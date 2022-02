Das bringt der Donnerstag

Scholz trifft sich mit Chefs der Balten-Staaten zu Ukraine-Gipfel

BERLIN: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Donnerstag die Spitzen der drei baltischen Staaten, um mit ihnen über die Ukraine-Krise zu beraten. Er empfängt am Abend den litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda, die estnische Ministerpräsidentin Kaja Kallas und den lettischen Ministerpräsidenten Kri?janis Karin? im Berliner Kanzleramt. Die früheren Sowjetrepubliken fühlen sich von dem mächtigen Nachbarland Russland bedroht. Neben dem Balten-Gipfel gibt es am Donnerstag ein weiteres wichtiges Treffen in Sachen Ukraine-Krise in Berlin: Die Konfliktparteien Russland und Ukraine werden zum zweiten Mal seit Beginn des Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze wieder an einem Tisch sitzen.

Baerbock startet in Israel dreitägige Nahostreise

JERUSALEM/BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock trifft zum Auftakt ihres Antrittsbesuchs im Nahen Osten an diesem Donnerstag Israels Ministerpräsidenten Naftali Bennett und Außenminister Jair Lapid. Zu Beginn ist ein Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem vorgesehen. Dort will Baerbock zum Gedenken an die von Nazi-Deutschland ermordeten sechs Millionen Jüdinnen und Juden einen Kranz niederlegen.

Siemens-Hauptversammlung: Buschs erstes Jahr und IG-Metall-Proteste

MÜNCHEN: Die Siemens-Hauptversammlung am Donnerstag (10.00 Uhr) ist die erste seit dem Wechsel an der Spitze des Münchner Konzerns. Erstmals wird Roland Busch den Aktionären als Konzernchef Rede und Antwort stehen, wie die Geschäfte ihres Unternehmens laufen. Proteste wird es am Donnerstag auch geben. So plant die IG Metall Aktionen an mehreren Standorten gegen die Ausgliederung des Bereichs LDA, der große Motoren herstellt.

Statistikamt veröffentlicht Daten zum Deutschland-Tourismus

WIESBADEN: Die Beschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie haben den Deutschland-Tourismus auch im vergangenen Jahr hart getroffen. Wie sich die Übernachtungszahlen 2021 entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstag (08.00 Uhr) bekannt. Die Bilanz der ersten elf Monate war schlechter ausgefallen als im Vergleichszeitraum des Corona-Krisenjahres 2020.

BGH verhandelt im Dieselskandal zum sogenannten Restschadenersatz

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft am Donnerstag (10.00 Uhr) zum ersten Mal die Frage, ob Diesel-Käufern, die zu spät gegen VW geklagt haben, möglicherweise sogenannter Restschadenersatz zusteht. In den fünf Fällen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht es jeweils um gebraucht gekaufte Autos.

Impfstoffhersteller Astrazeneca legt Jahresbilanz vor

CAMBRIDGE: Mit der Herstellung eines Corona-Impfstoffs und einer milliardenschweren Übernahme hat der Pharmakonzern Astrazeneca ein turbulentes Jahr hinter sich. Inwiefern sich 2021 finanziell gelohnt hat, zeigt sich am Donnerstag: Dann legt das britisch-schwedische Unternehmen seine Jahreszahlen vor. Analysten erwarten sowohl bei Umsatz als auch Gewinn deutliche Steigerungen.

Urteil im Streit um Kunstwort «Milck» erwartet

STUTTGART: Im Rechtsstreit um das Kunstwort «Milck» dürfte am Donnerstag (16.00 Uhr) ein Urteil des Stuttgarter Landgerichts fallen. Die Wettbewerbszentrale, eine unabhängige Institution der deutschen Wirtschaft, verlangt seit längerem von dem Stuttgarter Start-up The Hempany, auf der Internetseite Werbung für «Milckprodukte», «hemp milck» oder «Pflanzenmilck» zu unterlassen. Die Alternativprodukte werden aus Hanfsamen hergestellt.

Verwechslungsgefahr für «Käpt'n Iglo»? Prozess um Werbefigur

MÜNCHEN: Fern der Nordseeküste geht in München ein Streit um «Käpt'n Iglo» in die zweite Runde vor Gericht: Der Fischstäbchenhersteller Iglo will dem Konkurrenten Appel Feinkost verbieten, mit einer ähnlichen Werbefigur Werbung zu machen. In der ersten Instanz hatte Iglo vor dem Münchner Landgericht verloren, nun verhandelt das Oberlandesgericht (09.45 Uhr).

Berlinale 2022: Die Filmfestspiele werden eröffnet

BERLIN: Trotz Pandemie sollen am Donnerstag die Internationalen Filmfestspiele in Berlin eröffnet werden. Am Vormittag (10.30 Uhr) stellt sich die diesjährige Jury vor, abends werden rund 800 Gäste erwartet. Angesichts hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus sollen für den Kinobesuch strenge Regeln gelten.

Kandidaten für Eurovision Song Contest werden vorgestellt

HAMBURG: Wer vertritt Deutschland beim nächsten Eurovision Song Contest? Am Donnerstag wird das Geheimnis gelüftet, welche Musikerinnen und Musiker ins Rennen um die deutsche Teilnahme am ESC-Finale 2022 gehen. Dann will der Norddeutsche Rundfunk (NDR) die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, die eine Jury aus knapp 1000 Bewerbungen ausgewählt hat.

Münchner Drogen-Skandal - Prozess gegen Polizisten

MÜNCHEN: Im Jahr 2020 wurde der Skandal um koksende und dealende Münchner Polizisten bekannt - jetzt beginnt am Amtsgericht München der Prozess gegen einen Beamten, der darin verwickelt sein soll. Der 28 Jahre alte, inzwischen suspendierte Polizeibeamte muss sich von Donnerstag (09.00 Uhr) an wegen 79 Straftaten verantworten. Er ist unter anderem wegen unerlaubten Besitzes und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln angeklagt, wegen Unterschlagung und des Verrats von Dienstgeheimnissen.

Rodel-Team Favorit auf Olympia-Gold - Eishockey-Team greift ein

PEKING: Die erfolgreichen deutschen Rodler hoffen zum Abschluss ihrer Wettbewerbe bei den Olympischen Winterspielen von Peking auf das nächste Gold. In der Mixed-Staffel an diesem Donnerstag (14.30 Uhr) ist das deutsche Team Favorit. Los geht das olympische Turnier für die deutschen Eishockey-Männer, die vor vier Jahren in Südkorea sensationell Silber geholt hatten. Auftaktgegner ist Rekord-Olympiasieger Kanada (14.10 Uhr).

Vettels neues Formel-1-Auto wird enthüllt

SILVERSTONE: Mit einem neuen Teamchef und neuer Hoffnung stellt Sebastian Vettel an diesem Donnerstag seinen Formel-1-Wagen für die kommende Saison vor. Ab 15.00 Uhr (MEZ) wird der AMR22 von Aston Martin online präsentiert. Es ist das zweite Modell des britischen Teams seit der Rückkehr in die Motorsport-Klasse zum vergangenen Jahr.