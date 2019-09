Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.19

Bundestag setzt Haushaltsberatungen fort

BERLIN (dpa) - Der Bundestag setzt am Donnerstag die Haushaltsberatungen fort.



Zu Beginn der Sitzung (09.00 Uhr) diskutieren die Abgeordneten den Etat des Bundesinnenministeriums. Anschließend stehen die Haushalte der Bundesministerien für Justiz, Verkehr, Familie und Bildung auf der Agenda.

Kretschmann äußert sich wohl zur Spitzenkandidatur 2021

STUTTGART (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußert sich am Donnerstag (11.00 Uhr) sehr wahrscheinlich zu seinen Zukunftsplänen.



Bei einer Pressekonferenz der Grünen steht die Frage im Raum, ob er zur Landtagswahl 2021 als Spitzenkandidat antritt oder nicht. Kretschmann regiert seit 2011, erst in einer grün-roten Koalition, jetzt in einer grün-schwarzen.

Weiteres Anti-Krisen-Paket der Europäischen Zentralbank erwartet

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Europas Währungshüter sehen sich erneut zum Handeln gezwungen.



Angesichts der weltweiten Konjunkturabkühlung und der Schwäche des Welthandels seien «signifikante geldpolitische Impulse» notwendig, hatte der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, bei der jüngsten Sitzung des EZB-Rates gesagt. An diesem Donnerstag könnte das oberste Entscheidungsgremium der Notenbank Taten folgen lassen.

Merkel eröffnet IAA - Konjunktursorgen und Kritik von Klimaschützern

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Inmitten wachsender Konjunktursorgen bei Autoherstellern und -zulieferern wird die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt am Donnerstag (10.00 Uhr) von Kanzlerin Angela Merkel eröffnet.



Bei ihrem Rundgang über das Messegelände begleiten sie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier und der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes.

EuGH entscheidet über deutsches Leistungsschutzrecht für Verlage

LUXEMBURG (dpa) - Der Europäische Gerichtshof entscheidet am Donnerstag (ab 9.30 Uhr) über das deutsche Leistungsschutzrecht für Presseverlage.



Der zuständige EuGH-Gutachter hatte im Dezember erklärt, er halte das Gesetz für nicht anwendbar, weil die Bundesregierung darauf verzichtet hatte, die EU-Kommission vor der Einführung in Kenntnis zu setzen.

Oberverwaltungsgericht verhandelt über Dieselfahrverbot in Köln

MÜNSTER (dpa) - Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster verhandelt am Donnerstag (10.00 Uhr) über ein Dieselfahrverbot in Köln.



Die Deutsche Umwelthilfe hatte in erster Instanz vor dem Kölner Verwaltungsgericht eine weiträumige Sperrzone für Dieselfahrzeuge durchgesetzt. Dagegen ist das Land Nordrhein-Westfalen in Berufung gegangen.

Physiotherapeut wegen schweren Kindesmissbrauchs vor Gericht

BIELEFELD (dpa) - Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in seiner Praxis steht ab diesem Donnerstag (11.00 Uhr) ein Physiotherapeut vor Gericht.



Die Staatsanwaltschaft wirft dem 61-Jährigen aus Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen vor, seine berufliche Tätigkeit ausgenutzt zu haben, um junge Mädchen sexuell zu missbrauchen.

Ehepaar wegen sexuellen Missbrauchs in Wohngruppe vor Gericht

HILDESHEIM (dpa) - Wegen sexuellen Kindesmissbrauchs und Misshandlung von Schutzbefohlenen muss sich ein Pädagogenpaar aus Gifhorn von diesem Donnerstag (09.30 Uhr) an vor dem Landgericht Hildesheim verantworten.



Dem 57 Jahre alten Angeklagten wird sexueller Missbrauch von Kindern in elf Fällen sowie Misshandlung in vier Fällen vorgeworfen. Die 60 Jahre alte Ehefrau ist in fünf Misshandlungsfällen angeklagt, überwiegend deshalb, weil sie nicht eingeschritten sein soll.

Berliner Volksbühne zeigt erstmals Stück mit Jella Haase

BERLIN (dpa) - Die Schauspielerin Jella Haase (26) hat ihren ersten Auftritt an der Berliner Volksbühne. Nach Filmen wie «Fack ju Göhte» und «Die Goldfische» steht Haase nun auf der Theaterbühne.



Die Uraufführung von «Eine Odyssee» ist für Donnerstagabend (19.00 Uhr) geplant. Das Theater kündigte eine Neuerzählung der Odyssee nach Homer an, die im antiken Griechenland von Odysseus' Irrfahrt erzählte.

Preis der Nationalgalerie wird vergeben

BERLIN (dpa) - Vier junge Künstler können am Donnerstag (19.30 Uhr) auf den Preis der Nationalgalerie hoffen. Werke der Anwärter waren seit Mitte August im Hamburger Bahnhof ausgestellt.



Pauline Curnier Jardin, Simon Fujiwara, Flaka Haliti und Katja Novitskova waren im März für die alle zwei Jahre verliehene Auszeichnung der Freunde der Nationalgalerie nominiert worden.