Das bringt der Donnerstag

Außenminister der Ukraine und Russlands wollen in Antalya verhandeln

ANTALYA: Es wäre das ranghöchste Treffen zwischen Moskau und Kiew seit Kriegsbeginn: Am Donnerstag wollen der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Kollege Dmytro Kuleba zu Gesprächen im türkischen Antalya zusammenkommen. Angekündigt sind Verhandlungen gemeinsam mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu.

Deutsche Bischöfe wollen Erklärung zum Ukraine-Krieg verabschieden

BAD STAFFELSTEIN: Mit einer offiziellen Erklärung zum Ukraine-Krieg endet am Donnerstag die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). Mit Spannung wird aber auch erwartet, wie sich die Konferenz im Reformprozess der katholischen Kirche positioniert.

Baerbock in Sarajevo - Regionale Spannungen im Mittelpunkt

SARAJEVO: Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine berät Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) von diesem Donnerstag an bei einer Reise auf den Westbalkan über den Abbau der Spannungen in der dortigen Region. In Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina, will Baerbock nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amtes zunächst (7.30 Uhr) ihre Amtskollegin Bisera Turkovic treffen. Später ist ein Gespräch mit dem Hohen Repräsentanten der Internationalen Gemeinschaft geplant, dem früheren CSU-Bundespolitiker Christian Schmidt.

Bundesinnenministerin Faeser reist wegen Flüchtlingen nach Polen

BERLIN: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und ihr französischer Kollege Gérald Darmanin reisen am Donnerstag nach Polen. Bei ihrem Ortstermin mit dem polnischen Innenminister Marius Kaminski geht es um die Aufnahme und Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. In Korczowa nahe der ukrainischen Grenze soll eine Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge besucht werden.

Flüchtlingskinder aus der Ukraine Thema bei Kultusministerkonferenz

LÜBECK: Die Folgen der russischen Invasion in die Ukraine beschäftigen auch die Kultusministerkonferenz (KMK), die an diesem Donnerstag in Lübeck beginnt. Die KMK-Präsidentin und schleswig-holsteinische Kultusministerin Karin Prien (CDU) kündigte bereits an, dass es darum gehe, allen nach Deutschland geflüchteten Kindern schnell ein schulisches Angebot zu machen. Vor dem Beginn der Konferenz treffen sich die Kultusminister zum Gespräch mit der ukrainischen Generalkonsulin Iryna Tybinka.

EU will unabhängiger werden - Gipfel berät Folgen des Ukraine-Kriegs

VERSAILLES: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag (17.30 Uhr) über den weiteren Kurs nach Russlands Angriff auf die Ukraine beraten. Bei dem Treffen in Versailles nahe Paris soll es unter anderem darum gehen, die Staatengemeinschaft unabhängiger von russischen Öl-, Gas- und Kohle-Importen zu machen.

Hohe Inflation und Sorgen um die Konjunktur: Wohin steuert die EZB?

Der EZB-Rat steht bei seiner Sitzung an diesem Donnerstag vor schwierigen Entscheidungen. Die Ergebnisse der Beratungen gibt die Notenbank in Frankfurt am Nachmittag (13.45 Uhr) bekannt. Als sicher gilt unter Volkswirten nur, dass die EZB weiterhin nicht an der Zinsschraube drehen wird.

«Brückengipfel» bei Verkehrsminister Wissing

BERLIN: Viele Brücken in Deutschland sind marode - ihre Sanierung soll beschleunigt werden. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lädt deswegen am Donnerstag in Berlin zu einem «Brückengipfel». Er will sich mit Expertinnen und Experten aus Bauwirtschaft, Verwaltung sowie Natur- und Umweltschutzverbänden austauschen.

Hapag-Lloyd präsentierte Zahlen des Ausnahmejahres 2021

HAMBURG: Containerreedereien gehören zu den finanziellen Gewinnern der Coronapandemie und der von ihr ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten. Das ist bei der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd nicht anders. Am Donnerstag (11.00 Uhr) wollen Vorstandschef Rolf Habben Jansen und sein Finanzchef Mark Frese im Detail bekannt geben, wie das abgelaufene Geschäftsjahr gelaufen ist.

Abschied von Thomas Bellut nach zehn Jahren als ZDF-Intendant

MAINZ: Der langjährige ZDF-Intendant Thomas Bellut wird am Donnerstag (11.30) in Mainz feierlich verabschiedet. Dazu werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet.

Leverkusen tritt in Europa League zu Achtelfinale in Bergamo an

BERGAMO: Fünf Tage nach dem Achtungserfolg beim 1:1 beim FC Bayern München will Bayer Leverkusen in Norditalien den ersten Schritt Richtung Viertelfinale der Europa League machen. Der Fußball-Bundesligist tritt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) zum Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo an.

Biathlon: Vorletzter Saison-Weltcup in Estland beginnt

OTEPÄÄ: Im Süden Estlands beginnt am Donnerstag mit dem Männer-Sprint der vorletzte Biathlon-Weltcup der Saison. In Otepää stehen bis zum Sonntag insgesamt sechs Rennen auf dem Wettkampfprogramm. Am Donnerstag geht es mit dem Männer-Sprint (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) los.