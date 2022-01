Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 06.01.22 | Überblick

Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart

STUTTGART/BERLIN: Die FDP startet am Donnerstag mit ihrem traditionellen Dreikönigstreffen in Stuttgart in das neue Jahr. Bei dem politischen Jahresauftakt der Liberalen sprechen der Bundesvorsitzende Christian Lindner und der kommissarische FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sowie mehrere FDP-Politiker aus Baden-Württemberg. Die FDP wolle sich mit kommenden Herausforderungen befassen und auf inhaltliche Schwerpunkte einstimmen, wie es aus der Partei hieß. Es ist das erste Treffen dieser Art, seit die Liberalen mit SPD und Grünen die neue Bundesregierung gebildet haben.

Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols - Biden, Pelosi sprechen

WASHINGTON: Ein Jahr nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des damaligen Präsidenten Donald Trump erinnert am Donnerstag dessen Nachfolger Joe Biden an den Angriff auf das Parlament. Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sollen am Morgen im Kapitol sprechen. Im Laufe des Tages ist unter anderem eine Rede der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, geplant. In der Kammer soll außerdem mit einer Schweigeminute an die Erstürmung erinnert werden.

Verteidiger-Plädoyer im ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien

KOBLENZ: Im laut Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess um Staatsfolter in Syrien wird an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat nach dem Schlussvortrag seiner beiden Anwälte der syrische Angeklagte das letzte Wort. Das Urteil will der Staatsschutzsenat voraussichtlich am 108. Verhandlungstag am 13. Januar verkünden. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten Anwar R. Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 und 2012 in der Anfangsphase des syrischen Bürgerkrieges vor.

Inflation deutlich gestiegen - Bundesamt gibt Daten für 2021 bekannt

WIESBADEN: Die Menschen in Deutschland haben in den vergangenen Monaten einen sprunghaften Anstieg der Verbraucherpreise hinnehmen müssen. Wie sich die Inflation im Dezember und im Schnitt des Jahres 2021 entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung am Donnerstagnachmittag bekannt. Ökonomen rechnen mit einer Drei vor dem Komma bei der Jahresteuerungsrate 2021. Das wäre der höchste Stand seit Anfang der 1990er Jahre. Eine höhere Inflationsrate hatten die Wiesbadener Statistiker im Schnitt des Jahres 1993 mit damals 4,5 Prozent gemessen.

Prozess zu Doppelmord - Erklärung des Angeklagten erwartet

BIELEFELD: Im Prozess um den mutmaßlichen Doppelmord von Mitte Juni 2021 im ostwestfälischen Espelkamp will der Anwalt des Angeklagten am Donnerstag (13.00 Uhr) eine ausführliche Erklärung verlesen. Das hatte der Verteidiger am ersten Verhandlungstag am 17. Dezember vor dem Landgericht Bielefeld angekündigt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten aus dem niedersächsischen Diepenau vor, im Sommer in Espelkamp im Kreis Minden-Lübbecke zuerst den Bruder (48) seiner von ihm getrennt lebende Ehefrau erschossen zu haben.

Erste Leseprobe für Oberammergauer Passionsspiele

OBERAMMERGAU: Unter Pandemie-Bedingungen starten in Oberammergau die Text-Proben für die Passionsspiele. Am Donnerstagabend (18.00 Uhr) treffen sich erstmals rund 150 Darsteller zur Leseprobe. Dabei sind alle, die eine Sprechrolle haben - und alle müssen vor der Probe einen Corona-Antigen-Test machen. Insgesamt 2100 Oberammergauer und damit mehr als ein Drittel der gut 5000 Einwohner wirken an der Aufführung mit, die am 14. Mai Premiere feiern soll. Bei Volks-Szenen sind 600 bis 800 Menschen auf der Bühne.

Skispringer bestreiten Vierschanzentournee-Finale in Bischofshofen

BISCHOFSHOFEN: Für die besten Skispringer der Welt steht am Donnerstag das Finale der Vierschanzentournee an. Vor dem Wettkampf in Bischofshofen deutet alles auf den zweiten Tournee-Gesamtsieg von Ryoyu Kobayashi hin. Der Japaner liegt im Klassement souverän in Führung. Bester Deutscher ist Markus Eisenbichler auf Rang vier. Bereits der dritte Tournee-Wettkampf fand in Bischofshofen statt. Wegen starken Windes in Innsbruck war der Wettbewerb von dort in den Ort im Pongau verlegt worden. Dort siegte Kobayashi, der als erster Skispringer zum zweiten Mal alle vier Wettbewerbe einer Tournee gewinnen kann.

Nowitzkis Basketball-Trikot wird unters Hallendach gehängt

DALLAS: Der ehemalige deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki bekommt bei seinem langjährigen NBA-Club Dallas Mavericks noch einmal eine besondere Ehre. Am Donnerstag (1.30 Uhr MEZ/DAZN und NBA League Pass) wird im Rahmen der Dallas-Partie gegen die Golden State Warriors das Trikot des besten deutschen Basketballers unter das Hallendach gezogen. Danach wird Nowitzkis Rückennummer 41 bei den Texanern nicht mehr vergeben. Der 43-Jährige ist gebürtig aus Würzburg und beendete im April 2019 seine aktive Karriere. Mit seiner Frau und den drei Kindern lebt er auch nach der Profilaufbahn in Dallas.