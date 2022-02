Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.02.22 | Überblick

EU und Afrika wollen bei Gipfel Zusammenarbeit vertiefen

BRÜSSEL: Bei einem gemeinsamen Gipfel wollen die Europäische Union und die Afrikanische Union ihre Zusammenarbeit in Fragen der Migration, Digitalisierung und beim Kampf gegen die Klimakrise vertiefen. Zu dem zweitägigen Treffen in Brüssel werden am Donnerstag (14.15 Uhr) und Freitag die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten sowie rund 40 afrikanischer Länder erwartet. Ziel ist es, eine gemeinsame Erklärung mit einer Vision für das Jahr 2030 zu verabschieden.

Bundestagsberatungen über zwei Bundeswehr-Einsätze

BERLIN: Der Bundestag debattiert am Donnerstag über die Verlängerung von zwei Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Im Rahmen der Nato-Operation «Sea Guardian» beteiligt sich die Bundeswehr an der Überwachung des Mittelmeerraums mit Schiffen und Flugzeugen. Die UN-Mission im Südsudan (Unmiss) soll den Friedensprozess in dem afrikanischen Land unterstützen, das erst seit gut zehn Jahren unabhängig ist. Über die Fortsetzung dieser beiden Einsätze entscheiden die Parlamentarier allerdings voraussichtlich erst in der nächsten Sitzungswoche Mitte März.

Prozess gegen mutmaßlichen russischen Spion beginnt

MÜNCHEN: Er soll an der Universität gearbeitet und für den russischen Geheimdienst spioniert haben: Am Donnerstag (9.30 Uhr) beginnt vor dem Oberlandesgericht (OLG) München der Prozess gegen einen jungen Wissenschaftler, dem Spionage im Bereich der Raketenforschung vorgeworfen wird. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat ihn wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit angeklagt. Der russische Geheimdienst habe über ihn vor allem Informationen über die europäische Trägerrakete Ariane bekommen wollen.

Politik-Professorin Gutmann wird US-Botschafterin in Deutschland

BERLIN: Mit der Politik-Professorin Amy Gutmann übernimmt an diesem Donnerstag erstmals eine Frau den US-Botschafterposten in der Bundesrepublik Deutschland. Die bisherige Hochschulpräsidentin erhält am Nachmittag (14.00 Uhr) ihr Akkreditierungsschreiben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Top-Position an der US-Vertretung war fast zwei Jahre unbesetzt. Grund dafür war eine Blockade der oppositionellen Republikaner im US-Senat.

Airbus zieht Jahresbilanz - Eigene Ziele womöglich übertroffen

TOULOUSE: Der europäische Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Airbus legt am Donnerstag (6.30 Uhr) seine Geschäftszahlen für 2021 vor. Der Konzern mit Schaltzentrale in Toulouse hat sein Gewinnziel im vergangenen Jahr zweimal angehoben. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern sollte zunächst bei mindestens 2 Milliarden Euro liegen. Nach überraschend guten Geschäften peilte der Konzern dann 4 Milliarden und schließlich etwa 4,5 Milliarden Euro an.

Knofs erste Jahresbilanz: Commerzbank kehrt in die Gewinnzone zurück

FRANKFURT/MAIN: Die Commerzbank hat trotz Konzernumbaus und zusätzlicher Belastungen bei der polnischen Tochter mBank im vergangenen Jahr wohl die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. An diesem Donnerstag (7.00 Uhr) legt der im MDax notierte Konzern die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Analysten erwarten unter dem Strich einen kleinen Gewinn von etwa 100 Millionen Euro. Das Jahr 2020 hatte die Commerzbank mit rund 2,9 Milliarden Euro Minus abgeschlossen und damit den höchsten Verlust seit der Finanzkrise 2009 verbucht. Der zum 1. Januar 2021 als Sanierer angetretene Vorstandschef Manfred Knof hat den Sparkurs verschärft.

Vier Tote bei Auto-Unfall in Berlin - Urteil gegen Fahrer erwartet

BERLIN: Im Prozess um einen Unfall mit vier Toten in der Berliner Innenstadt will das Landgericht am Donnerstag (9.30 Uhr) sein Urteil sprechen. Die Anklage wirft dem Autofahrer fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Der schwere Wagen des Angeklagten war am 6. September 2019 über die Gegenfahrbahn hinweg von der Invalidenstraße abgekommen. Der Fahrer soll wegen eines epileptischen Anfalls das Gaspedal durchgedrückt haben. Der SUV des Mannes überschlug sich und tötete vier Menschen auf dem Gehweg, das jüngste Opfer war ein dreijähriger Junge.

Patientenmorde: Trifft Högels Vorgesetzte eine Mitschuld?

OLDENBURG: Im Zusammenhang mit der beispiellosen Mordserie an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst zwischen den Jahren 2000 und 2005 müssen sich von Donnerstag (9.00 Uhr) an sieben Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel vor Gericht verantworten. Ihnen wird in unterschiedlichem Umfang Tötung, versuchte Tötung oder Beihilfe zur Tötung jeweils durch Unterlassen vorgeworfen. Högel war im Juni 2019 wegen 85 Morden zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Kandidaten für Preis der Leipziger Buchmesse werden bekanntgegeben

LEIPZIG: Trotz der erneuten Messe-Absage wird der Preis der Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr verliehen. An diesem Donnerstag will die Jury die Nominierten für den renommierten Literaturpreis bekanntgeben. Der Preis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert - 15.000 Euro gehen an die Sieger der jeweiligen Kategorie, die Nominierten erhalten zudem je 1000 Euro.

BVB gegen Glasgow in der Bringschuld - Leipzig zu Hause gegen Spanier

BERLIN: Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund startet und RB Leipzig starten mit großen Ambitionen in die Europa League. Im ersten Zwischenrundenduell am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen die Glasgow Rangers will sich der BVB ein gutes Polster für das Rückspiel und damit für das Weiterkommen erarbeiten. Verzichten muss der Revierclub erneut auf den verletzten Torjäger Erling Haaland. Leipzig empfängt um 21.00 Uhr (RTL+, Nitro) den spanischen Erstligisten Real Sociedad aus San Sebastian. Der Einsatz von Abwehrchef Willi Orban entscheidet sich erst am Spieltag.

Deutsche Fußballerinnen fordern Spanien mit Barcelona-Assen

MIDDLESBROUGH: Das deutsche Frauenfußball-Team startet am Donnerstag (15.30 Uhr/ARD-Livestream) in Middlesbrough in den Arnold Clark Cup. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss bei der Partie gegen Spanien mit zahlreichen Assen vom Champions-League-Sieger FC Barcelona auf einige erfahrene Spielerinnen wie Kapitänin Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg, Melanie Leupolz vom FC Chelsea, Marina Hegering (FC Bayern München) und Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyon) verzichten.

Kombinierer-Staffel mit Medaillenchance - Walijewa führt vor Kür

PEKING: Die Nordischen Kombinierer tragen bei den Olympischen Winterspielen in China am Donnerstag die deutschen Medaillenhoffnungen. Nach einem Sprung von der Großschanze folgt die Staffel über 4 x 5 Kilometer (12.00 Uhr). Außerdem fällt mit der Kür die Entscheidung im Eiskunstlauf-Wettbewerb der Damen, in dem die führende Russin Kamila Walijewa nach ihrer positiven Dopingprobe unter besonderer Beobachtung steht.