HAMBURG: Im Prozess gegen eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin will das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg am Donnerstag (09.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Die Bundesanwaltschaft hat siebeneinhalb Jahre Haft für die 44-jährige Deutsche aus Bad Oldesloe gefordert. Die Angeklagte habe sich 2016 in Syrien erst der islamistischen Miliz Jund al-Aqsa und dann dem Islamischen Staat (IS) angeschlossen.

Ministerin Lemke legt Sofortprogramm zur Anpassung an Klimawandel vor

BERLIN: Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt an diesem Donnerstag Sofortmaßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels vor. Wie ihr Ministerium vorab der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, will Lemke die geplanten Schritte am Morgen (09.00 Uhr) auf einer hybriden Fachkonferenz zum Thema Klimaanpassung präsentieren.

Verhandlungen für Luftsicherheitskräfte gegen nach Streik weiter

BERLIN/FRANKFURT: Nach dem nahezu flächendeckenden Warnstreik an neun deutschen Flughäfen gehen die Tarifverhandlungen für rund 25.000 private Luftsicherheitskräfte weiter. Die Gewerkschaft Verdi und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen treffen sich an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Raunheim am Frankfurter Flughafen zur fünften Verhandlungsrunde mit zeitlich offenem Ende.

EU-Einigung auf Digital-Gesetz in Sicht

BRÜSSEL: Die Digital-Gesetzgebung in Europa könnte an diesem Donnerstag einen großen Schritt nach vorne machen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments sich auf ein Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act, DMA) einigen. Der DMA soll die Marktmacht von Tech-Riesen wie Facebook, Google und Amazon einhegen.

Daimler Truck legt erstmals Zahlen als eigenständiger Hersteller vor

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN: Der Lastwagen- und Bushersteller Daimler Truck steht seit Dezember auf eigenen Füße und legt am Donnerstag (09.00 Uhr) erstmals seine Jahreszahlen vor. Der Nutzfahrzeughersteller ist seit dieser Woche im deutschen Leitindex Dax an der Frankfurter Börse notiert und will als selbstständiges Unternehmen profitabler werden.

Bundesgerichtshof verhandelt im VW-Abgasskandal zur Verjährung

KARLSRUHE: Die Frage, bis wann Betroffene des Dieselskandals VW auf Schadenersatz verklagen konnten, beschäftigt am Donnerstag (09.00 Uhr) erneut den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Ob die Richterinnen und Richter schon ein Urteil verkünden, ist offen. In dem Fall war die Klage erst 2020 eingereicht worden. Der Skandal um die illegale Abgastechnik in Millionen Dieseln des VW-Konzerns war im September 2015 ans Licht gekommen. Die Verjährungsfrist für Schadenersatz-Ansprüche beträgt drei Jahre.

«Blitzermarathon» gegen Raser: Zahlreiche Kontrollen am Donnerstag

BERLIN: In mehreren Bundesländern geht die Polizei am Donnerstag mit einem sogenannten «Blitzermarathon» gegen Raser vor. 24 Stunden lang müssen sich Autofahrer auf vermehrte Kontrollen einstellen. Der «Blitzermarathon» wird vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk «Roadpol» koordiniert. Bereits seit Montag findet europaweit die Aktionswoche «Operation Speed» statt, in der auf den europäischen Straßen vermehrt kontrolliert wird.

Welfenprinzen streiten sich vor Gericht um die Marienburg

HANNOVER: Jetzt wird es doch noch ernst im Streit zwischen Ernst August Prinz von Hannover und seinem Sohn um das Schloss Marienburg: Das Landgericht Hannover hat den Verhandlungstermin in dem Konflikt auf Donnerstag (14.00 Uhr) gelegt - nach vier Monaten Aufschub. Den ursprünglichen Verhandlungstermin im vergangenen November hatte das Gericht aufgehoben.

Prozess um Starnberger Dreifachmord geht nach Geständnis weiter

MÜNCHEN: Nach einer spektakulären Wende geht vor dem Landgericht München II am Donnerstag (09.15 Uhr) der Prozess um einen mutmaßlichen Dreifachmord in Starnberg weiter. Am Montag hatte der Hauptangeklagte 22-Jährige völlig überraschend - nach Monaten des Schweigens - ein Geständnis abgelegt und eingeräumt, im Januar 2020 zuerst seinen 21 Jahre alten Freund und danach dessen Vater und Mutter in deren Haus in Starnberg erschossen zu haben.

Playoffs um letzte Katar-Tickets - Ronaldo bangt um WM-Teilnahme

PORTO: In den Playoffs um die letzten WM-Tickets haben Fußball-Europameister Italien, Portugal, Schweden und Wales am Donnerstag im Halbfinale Heimrecht - und damit einen großen Vorteil, denn Rückspiele gibt es nicht. Die Azzurri erwarten in Palermo den Außenseiter aus Nordmazedonien. Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo muss in Porto gegen die Türkei mit Trainer Stefan Kuntz ran. In Solna in Schweden müssen die Tschechen ohne den verletzten Leverkusener Stürmer Patrik Schick spielen. Und in Cardiff in Wales will Österreich die Chance auf die letzten drei in Europa zu vergebenden Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar wahren.