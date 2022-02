Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 24.02.22 | Überblick

EU- und G7-Gipfel zum weiteren Vorgehen im Ukraine-Konflikt

BRÜSSEL/BERLIN: Bei einem Krisengipfel wollen die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag (20.00 Uhr) über die Eskalation im Ukraine-Konflikt beraten. EU-Ratschef Charles Michel lud Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Kollegen und Kolleginnen am Mittwoch kurzfristig zu dem Treffen in Brüssel ein. Dabei betonte er, wie wichtig ein geschlossenes Auftreten der EU sei. Bei dem Treffen soll es unter anderem darum gehen, wie man Russland für seine Taten zur Verantwortung ziehen und die Ukraine unterstützen könne. Bereits am Mittwoch hatte die EU ein Sanktionspaket gegen Moskau beschlossen.

Bauminister beraten über KfW-Bauförderung

STUTTGART: Nach dem Chaos rund um die KfW-Zuschüsse wollen die Bauminister von Bund und Ländern auf ihrer Konferenz am Donnerstag über die künftige Förderung effizienter Gebäude diskutieren. «Eine solche Förderstrategie muss zum einen langfristig angelegt sein, denn die Menschen brauchen nach den Irritationen um den KfW-Förderstopp dringend wieder Planungssicherheit», sagte die derzeitige Vorsitzende der Bauministerkonferenz, die baden-württembergische Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU). Zum anderen müssten die staatlichen Vorgaben auch bezahlbar sein.

Bundesgerichtshof verhandelt zur Haftung von Internet-Plattformen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) befasst sich am Donnerstag (9.00 Uhr) mit mehreren Schadenersatz-Klagen gegen Internet-Plattformen wegen Urheberrechtsverletzungen. Seit nun schon mehr als zehn Jahren geht der Produzent Frank Peterson gegen Youtube vor, weil Nutzer dort Videos mit Musik der Sängerin Sarah Brightman eingestellt hatten. In den anderen Fällen klagen Verlage, Musik- und Filmunternehmen und die Verwertungsgesellschaft Gema gegen den Dienst «Uploaded» der Schweizer Cyando AG.

Aareal Bank bilanziert turbulentes Jahr 2021

WIESBADEN: Wie geht es weiter bei der Aareal Bank nach der geplatzten Übernahme durch Finanzinvestoren? Antworten auf diese Frage erwarten nicht nur die Anteilseigner des Wiesbadener Immobilienfinanzierers vom erst seit Mitte September amtierenden Vorstandschef Jochen Klösges. Am Donnerstag (7.00 Uhr) legt das im SDax gelistete Institut seine Bilanz für das vergangene Jahr vor.

Källenius legt erstmals Zahlen nur für Mercedes-Benz vor

STUTTGART: Rund drei Monate nach der Abspaltung des großen Lastwagen-Geschäfts wird der Automanager Ola Källenius am Donnerstag (9.00 Uhr) die Geschäftszahlen für Mercedes-Benz mitteilen. In der neuen Mercedes-Benz Group ist das Geschäft mit Autos und Lieferwagen des einstigen Daimler-Konzerns gebündelt. Källenius dürfte bei der Online-Pressekonferenz über starke Ergebniswerte des operativen Geschäfts im vergangenen Jahr berichten. Der Manager will Mercedes als Luxusmarke profilieren und setzt auf das Motto «Klasse statt Masse.»

Telekom beschleunigt Glasfaser-Ausbau - Vorlage der Jahresbilanz

BONN: Vor dem Hintergrund des forcierten Glasfaser-Ausbaus stellt Telekom-Chef Tim Höttges am Donnerstag (10 Uhr) die Jahresbilanz des Bonner Konzerns für 2021 vor. Bis Ende 2024 will die Firma in Deutschland Glasfaser in 10 Millionen Haushalte verlegen, derzeit sind es gut drei Millionen. Die bereits bekannten Ausbauziele dürfte Höttges bei einer Online-Pressekonferenz bekräftigen. Mit dem schnellen Festnetz-Internet will der Konzern seine Marktposition langfristig absichern.

Urteil im Rechtsstreit von Tina Turner wegen Doppelgängerin erwartet

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will im Rechtsstreit zwischen der Popsängerin Tina Turner (82) und einem Showveranstalter um eine Doppelgängerin am Donnerstag (8.30 Uhr) sein Urteil sprechen. Es geht um die Frage, ob das Double Dorothea «Coco» Fletcher dem Original zu ähnlich sieht - und ob Werbeplakate mit ihrem Foto und dem Titel «Simply The Best - Die Tina Turner Story» den Eindruck erwecken, der Pop-Superstar selbst stehe auf der Bühne. Fraglich ist, wie der erste Zivilsenat in Karlsruhe die Kunstfreiheit auf der einen Seite und das Recht am eigenen Bild und Namen auf der anderen Seite gewichtet.

Hamburger Zoll präsentiert große Menge sichergestellten Kokains

HAMBURG/BREMEN: Der Hamburger Zoll präsentiert am Donnerstag (12.40 Uhr) eine große Menge sichergestellten Kokains. Den Beamten sei im Januar im Hamburger Hafen eine der größten Mengen der vergangenen Jahre ins Netz gegangen, teilte das Hauptzollamt mit. Am Freitag will der Zoll in Bremen von einem weiteren großen Kokainfund berichten, den die Beamten im Januar in Bremerhaven gemacht haben. Erst in der vergangenen Woche hatten Hamburger Zollfahnder in einem Schiffscontainer mit Brokkoli rund 140 Kilogramm Kokain entdeckt.

Jecken in «Brauchtumszonen»: Rheinischer Straßenkarneval mit 2G-plus

KÖLN/DÜSSELDORF: In den rheinischen Hochburgen beginnt am Donnerstag (11.11 Uhr) der Straßenkarneval - wegen der Pandemie allerdings anders als gewohnt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Städten erlaubt, sogenannte Brauchtumszonen auszuweisen - dort dürfen Jecken dann unter 2G-plus-Bedingungen feiern. In Köln werden zu Weiberfastnacht Zehntausende Feiernde erwartet. Die Verwaltung hat das gesamte Stadtgebiet zur «Brauchtumszone» erklärt. Damit gilt für Karnevalisten in der Domstadt überall im öffentlichen Raum 2G-plus.

BVB hofft auf Fußball-Wunder in Glasgow - auch Leipzig muss siegen

GLASGOW/SAN SEBASTIAN: Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig hoffen trotz schwieriger Ausgangslage auf den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. Der BVB muss allerdings im Zwischenrunden-Rückspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei den Glasgow Rangers einen 2:4-Rückstand aufholen. Erschwert wird die Aufgabe durch den Ausfall von Torjäger Erling Haaland.