Das bringt der Donnerstag

Türkischer Präsident Erdogan reist in die Ukraine

ISTANBUL: Inmitten der Krise zwischen Moskau und Kiew reist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag in die Ukraine. Bei einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj sollen neben Handelsbeziehungen auch die Spannungen in der Region thematisiert werden, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Erdogan hat angeboten, zu vermitteln und ein Treffen zwischen Selenskyj und Russlands Präsident Wladimir Putin in der Türkei angeregt. Kiew zeigte sich dazu bereit. Die Reaktion aus Moskau war eher verhalten.

EU-Innenminister beraten über Migration und Grenzschutz

LILLE: Die Innenminister der EU-Staaten beraten am Donnerstag (9.30 Uhr) über Lösungen für die festgefahrene Asyl- und Migrationspolitik. Zu dem Treffen im nordfranzösischen Lille wird auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erwartet. Die EU-Staaten streiten seit Jahren über den richtigen Weg bei der Asyl- und Migrationspolitik. Im Kern geht es um die Frage, ob und wie Schutzsuchende in der EU verteilt werden.

Merz zu Gast bei Klausur der Bundestags-CSU - Auftritt mit Söder

BERLIN: Die CSU im Bundestag empfängt an diesem Donnerstag zum Abschluss ihrer zweitägigen Winterklausur in Berlin den neuen CDU-Vorsitzenden und künftigen Fraktionschef Friedrich Merz. Vor den internen Beratungen ist eine Pressekonferenz von CSU-Chef Markus Söder mit Merz geplant (14.30 Uhr). Es ist der erste gemeinsame Auftritt der beiden, nachdem Merz als Nachfolger von Armin Laschet an die Spitze der CDU gewählt wurde.

Österreichs Länderkammer stimmt über Corona-Impfpflicht ab

WIEN: Die Corona-Impfpflicht in Österreich steht an diesem Donnerstag vor ihrer letzten parlamentarischen Hürde. Der Bundesrat in Wien stimmt voraussichtlich am späten Nachmittag darüber ab. Analog zur breiten Mehrheit im Nationalrat wird auch in der Länderkammer ein Ja erwartet. Die Impfpflicht soll dann für fast alle Erwachsenen gelten - mit Ausnahmen für Schwangere und Menschen, die eine Covid-Erkrankung überstanden haben. Das Gesetz gilt als das bisher weitreichendste innerhalb der EU. Griechenland und Italien haben eine Impfpflicht für ältere Bürger eingeführt.

Italiens Staatspräsident Mattarella wird vereidigt

ROM: Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella wird nach der überraschenden Wiederwahl am Donnerstag (15.30 Uhr) für eine zweite Amtszeit vereidigt. Bei der Zeremonie im großen Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses in Rom will der 80-Jährige auch eine Rede halten. Spannend ist, inwieweit er dabei auf den Ablauf der Wahl in der vorigen Woche eingeht. Eigentlich hatte Mattarella eine zweite Amtszeit - die sieben Jahre dauert - ausgeschlossen. Weil sich die Parteien in einem chaotischen Gefeilsche auf keinen Nachfolger einigen konnten, ließ sich der Sizilianer zur Wiederwahl überreden.

Geldpolitik der ruhigen Hand: EZB trotzt hoher Inflation

FRANKFURT/MAIN: Die vergleichsweise hohe Teuerung macht vielen Verbrauchern Sorge. Europas Währungshüter mahnen jedoch zur Geduld - auch wenn die Inflationsraten im laufenden Jahr wohl langsamer sinken werden als zunächst erhofft. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte den weiterhin expansiven Kurs der Notenbank am Donnerstag bestätigen. Die Entscheidungen gibt die EZB in Frankfurt am Nachmittag (13.45 Uhr) bekannt. Erstmals nimmt der neue Bundesbank-Präsident Joachim Nagel an der Sitzung teil.

Mehr Geschäft trotz weniger Neukunden? Direktbank ING legt Bilanz vor

FRANKFURT/MAIN: Die Zeiten ungebremsten Kundenwachstums bei der Direktbank ING sind vorbei. Die einstige ING-Diba will nicht mehr nur Geldparkplatz sein, sondern als Hausbank selbst Geld verdienen. Im ersten Halbjahr 2021 gewann die Bank unter dem Strich 34.000 Privatkunden hinzu. Wie weit die - inzwischen kassierte - Zielmarke von 10 Millionen Kunden zum Jahresende entfernt war, darüber informiert die ING Deutschland am Donnerstag (13.00 Uhr) in Frankfurt.

Vollversammlung des Synodalen Wegs in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN: Die Synodalversammlung, das zentrale Gremium des Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland, tritt am Donnerstag (14.00 Uhr) in Frankfurt/Main zum dritten Mal zusammen. Sie dürfte von den Diskussionen um das kürzlich veröffentlichte Münchner Missbrauchsgutachten und das Bekanntwerden einer Falschaussage des damaligen Erzbischofs und emeritierten Papstes Benedikt XVI. begleitet werden.

Missbrauchsskandal beschäftigt BR-Rundfunkrat

MÜNCHEN: Seit zwei Wochen erschüttert das Gutachten zu Missbrauch im Erzbistum München-Freising die katholische Kirche. Nun muss sich auch der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks damit befassen. Das Gremium mit Vertretern gesellschaftlicher Gruppen beaufsichtigt den öffentlich-rechtlichen Sender. Der Vorsitzende des Rundfunkrats, Prälat Lorenz Wolf, steht als hoher Kirchenjurist selbst in der Kritik. Wolf will sich bei der Sitzung am Donnerstag (13.30 Uhr) erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn persönlich äußern.

Berliner Theatertreffen gibt Auswahl für 2022 bekannt

BERLIN: Die Jury des Berliner Theatertreffens will am Donnerstag bekanntgeben, welche zehn Inszenierungen für das diesjährige Festival ausgewählt wurden. Die Entscheidung wird vormittags (11.00 Uhr) veröffentlicht. Das Treffen soll im Mai wieder mit Publikum stattfinden. Eine Jury sucht dafür Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus.

DOSB präsentiert Fahnenträger-Duo für die Olympia-Eröffnungsfeier

PEKING: Der Deutsche Olympische Sportbund wird am Donnerstag (9.15 Uhr MEZ) die beiden Fahnenträger für die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking präsentieren. Bei den Frauen sind Olympia-Rekordteilnehmerin und Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Rodlerin Natalie Geisenberger und Snowboarderin Ramona Hofmeister nominiert. Anwärter bei den Männern sind Bobpilot Francesco Friedrich, Rodler Tobias Wendl und Moritz Müller, Kapitän des Eishockey-Nationalteams.