Das bringt der Donnerstag

Klimaschutz in Städten Schwerpunkt der COP26 - Schulze reist an

GLASGOW: Der Klimaschutz in Städten ist am Donnerstag offizieller Schwerpunkt auf der Weltklimakonferenz in Glasgow. Erwartet wird dazu eine Erklärung der britischen Regierung als Gastgeber des Mammuttreffens mit gut 40.000 Teilnehmern. Zudem sollen in der Nacht weitere «fast fertige» Texte zu verschiedenen Themen veröffentlicht werden. Erwartet wird in Glasgow gegen Mittag erstmals auch die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze.

Situation in Belarus soll UN-Sicherheitsrat beschäftigen

NEW YORK/WARSCHAU: Die steigende Migrantenzahl an der östlichen EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus soll am Donnerstag den UN-Sicherheitsrat beschäftigen. Frankreich, Estland und Irland beantragten die Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums für den Nachmittag (Ortszeit) in New York, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitsratskreisen erfuhr. Der Rat soll hinter verschlossenen Türen tagen.

Zehntausende zu umstrittenem Unabhängigkeitsmarsch in Polen erwartet

WARSCHAU: Zehntausende Menschen werden am Donnerstagnachmittag in Warschau zu einer Kundgebung am Unabhängigkeitstag erwartet. Die nationalkonservative Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat diesmal formal die Schirmherrschaft über die umstrittene Veranstaltung übernommen und sich damit gegen den liberalen Bürgermeister Rafal Trzaskowski gestellt. Auch die extreme Rechte rief zu dem sogenannten Unabhängigkeitsmarsch auf, bei dem es vor einem Jahr zu Ausschreitungen gekommen war.

Pariser Friedensforum soll mit Macron und Harris eröffnen

PARIS: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und die US-Vizepräsidentin Kamala Harris sprechen am Donnerstag (17.00 Uhr) zum Auftakt des Pariser Friedensforums. Die Eröffnung an der Seite einer US-Repräsentantin zu begehen, sei symbolisch sehr stark, hieß es aus dem Élyséepalast. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen werde zum Auftakt erwartet.

Bundestag berät Ampel-Pläne gegen Corona

BERLIN: Der Bundestag berät an diesem Donnerstag die Pläne von SPD, Grünen und FDP angesichts der teilweise drastisch steigenden Corona-Zahlen in Deutschland. Nach wochenlanger öffentlicher Zurückhaltung will dabei auch der amtierende Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprechen.

Steuerschätzer stellen Prognose bis 2025 vor - Mehreinnahmen erwartet

BERLIN: Können die Ampel-Parteien im Koalitionsvertrag doch mehr Geld verplanen als gedacht? Einen Hinweis darauf gibt am Donnerstag der Arbeitskreis Steuerschätzung mit seiner Prognose für die Jahre bis 2025. Es wird erwartet, dass Bund, Länder und Kommunen mit deutlichen Mehreinnahmen rechnen können, weil die Wirtschaft nach der Corona-Krise endlich wieder anzieht.

Siemens-Bilanz für erstes Jahr unter Regie von Roland Busch

MÜNCHEN: Siemens-Vorstandschef Roland Busch präsentiert am Donnerstag (08.00 Uhr) die Zahlen des ersten Geschäftsjahres (bis 30.9.) unter seiner Führung. Die Vorzeichen stehen dabei gut. In den ersten drei Quartalen ist Siemens stark durch die Corona-Krise gekommen und hat bereits drei Mal die Prognose für das laufende Jahr erhöht.

BGH klärt: Wann verjähren Schadenersatz-Ansprüche im VW-Abgasskandal?

KARLSRUHE: Im Dieselskandal verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (09.00 Uhr) ein weiteres Mal zur umstrittenen Frage der Verjährung von Schadenersatz-Ansprüchen gegen VW. In dem Fall aus Baden-Württemberg war der Kläger erst vier Jahre nach Auffliegen des millionenfachen Abgasbetrugs vor Gericht gezogen. Eigentlich ist das nur binnen drei Jahren möglich.

Profiteur in der Corona-Pandemie - Merck präsentiert Zahlen

DARMSTADT: Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck profitiert vom Kampf gegen das Coronavirus. In seiner Laborsparte erlebt das Darmstädter Dax-Unternehmen bei Produkten und Dienstleistungen für die Arzneiforschung einen Boom. Merck beliefert global mehr als 50 Corona-Impfstoffentwickler und stellt dringend benötigte Lipide für den Impfstoff von Biontech und Pfizer zur Verfügung.

Deutscher Astronaut Matthias Maurer soll zur ISS starten

CAPE CANAVERAL: Erstmals seit drei Jahren soll mit Matthias Maurer am Donnerstag (03.03 Uhr MEZ, 21.03 Uhr am Mittwoch Ortszeit) wieder ein deutscher Astronaut ins All fliegen. Gemeinsam mit den Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron soll der 51-jährige Saarländer vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida aus zur Raumstation ISS starten.

Karnevalsbeginn mit 2G am 11.11.21: 1000 Polizisten in Köln

KÖLN/DÜSSELDORF: Trotz stark gestiegener Corona-Inzidenzen soll am Donnerstag um 11.11 Uhr die neue Karnevalssaison mit Tausenden Feiernden eröffnet werden. Dabei gilt in den Hochburgen Köln und Düsseldorf die 2G-Regel: In den abgesperrten Feier-Zonen draußen haben nur Geimpfte und Genesene Zugang. Ein negativer Corona-Test genügt nicht. Die Kölner Polizei will jedenfalls Präsenz zeigen und ist mit 1000 Beamtinnen und Beamten im Einsatz.

Dänische Königin setzt Staatsbesuch in Deutschland fort

BERLIN: Dänemarks Königin Margrethe II. und ihr Sohn Kronprinz Frederik setzen am Donnerstag ihren Staatsbesuch in Deutschland fort. Auch am zweiten Tag in Berlin erwarten die Royals zahlreiche Termine. Bereits am Morgen (09.10 Uhr) sollen die beiden an der Eröffnung der dänischen Handelskonferenz teilnehmen. Im Anschluss besucht die 81-jährige Monarchin den Pierre Boulez Saal (10.20 Uhr).

Jugendliteraturpreis Buxtehuder Bulle wird verliehen

BUXTEHUDE: Für seinen Roman «Vor uns das Meer» erhält der US-Autor Alan Gratz am Donnerstag (18.30 Uhr) den Jugendliteraturpreis Buxtehuder Bulle. Die 22 Mitglieder starke Jury wählte den Titel unter knapp 90 Jugendbüchern zu ihrem diesjährigen Favoriten.

Flick will Tor-Gier gegen Liechtenstein

WOLFSBURG: Nach dem Wirbel um den positiven Corona-Test von Verteidiger Niklas Süle bestreitet die Fußball-Nationalmannschaft ihr letztes Heimspiel in der WM-Qualifikation. Bundestrainer Hansi Flick erwartet von seiner Mannschaft am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Liechtenstein trotz des Ausfalls des Quarantäne-Quintetts um Süle und Joshua Kimmich einen konzentrierten Auftritt mit einer Fortsetzung des zuletzt erfolgreichen Offensivfußballs.

Wichtiges Eishockey-Wochenende - Frauen vor Olympia-Qualifikation

KREFELD/FÜSSEN: Das deutsche Eishockey steht vor einem wichtigen Wochenende. In Füssen beginnt für das Frauen-Nationalteam das Qualifikationsturnier für die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking. Das Team von Bundestrainer Tom Schädler startet zunächst gegen Österreich (17.15 Uhr). Weitere Gegner sind am Samstag Italien und am Sonntag Dänemark (jeweils 12.00 Uhr).