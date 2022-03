Das bringt der Donnerstag

Selenskyj spricht zu Bundestagsabgeordneten - Stoltenberg bei Scholz

BERLIN: Drei Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag (09.00 Uhr) in einer Videobotschaft an die Abgeordneten des Bundestags. Solche Ansprachen hat er unter anderem auch schon im US-Kongress und im EU-Parlament gehalten. Es wird erwartet, dass Selenskyj Deutschland zu weiterer Unterstützung auffordern wird - finanziell und mit Waffenlieferungen. Die CDU/CSU und der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hatten eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gefordert.

Scholz berät mit Länderchefs über Corona, Ukraine, Energiepreise

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt am Donnerstag (14.00 Uhr) zu Beratungen mit den Regierungschefs der 16 Bundesländer zusammen. Im Februar hatten Bund und Länder verabredet, die aktuelle Corona-Lage und die Belastung der Kliniken noch einmal genau zu analysieren, bevor am 20. März alle einschneidenden Auflagen fallen sollen. Weitere Themen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sind der Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine und die gestiegenen Energiepreise.

Bundestag berät über Impfpflicht, Entlastungen und Flüchtlinge

BERLIN: Der Bundestag berät an diesem Donnerstag über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus und den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine (9.20 Uhr). Abschließend beraten werden soll zudem über einen Heizkostenzuschuss. Nach einer Einigung in der Ampelkoalition soll es 270 Euro für allein lebende Wohngeldbezieher geben und 350 Euro für Zwei-Personen-Haushalte. Erstmals beraten werden soll die geplante Abschaffung der EEG-Umlage.

Frankreichs Präsident Macron stellt Wahlprogramm vor

PARIS: Gut drei Wochen vor Beginn der Präsidentschaftswahl in Frankreich legt Staatschef Emmanuel Macron am Donnerstag (15.00 Uhr) sein Wahlprogramm vor. Im Anschluss an die Präsentation will er sich den Fragen der Medien stellen. Mitbewerber hatten dem mit diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg stark eingespannten Präsidenten vorgeworfen, sich vor dem Wahlkampf und Debatten schlicht zu drücken. Erst im letzten Moment hatte der 44-Jährige vor knapp zwei Wochen seine Kandidatur offiziell erklärt, er bewirbt sich für eine zweite Amtszeit. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl ist am 10. April, die Stichwahl am 24. April.

Kieler Institut für Weltwirtschaft veröffentlicht Konjunkturprognose

KIEL: Der Aufstieg der deutschen Wirtschaft aus dem tiefen Corona-Tal läuft schleppender als erwartet - soviel ist schon seit Monaten klar. Zu der immer wieder eskalierenden Coronapandemie und den hartnäckigen globalen Lieferengpässen kommen nun noch der Krieg in der Ukraine und die von Energiepreisen angeheizte Inflation als ökonomische Krisenfaktoren hinzu. Was diese Gemengelage für die wirtschaftlichen Prognosen bedeutet, will das Kieler Institut für Weltwirtschaft am Donnerstag (09.30 Uhr) bekannt geben.

Erstes BGH-Urteil zu Entschädigungsklage nach Corona-Schließungen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (10.00 Uhr) sein erstes Urteil nach einer Entschädigungsklage wegen Einbußen im Corona-Lockdown. Die Karlsruher Richterinnen und Richter messen dem Verfahren sehr grundsätzliche Bedeutung bei. Denn bundesweit sind viele ähnliche Fälle bei den Gerichten anhängig.

Digitalminister Wissing legt Gigabitstrategie vor

BERLIN: Bundesverkehrs- und Digitalminister Volker Wissing (FDP) legt am Donnerstag (13.30 Uhr) Eckpunkte einer Gigabitstrategie vor. Das Ziel sei: «Glasfaser bis ins Haus und den neuesten Mobilfunkstandard überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind», wie es vorab hieß. Wissing diskutiert die Strategie mit Vertreterinnen und Vertretern der Telekommunikationsbranche und Verbänden.

In Erwartung großer Rüstungsaufträge: Rheinmetall legt Zahlen vor

DÜSSELDORF: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der geplanten Milliardeninvestitionen in die Bundeswehr sowie andere Nato-Armeen rechnet Deutschlands Rüstungsbranche mit Großaufträgen. Die Düsseldorfer Firma Rheinmetall hat sich bereits in Stellung gebracht und dem Bund ein langfristiges, 42 Milliarden Euro schweres Produktpaket angeboten, um die Bundeswehr auf Vordermann zu bringen. Es geht um Panzer, Munition, Militär-Lkw und andere Güter. Konzernchef Armin Papperger hatte Anfang März gesagt, dass seine Firma unverzüglich anfangen könnte zu produzieren.

EuGH urteilt zu Rechten von Leiharbeitnehmern

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Donnerstag (09.30 Uhr) über die Rechte von Leiharbeitnehmern, die häufig an das gleiche Unternehmen entliehen werden. Hintergrund ist ein Streit aus Deutschland um einen Arbeitnehmer, der insgesamt fünf Jahre als Leiharbeiter in der Motorenfertigung der Daimler AG tätig war, und der nun ein festes Arbeitsverhältnis einklagt.

DLRG: Schwimmen lernen ist die beste Prävention gegen das Ertrinken

BAD NENNDORF: Schwimmkurse für Kinder? In der Corona-Pandemie zumindest zeitweise nicht ganz einfach. Schwimmen lernen sei die beste Prävention gegen das Ertrinken, mahnte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Denn auch im vergangenen Jahr dürfte es wieder viele Badetote gegeben haben. Darüber und über die Lage in der Schwimmausbildung informiert die DLRG am Donnerstag (11.00 Uhr). Früheren Angaben zufolge ertranken im vergangenen Jahr bis Ende August 245 Menschen - und damit 82 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Nach Pharma-Skandal: Prozess um Blutdrucksenker Valsartan

MÜNCHEN: Rund vier Jahre nach dem Rückruf einiger Blutdrucksenker mit dem Wirkstoff Valsartan wird der Pharma-Skandal an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) ein Fall für die nächste Justiz-Instanz: Ein Mann klagt vor dem Oberlandesgericht (OLG) München auf Schmerzensgeld und Auskunft, weil er nach der Einnahme eines Mittels mit Valsartan an Krebs erkrankte. Er geht davon aus, dass das Medikament diesen Tumor verursacht hat.

Preis der Leipziger Buchmesse wird verliehen

LEIPZIG: Die Leipziger Buchmesse ist zum dritten Mal abgesagt worden, aber ihr großer Literaturpreis wird auch in diesem Jahr verliehen. Am Donnerstag werden die besten Bücher des Frühjahrs in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung gekürt. Je fünf Autorinnen und Autoren je Sparte sind nominiert. Der Preis ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert.

Frankfurt und Leverkusen kämpfen um Europa-League-Viertelfinale

LEVERKUSEN: Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen kämpfen am Donnerstag in der Europa League ums Weiterkommen. Die bessere Ausgangslage im Achtelfinal-Rückspiel hat dabei die Eintracht, der nach dem 2:1 im Hinspiel bei Betis Sevilla am späten Abend (21.00 Uhr) schon ein Unentschieden zum Weiterkommen reicht. Leverkusen dagegen muss das 2:3 aus dem Hinspiel bei Atalanta Bergamo drehen. Dabei fehlen den Rheinländern in den verletzten Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Patrik Schick drei Leistungsträger.

Ski-Ass Shiffrin peilt bei Weltcup-Finale in Courchevel Gesamtsieg an

COURCHEVEL: Beim Weltcup-Finale der Skirennfahrer im französischen Courchevel sind im Super-G am Donnerstag alle Augen auf das Power-Paar Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin gerichtet. Der Norweger hatte am Vortag die kleine Kristallkugel in der Abfahrt gewonnen und gilt auch im Super-G als großer Favorit. Shiffrin will ihren vierten Sieg im Gesamtweltcup klarmachen.