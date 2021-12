Das bringt der Donnerstag

Scholz' erster EU-Gipfel: Russland, Corona und Energiepreise

BRÜSSEL: Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt am Donnerstag an seinem ersten EU-Gipfel (10.00 Uhr) teil. Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel bekommt es der SPD-Politiker dabei gleich mit mehreren brisanten Themen zu tun. Im Fokus dürfte der Truppenaufmarsch Russlands an der ukrainischen Grenze stehen. Außerdem soll es um den für viele EU-Bürger spürbaren Anstieg der Energiepreise, den Konflikt mit Belarus und den Kampf gegen unerwünschte Migration gehen.

Lauterbach äußert sich zu Bemühungen um mehr Corona-Impfstoff

BERLIN: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will sich am Donnerstag (15.00) zu den Bemühungen für mehr Corona-Impfstoff zum Start ins neue Jahr äußern. Der SPD-Politiker hatte nach einer Inventur zum Amtsantritt von mangelnden Dosen für das erste Quartal gesprochen - vor allem für Auffrischungsimpfungen, die auf breiter Front weitergehen sollen. Der Bund will nun, wie am Mittwoch bereits bekannt wurde, für 2,2 Milliarden Euro rund 92 Millionen zusätzliche Dosen kaufen. Weiteres Thema in der Bundespressekonferenz sollen Kinderimpfungen sein.

Bundestag debattiert über Nachtragshaushalt

BERLIN: Im Bundestag debattieren die Abgeordneten am Donnerstag über einen umstrittenen Nachtragshaushalt für Milliarden-Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will 60 Milliarden Euro umschichten, die für dieses Jahr als Kredite genehmigt waren, aber nicht gebraucht werden. Sie sollen in einem Klima- und Transformationsfonds sozusagen aufbewahrt werden, damit sie auch in den kommenden Jahren noch nutzbar sind.

EZB entscheidet über Neuausrichtung ihrer Anleihenkäufe

FRANKFURT/MAIN: Inflation, Inflation, Inflation - der starke Anstieg der Teuerungsraten in den vergangenen Monaten hat den Handlungsdruck auf Europas Währungshüter erhöht. Kritiker werfen der EZB vor, mit ihrer Geldflut die Inflation anzuheizen, die sie eigentlich im Zaum halten will. Ein Ende des Zinstiefs ist nicht in Sicht, aber zumindest ihre milliardenschweren Käufe von Staatsanleihen und Unternehmenspapieren will die Notenbank neu ausrichten. Bei der Sitzung des EZB-Rates an diesem Donnerstag werde es unter anderem um eine «angemessene Kalibrierung» der Anleihenkäufe gehen, hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde angekündigt.

BGH prüft erstmals Schadenersatz-Ansprüche wegen Audi-Dieselmotoren

KARLSRUHE: Im Dieselskandal rückt am Donnerstag (9.00 Uhr) am Bundesgerichtshof (BGH) der VW-Tochterkonzern Audi in den Mittelpunkt. Erstmals geht es um mögliche Schadenersatz-Ansprüche wegen eines Motors, der bei Audi entwickelt und gebaut wurde. Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte bei etlichen Modellen eine unzulässige Abschalteinrichtung festgestellt und den Rückruf betroffener Autos angeordnet. In dem Fall, der in Karlsruhe verhandelt wird, geht es um einen Audi A6 mit einem Motor vom Typ EA897. (Az. VII ZR 389/21)

Insolvenzverwalter will Wirecard-Bilanzen für nichtig erklären lassen

MÜNCHEN: Im Wirecard-Skandal verhandelt das Münchner Landgericht an diesem Donnerstag (10.30 Uhr) eine Klage von großer Bedeutung für Aktionäre und Finanzamt: Insolvenzverwalter Michael Jaffé will die mutmaßlich gefälschten Wirecard-Jahresbilanzen 2017 und 2018 für nichtig erklären lassen. Der Anwalt will darüber hinaus die Beschlüsse der Hauptversammlungen anfechten, auf denen die Aktionäre die Dividendenzahlungen für diese beiden Jahre abgesegnet hatten. Ein Urteil ist nicht zu erwarten.

Airbus liefert letzten A380 an Emirates aus

HAMBURG/DUBAI: Mit der Auslieferung des letzten A380 beendet der Flugzeugbauer Airbus am Donnerstag das Kapitel des weltweit größten Großraumfliegers. Der A380-Großkunde Emirates will auf dem Werksgelände in Hamburg-Finkenwerder die letzte bestellte Maschine dieses Typs in Empfang nehmen, wie ein Sprecher der arabischen Airline angekündigt hatte. Die Übergabe des Flugzeugs mit der Seriennummer MSN272 soll coronabedingt ohne größere Feier über die Bühne gehen.

Urteil im Prozess um Autoattacke auf Rosenmontagszug erwartet

KASSEL: Im Prozess um die Autoattacke auf den Rosenmontagszug in Volkmarsen im hessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg soll am Donnerstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht Kassel das Urteil verkündet werden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am 24. Februar 2020 vorsätzlich mit einem Auto in eine Zuschauermenge gefahren zu sein. Dabei habe er mindestens 88 Menschen, darunter 26 Kinder, teilweise schwer verletzt. Der heute 31-Jährige muss sich in 88 Fällen wegen versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung, in einem Fall wegen versuchten Mordes sowie wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Tödlicher Gardasee-Unfall: Zeugenbefragung im Prozess gegen Deutsche

BRESCIA: Im Prozess gegen zwei Münchner Touristen wegen eines tödlichen Motorbootunfalls am norditalienischen Gardasee stehen am Donnerstag (9.00 Uhr) die ersten Zeugenbefragungen an. Nachdem es am ersten Tag im November um technische Details der Verhandlung gegangen war, wird von nun an die Tatnacht am 19. Juni beleuchtet. Damals waren die beiden Deutschen laut Anklage mit ihrem Motorboot über den Gardasee gerast, hatten ein Holzboot gerammt und dabei zwei junge Italiener - Mann und Frau - getötet.

Deutschland bei Nations-League-Auslosung im zweitbesten Topf

NYON: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt in Nyon ihre Gegner für die Gruppenphase der Nations League zugelost. Bei der wegen der Corona-Pandemie digital in der UEFA-Zentrale veranstalteten Zeremonie ist die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag (18.00 Uhr) im zweiten Lostopf eingruppiert. Die DFB-Elf wird daher bei der dritten Auflage des Wettbewerbs im kommenden Jahr definitiv auf einen Topgegner aus Topf eins treffen. Weltmeister Frankreich, Europameister Italien, Spanien und Belgien sind nach ihren Gruppensiegen bei der letzten Nations-League-Runde gesetzt.

Titelkämpfe kurz vor Weihnachten: Kurzbahn-WM startet in Abu Dhabi

ABU DHABI: Mit dem Vorlauf über 400 Meter Freistil bei den Männern beginnt am frühen Donnerstagmorgen die Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaft in Abu Dhabi. Angeführt von Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock kämpft bis zum kommenden Dienstag auch ein deutsches Team mit 14 Athletinnen und Athleten um WM-Ehren und hohe Preisgelder. 15.000 Dollar gibt es für einen Sieg, Weltrekorde werden mit 50.000 Dollar honoriert. «Das ist ein schönes Weihnachtsgeld und sorgt sicher in allen Sportarten für ein cooles Event», sagte Wellbrock.

Fabian Schmutzler debütiert mit 16 Jahren bei der Darts-WM

LONDON: Im Alter von 16 Jahren gibt Fabian Schmutzler sein Debüt bei der Darts-WM. Der Hesse greift am Donnerstagabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) als erster Deutscher beim diesjährigen Turnier ins Geschehen ein und ist gegen den Engländer Ryan Meikle leichter Außenseiter. Gewinnt Schmutzler, wäre er der jüngste Einzelsieger in der Historie des Turniers und würde am Freitagabend (23.00 Uhr) auf den schottischen Ex-Weltmeister Peter Wright treffen. Neben Schmutzler sind auch Gabriel Clemens, Florian Hempel und Martin Schindler qualifiziert.

Letzter Biathlon-Weltcup des Jahres beginnt mit Damen-Sprint

ANNECY: Mit dem Damen-Sprint beginnt am Donnerstag im französischen Annecy-Le Grand Bornand der letzte Biathlon-Weltcup des Jahres. «Wir freuen uns sehr auf Frankreich. Angeblich ist das Stadion ausverkauft. Es herrscht dort immer eine super Stimmung und eine tolle Atmosphäre. Es wird sicherlich interessant und für die Athleten ein Highlight, nach so langer Zeit wieder vor vollen Tribünen zu laufen», sagt Bernd Eisenbichler, der Sportlicher Leiter Biathlon. Über die 7,5 Kilometer am Donnerstag gehört Ex- Weltmeisterin Denise Herrmann einmal mehr zu den Podestkandidatinnen.