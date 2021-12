Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 30.12.21 | Überblick

Deutscher Wetterdienst stellt vorläufige Jahresbilanz 2021 vor

OFFENBACH: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt am Donnerstag gegen Mittag seine vorläufige Jahresbilanz für 2021 vor. Die bis dahin gesammelten Werte der DWD-Messstationen zu Temperaturen, Niederschlägen und Sonnenscheindauer werden mit einer sogenannten Referenzperiode verglichen, die langfristige Vergleiche zulässt. Das Jahr 2020 war in der Bilanz mit einer Mitteltemperatur von 10,4 Grad Celsius als das zweitwärmste Jahr seit Beginn flächendeckender Wetteraufzeichnungen (1881) ausgewiesen worden.

Im Missbrauchsprozess gegen «Propheten» ist ein Urteil möglich

KLEVE: Im Missbrauchsprozess gegen den selbst ernannten «Propheten» einer niederländischen Religionsgemeinschaft könnte am Donnerstag (ab 09.30 Uhr) beim Landgericht Kleve ein Urteil fallen. Dem 59-jährigen Niederländer wird vorgeworfen, ein anfangs minderjähriges Mädchen aus der Glaubensgemeinschaft zunächst in seiner Heimat und später in einem ehemaligen Kloster am Niederrhein jahrelang missbraucht zu haben. Der von mehreren Anwälten vertretene Angeklagte weist die Anschuldigungen strikt zurück. Bei einer Verurteilung droht dem Angeklagten eine langjährige Haftstrafe.

Letztes ZDF-«heute journal» mit Claus Kleber

MAINZ: Claus Kleber (66) moderiert am Donnerstag (21.45 Uhr) zum letzten Mal das «heute journal» im ZDF. Der Journalist verabschiedet sich nach mehr als 3000 Ausgaben in fast 20 Jahren. Erstmals war er am 3. Februar 2003 Hauptmoderator der Sendung - als Nachfolger von Wolf von Lojewski. Als Klebers Nachfolger wurde Christian Sievers verkündet.