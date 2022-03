Das bringt der Donnerstag

Russland erwartet Verhandlungen mit Ukraine - Scholz in Talksendung

BRÜSSEL/KIEW: Eine Woche nach Beginn des russischen Einmarschs in die Ukraine erwartet Russland an diesem Donnerstag die Fortsetzung von Verhandlungen mit der Regierung in Kiew. Der Leiter der russischen Delegation, Wladimir Medinski, sagte am Mittwochabend nach einer Meldung der Agentur Interfax, die Ukrainer befänden sich auf der Anreise. Als Ort der Gespräche hätten sich beide Seiten auf die Region Brest im Westen von Belarus geeinigt. Das russische Militär werde einen «angemessenen Sicherheitskorridor» einrichten. Erste Verhandlungen am Montag hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Donnerstag ausführlich in der ZDF-Talksendung «maybrit illner» (22.15 Uhr) zu dem Krieg äußern.

Weltweiter Protest von Fridays for Future gegen Ukraine-Krieg

Die Klimabewegung Fridays for Future (FFF) ruft am Donnerstag weltweit zu Protesten gegen den Krieg in der Ukraine auf. In Deutschland wollen die Aktivisten, die sonst für ihren Klima-Protest an Freitagen bekannt sind, in mehreren Städten ein Zeichen setzen. Allein in Hamburg werden Zehntausende Menschen erwartet, Schülerinnen und Schüler werden für diese Zeit vom Unterricht befreit. In Niedersachsen finden in Hannover, Braunschweig und Göttingen Demonstrationen statt. In Nordrhein-Westfalen rechnet die Polizei etwa in Köln und Wesel mit Tausenden Teilnehmern. Zu einer Kundgebung am Reichstagsgebäude in Berlin sind laut Polizei 2000 Teilnehmer angemeldet. Am Marienplatz in München ist ebenfalls ein Protest angekündigt.

Steinmeier besucht deutsche Streitkräfte in Litauen

BERLIN/VILNIUS: Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine fliegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag nach Litauen. Zunächst will er sich in der Hauptstadt Vilnius mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda zu einem Gespräch treffen. Beide wollen anschließend das deutsche Einsatzkontingent des multinationalen Nato-Gefechtsverbands auf dem Militärstützpunkt Rukla besuchen. Vorgesehen sind Gespräche mit der Einsatzleitung sowie mit Soldatinnen und Soldaten.

DIHK berichtet über Folgen des Ukraine-Kriegs auf deutsche Wirtschaft

BERLIN: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag berichtet am Donnerstag (9.30 Uhr) über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sowie der Sanktionen gegen Russland auf die deutsche Wirtschaft. Auskünfte sollen außerdem über die aktuelle Lage von Unternehmen in der Ukraine gegeben werden. Angekündigt sind Aussagen von DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier sowie Alexander Markus, Vorstandsvorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Industrie- und Handelskammer.

Lufthansa nach bewegtem Jahr vor neuen Turbulenzen

FRANKFURT/MAIN: Die Lufthansa steuert nach einem bewegten Geschäftsjahr 2021 auf neue Turbulenzen zu. Statt eines fulminanten Neustarts nach der Corona-Flaute muss Europas umsatzstärkster Luftverkehrskonzern nun mit den Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine zurechtkommen. Die Sperrung des russischen Luftraums bedeutet direkte Umsatzverluste wegen der wegfallenden Ziele in Russland und der Ukraine sowie hohe zusätzliche Kosten auf den umgeleiteten Verbindungen nach Fernost.

Erste Entschädigungsklage nach Corona-Schließungen vor dem BGH

KARLSRUHE: Eine erste Entschädigungsklage wegen Einbußen im Corona-Lockdown beschäftigt am Donnerstag (10.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Geklagt hat der Eigentümer einer familiengeführten Veranstaltungslocation mit Schloss-Hotel und Restaurants im Berliner Umland. Er fordert vom Land Brandenburg rund 27.000 Euro und den Ersatz weiterer Schäden.

Merck legt Jahreszahlen vor - weiter Rückenwind durch Corona?

DARMSTADT: In der Corona-Krise hat der Darmstädter Merck-Konzern eine Sonderkonjunktur erlebt. Vor allem die Laborsparte mit Produkten und Dienstleistungen für die Arznei-Forschung boomte. Für das Jahr 2021 hat Merck-Chefin Belén Garijo die Prognose mehrfach erhöht. Sie erwartet einen Umsatz von 19,3 bis 19,85 Milliarden Euro nach 17,5 Milliarden Euro 2020. Der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda) soll mit bis zu 6,3 Milliarden Euro ebenfalls eine Bestmarke erreichen. Ob Merck die Ziele übertrifft, werden die Zahlen für 2021 zeigen, die der Konzern an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) vorlegt.

Deutscher Spendenrat stellt Spendenbilanz für 2021 vor

BERLIN: Der Deutsche Spendenrat stellt am Donnerstag (10.30 Uhr) die Spendenbilanz für das unter anderem durch die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz geprägte Jahr 2021 vor. Im Vorjahr 2020 hatten die Menschen in Deutschland deutlich mehr Geld gespendet als früher: Mit insgesamt 5,4 Milliarden Euro war das Spendenniveau laut Spendenrat im Vergleich zu 2019 um etwa fünf Prozent gewachsen. Besonders großzügig hatten sich die Spenderinnen und Spender demnach 2020 während der beiden Lockdowns gezeigt, insbesondere in der ohnehin schon spendenstarken Vorweihnachtszeit.

Versuchter Mord an Patienten - Urteil gegen Krankenpfleger erwartet

SAARBRÜCKEN: Nach über 20 Verhandlungstagen steht der Prozess um mehrfachen versuchten Mord gegen einen Krankenpfleger aus dem Saarland vor dem Abschluss. Das Landgericht Saarbrücken will am Donnerstag (13.00 Uhr) das Urteil in dem Fall verkünden. Dem 30-jährigen deutschen Angeklagten wird versuchter Mord an sechs Patienten in der SHG-Klinik in Völklingen und dem Uniklinikum in Homburg vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe.

Plädoyers in Berufungsprozess gegen Rapper Gzuz erwartet

HAMBURG: Im Berufungsprozess gegen den Rapper Gzuz (33) werden am Donnerstag (13.00 Uhr) die Plädoyers erwartet. Der Frontmann der Hip-Hop-Gruppe 187 Straßenbande war im September 2020 unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Drogenbesitzes, versuchten Diebstahls und Körperverletzung zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Zudem sollte er eine Geldstrafe von 300 Tagessätzen zu je 1700 Euro - also insgesamt 510.000 Euro - zahlen. Dagegen legte der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Kristoffer Jonas Klauß heißt, Berufung ein. Zum Auftakt des Prozesses vor dem Landgericht am 17. Januar hatte Gzuz die Vorwürfe teilweise eingeräumt.

Deutschlandradio-Intendant vor Wahl für zweite Amtszeit

BERLIN: Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue stellt sich zur Wahl für eine zweite Amtszeit. Am Donnerstag (11.00 Uhr) kommt in Berlin der Hörfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders zusammen und entscheidet.