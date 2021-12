Das bringt der Donnerstag

Göring-Eckardt stellt sich als Bundestagsvizepräsidentin zur Wahl

BERLIN: Die bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt kandidiert am Donnerstag (9.00 Uhr) im Bundestag als Vizepräsidentin des Parlaments. Sie soll ihre Parteikollegin Claudia Roth beerben, die in der neuen Ampel-Regierung den Posten der Kulturstaatsministerin übernimmt. Gleichzeitig schickt die AfD erneut ihren Abgeordneten Michael Kaufmann ins Rennen, der die erforderliche Mehrheit im ersten Wahlgang Ende Oktober deutlich verfehlt hatte.

Ministerpräsidenten beraten erstmals mit neuem Kanzler Scholz

BERLIN: Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder beraten am Donnerstag (14.30 Uhr) in einer Videokonferenz über bundes- und europapolitische Themen. Anders als beim außerordentlichen Bund-Länder-Gipfel vor einer Woche soll es bei dieser regulären Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) nicht ausschließlich um die Corona-Krise gehen, sondern - wie normalerweise üblich - um eine breitere Themenpalette.

Kultusminister beraten über Corona, Lehrkräfte, Sommerferien

BERLIN: Die Kultusministerinnen und -minister der Länder beraten am Donnerstag unter anderem über die Lage an den Schulen in der Corona-Pandemie. Weitere Themen sind Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel und Qualitätsverbesserungen im Matheunterricht. Angestrebt wird bei der Kultusministerkonferenz (KMK) auch eine Einigung über die langfristige Sommerferienplanung von 2025 bis 2030. Die Länder versuchen hier seit zwei Jahren zu einer Lösung zu kommen. Wegen unterschiedlicher Vorstellungen bei den Ferienterminen und der Länge des Ferienkorridors gelang das bisher nicht.

Statistiker informieren über Corona-Pandemie

WIESBADEN: Das Statistische Bundesamt legt am Donnerstag (11.00 Uhr) eine umfangreiche Analyse zur Corona-Pandemie vor. Das Amt berichtet zum einen über die Sterbefallzahlen im November. Zum anderen soll die Statistik über Todesursachen und Krankenhausaufenthalte 2020 wichtige Erkenntnisse liefern.

Baerbock beginnt Antrittsbesuche in Paris und Brüssel

BERLIN: Die neue Außenministerin Annalena Baerbock beginnt am Donnerstag ihre Antrittsbesuche in Europa. Am Vormittag wollte die Grünen-Politikerin in Paris den französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian treffen. Am Nachmittag waren in Brüssel Gespräche mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg geplant. Am Freitag fliegt Baerbock nach Warschau zu einem Treffen mit ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau.

Biden eröffnet «Gipfel für Demokratie»

WASHINGTON: Mit einem zweitägigen Online-Gipfel mit mehr als 100 Regierungen will US-Präsident Joe Biden von Donnerstag an die Demokratie weltweit stärken. Biden will den «Gipfel für Demokratie» um 8.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MEZ) eröffnen. Hauptthemen sollen die Verteidigung der Demokratie gegen Autoritarismus, die Bekämpfung der Korruption und die Förderung der Menschenrechte sein. Für Deutschland soll der neue Bundeskanzler Olaf Scholz am Auftakt teilnehmen.

Macron benennt Prioritäten der französischen EU-Ratspräsidentschaft

PARIS: Kurz vor Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Januar durch Frankreich informiert Präsident Emmanuel Macron über seine Prioritäten und Projekte. Bei der Vorstellung am Donnerstag (16.00 Uhr) in Paris will Macron auch die französischen Städte benennen, in denen während der Ratspräsidentschaft Treffen organisiert werden. Als wichtige Themen benannte Macron bereits die Stärkung der europäischen Verteidigung, den Klimawandel, die Digitalisierung, die Migration und die bessere Einbindung Afrikas.

Erneutes Treffen in Wien: Atomgespräche mit dem Iran gehen weiter

WIEN: Die Atomgespräche mit dem Iran werden am Donnerstag in Wien wieder aufgenommen. Bisher steht die siebte Runde der Verhandlungen unter keinem guten Stern. Es herrscht aufseiten der UN-Vetomächte und Deutschlands Enttäuschung, dass zuvor erreichte Kompromisse vom neuen Verhandlerteam aus Teheran nicht akzeptiert würden. Der Iran selbst gibt sich weiter zuversichtlich, dass eine Einigung erreicht werden könne.

EU-Innenminister beraten über Belarus-Grenze - Erstmals Faeser dabei

BRÜSSEL: Die EU-Innenminister beraten angesichts der Lage an der belarussisch-polnischen Grenze am Donnerstag (10.00 Uhr) darüber, wie die Instrumentalisierung von Migranten verhindert werden kann. Dabei sollen auch ähnliche Fälle diskutiert werden, bei denen Staaten Migranten dazu benutzt haben, die EU unter Druck zu setzen. Beschlüsse werden nicht erwartet. Für Deutschland wird die neue Innenministerin Nancy Faeser (SPD) an den Gesprächen teilnehmen.

VW-Aufsichtsrat will Fünfjahresplan vorlegen

WOLFSBURG: Der größte europäische Autohersteller Volkswagen will am Donnerstag (14.30 Uhr) zentrale Punkte aus seiner Planung für die kommenden fünf Jahre vorlegen. Vorangehen soll eine Sitzung des Aufsichtsrats. Eigentlich waren Ergebnisse bereits für Mitte November geplant gewesen. Doch weiterer Beratungsbedarf zu manchen Investitions- und mutmaßlich auch Führungsfragen verzögerte den Ablauf, so dass ein ergänzender Termin angesetzt werden musste.

Bundesgerichtshof verhandelt zur Klarnamenpflicht auf Facebook

KARLSRUHE: Zwei Facebook-Nutzer streiten am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) dafür, ihr Konto unter Pseudonym führen zu dürfen. In dem Netzwerk gilt die Regel, dass alle ihren echten Namen verwenden müssen. Beide Kläger, ein Mann und eine Frau, waren aufgefordert worden, ihren Profilnamen zu ändern. Bis dahin wurde ihnen das Konto gesperrt.

Bauernverband stellt wirtschaftliche Bilanz 2021 vor

BERLIN: Die Corona-Krise und die Afrikanische Schweinepest haben auch in diesem Jahr Auswirkungen auf das Geschäft der deutschen Landwirte gehabt. Eine wirtschaftliche Bilanz stellt Bauernpräsident Joachim Rukwied am Donnerstag (10.00 Uhr) vor. Dabei beziehen sich konkrete Zahlen zur Finanzlage der Betriebe auf das Wirtschaftsjahr 2020/21, das bis Ende Juni lief. Vor allem der Markt für Schweinefleisch steht weiterhin unter erheblichem Druck. Der Bauernverband verweist auch auf hohe Düngemittelpreise.

Erben von Porsche-Konstrukteur kämpfen am BGH um Beteiligung

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof befasst sich am Donnerstag (11.00 Uhr) mit der Frage, ob den Erben des früheren Chef-Konstrukteurs von Porsche eine Beteiligung am wirtschaftlichen Erfolg des Porsche 911 zusteht. Dessen Tochter war in Vorinstanzen gescheitert. Ob der erste Zivilsenat direkt nach der Verhandlung in Karlsruhe ein Urteil sprechen wird, ist unklar.

BGH entscheidet über Werbung für «digitalen Arztbesuch» im Ausland

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) muss entscheiden, ob Werbung für «digitale Arztbesuche» per App bei Medizinern im Ausland zulässig ist. Das Ergebnis der Beratung will der erste Zivilsenat am Donnerstag (10.45 Uhr) in Karlsruhe verkünden.

EuGH-Urteil zu Zigarettenkauf - Wann müssen Warnungen zu sehen sein?

LUXEMBURG/MÜNCHEN: Zu welchem Zeitpunkt müssen Schockbilder und andere Warnungen beim Zigaretten-Kauf im Supermarkt sichtbar sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), das am Donnerstag (9.30 Uhr) verkündet werden soll.

Tödliche Schüsse auf Straße - Urteil im Mordprozess erwartet

NÜRNBERG: Aus Eifersucht soll ein 67-Jähriger seine von ihm getrennte Frau und einen Bekannten ermordet haben. Nun will das Landgericht in Nürnberg am Donnerstag (14.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Die Tat hatte der in den 1970er Jahren aus der Türkei eingewanderte Taxifahrer beim Prozessauftakt gestanden.

«1Live Krone»: Preisvergabe wegen Corona-Pandemie im Radio

BOCHUM: Der Musikpreis «1Live Krone» wird am Donnerstag (ab 7.00 Uhr) wegen der Corona-Pandemie im Rahmen einer großen Radio-Show vergeben. Der Sender gibt die Preisträger bis 15.00 Uhr bekannt. Am Morgen überreichen die Moderatoren Freddie Schürheck und Benni Bauerdick die ersten Krone-Trophäen. Ab Mittag übernehmen Larissa Rieß und Philipp Isterewicz. In den letzten Wochen konnten Musikfans in sieben Kategorien online für ihre Favoriten abstimmen.

Europacup: Eintracht braucht einen Punkt - Union muss gewinnen

BERLIN: Eintracht Frankfurt braucht noch einen Punkt, Union Berlin muss gewinnen - nur Bayer Leverkusen kann im Gastspiel bei Ferencvaros Budapest ganz ohne Druck auftreten. Die Werkself ist vor dem letzten Gruppenspiel bei den Ungarn am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bereits für das Achtelfinale der Europa League qualifiziert. Um dieses Ziel sicher zu erreichen, benötigt Frankfurt in der Partie bei Fenerbahce Istanbul (18.45 Uhr/RTL+) noch einen Zähler. Eine Klasse tiefer in der Conference League ist der 1. FC Union Berlin in Zugzwang. In der Partie gegen Slavia Prag (21.00 Uhr/Nitro) muss unbedingt ein Sieg her, um als Gruppenzweiter hinter Feyenoord Rotterdam in die K.o.-Playoffs im Februar einzuziehen

Fußball-Idol Horst Eckel wird in Bruchmühlbach-Miesau beerdigt

BRUCHMÜHLBACH-MIESAU: Fußball-Idol Horst Eckel wird am Donnerstag (14.00 Uhr) in seiner Heimatgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beerdigt. Zu der Trauerfeier im Ortsteil Vogelbach werden Prominente aus dem Sport und auch Fans des 1. FC Kaiserslautern erwartet. Der Weltmeister von 1954 war am vergangenen Freitag im Alter von 89 Jahren als letzter Spieler jener Mannschaft gestorben, die das «Wunder von Bern» vollbrachte.