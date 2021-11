Das bringt der Donnerstag

Gesundheitsminister beraten über Corona-Kurs für den Winter

LINDAU: Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten ab Donnerstag (16.00 Uhr) in Lindau am Bodensee über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus. Diskutiert werden soll auf der zweitägigen Gesundheitsministerkonferenz unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine Testpflicht in Pflegeheimen ist ein Thema der Gespräche.

Israels Parlament stimmt über Haushalt ab

TEL AVIV: Israels Parlament stimmt an diesem Donnerstag weiter über den Haushalt ab. Die Genehmigung durch die Knesset in Jerusalem ist entscheidend für den Fortbestand der Regierung unter Ministerpräsident Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei. Die Abstimmung könnte frühestens in der Nacht zum Freitag abgeschlossen werden - oder auch erst am Sonntag, wie ein Sprecher von Parlamentspräsident Mickey Levy bestätigte.

London und Paris verhandeln über Fischereistreit

PARIS: Im Streit um Fischereilizenzen wollen Frankreich und Großbritannien an diesem Donnerstag wieder verhandeln. In Paris kommen der britische Brexit-Minister David Frost und Frankreichs Europa-Staatssekretär Clément Beaune zu Gesprächen zusammen. Am Freitag soll es dann ein weiteres Treffen mit der EU-Kommission geben. Ein Ultimatum mit der Androhung von Strafmaßnahmen gegen London hatte Paris ausgesetzt.

Steinmeier und Büdenbender besuchen für zwei Tage Norwegen

OSLO/BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender besuchen für zwei Tage Norwegen. Sie werden nach ihrer Ankunft am Donnerstag unter anderem mit König Harald V. und Königin Sonja Gespräche führen und zu Mittag (13.45 Uhr) essen. Am späteren Nachmittag ist ein Treffen mit Norwegens neuem Regierungschef Jonas GahrStøre geplant. Zusammen mit ihm wird Steinmeier am Freitag per Boot auf die Insel Utøya fahren. Dort hatte vor zehn Jahren der Terrorist Anders Behring Breivik eine Hetzjagd auf Jugendliche unternommen und sie regelrecht hingerichtet.

Erste Plenarsitzung des neuen Berliner Abgeordnetenhauses

BERLIN: Fünfeinhalb Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus tritt das Landesparlament am Donnerstag erstmals zusammen. Bei der konstituierenden Sitzung soll der SPD-Politiker Dennis Buchner zum Präsidenten des Abgeordnetenhauses gewählt werden. In diesem Amt ist der 44-Jährige in den kommenden fünf Jahren verantwortlich für die Funktionsfähigkeit des Parlaments, unter anderem leitet er dessen Sitzungen.

Commerzbank legt Zwischenbilanz vor: Quartalsgewinn erwartet

FRANKFURT/MAIN: Nach tiefroten Zahlen im zweiten Quartal dürfte die Commerzbank in den vergangenen Monaten wieder Boden gutgemacht haben. Analysten rechnen für den Zeitraum Juli bis einschließlich September unter dem Strich mit etwa 250 Millionen Euro Gewinn. Für das Gesamtjahr 2021 allerdings erwarten die Experten nach wie vor rote Zahlen. Die Zwischenbilanz für das dritte Quartal legt der Frankfurter MDax-Konzern an diesem Donnerstag (7.00 Uhr) vor.

Information der VW-Belegschaft zu Wolfsburg - Weiter Krach um Diess

WOLFSBURG: Am VW-Stammsitz in Wolfsburg wollen Betriebsrat, Management und Kontrolleure die Beschäftigten über den weiteren Umgang mit Produktionsausfällen und steigendem Kostendruck ins Bild setzen. Ein zuerst als große Betriebsversammlung angelegtes Treffen wird am Donnerstag (9.30 Uhr) wegen der wieder angespannteren Corona-Lage jetzt als kleinere «Belegschaftsinformation» organisiert. Angespannt ist die Situation auch in anderer Hinsicht: Der Streit zwischen Vorstandschef Herbert Diess und mehreren Aufsichtsräten - jüngst wieder aufgeflammt - verschärft sich offenkundig abermals.

Urteil nach Solinger Kindermorden erwartet: Mutter droht Höchststrafe

WUPPERTAL: Gut ein Jahr nach dem Tod von fünf Kindern in Solingen soll an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) das Urteil gegen ihre Mutter verkündet werden. Die 28-Jährige steht unter dem Verdacht des fünffachen Mordes. Nur ihr ältester Sohn überlebte. Der Staatsanwalt hat die Höchststrafe für sie gefordert: Lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schwere ihrer Schuld, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Die Hausfrau habe die fünf Kinder heimtückisch umgebracht, indem sie sie erst betäubte und dann nacheinander ertränkte oder erstickte. Die Kinder waren am 3. September 2020 tot und zugedeckt in ihren Betten entdeckt worden.

BGH verhandelt Klage von Tina Turner wegen Doppelgängerin auf Plakat

KARLSRUHE: Sie gilt als eine der besten Doppelgängerinnen von Sängerin Tina Turner und wird nicht zuletzt deshalb nun ein Fall für den Bundesgerichtshof. Denn Dorothea «Coco» Fletcher verkörpert die 81-Jährige bei der Show «Simply The Best - Die Tina Turner Story» und ist auf Werbeplakaten zu sehen. Doch die Original-Turner hat nichts mit der Produktion zu tun und geht gegen die Verwendung ihres Namens und ihres «Bildnisses», wie es heißt, vor. Sie hat den bayerischen Tourveranstalter auf Unterlassung verklagt und vor dem Landgericht Köln Recht bekommen. Das Urteil kassierte das Oberlandesgericht Köln. So geht der Fall am Donnerstag (9.00 Uhr) in Karlsruhe in die nächste Runde.

Prozess beginnt: Messerstiche nach eskaliertem Streit um Maske

HAMBURG: Ein 27-Jähriger, der nach einem eskalierten Streit um das Tragen einer Maske auf einen Kraftfahrer eingestochen haben soll, muss sich von Donnerstag (09.15 Uhr) an vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

«GQ»-Gala: «Men of the Year» als Dinner mit Lobrecht und Zoe Wees

BERLIN: In kleinerem Rahmen als früher gehen am Donnerstag (ab 20.00 Uhr) in Berlin die «GQ Men of the Year»-Awards über die Bühne. Die «Männer des Jahres» werden diesmal bei einem Gala-Dinner in einem Restaurant in der Nähe des Gendarmenmarkts gekürt. Zu den Preisträgern zählen als «Comedian of the Year» der Podcaster Felix Lobrecht («Gemischtes Hack») sowie der Filmstar Omar Sy («Lupin», «Ziemlich beste Freunde»), der jedoch nicht aus Frankreich anreist. Musik kommt von Zoe Wees.

Europa League: Frankfurt und Leverkusen peilen Playoffs an

BERLIN: Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen wollen am 4. Spieltag der Europa League Kurs auf die Playoffs nehmen. Mit einem Sieg bei Olympiakos Piräus an diesem Donnerstag (18.45 Uhr/TV Now) würden die Hessen aus eigener Kraft vorzeitig zumindest den Einzug in die Zwischenrunde perfekt machen. Und auch die Werkself kann bereits das Weiterkommen in die Playoffs sichern, wenn sie kurz darauf (21.00 Uhr/RTL) das Duell mit Betis Sevilla für sich entscheidet und gleichzeitig Celtic Glasgow bei Ferencvaros Budapest nicht gewinnt.

Union Berlin unter großen Sicherheitsvorkehrungen gegen Feyenoord

BERLIN: Unter großen Sicherheitsvorkehrungen empfängt der 1. FC Union Berlin in der Conference League den niederländischen Fußball-Traditionsclub Feyenoord Rotterdam. Nach den gewaltsamen Zwischenfällen beim Hinspiel vor zwei Wochen in Rotterdam haben Vereine und Berliner Polizei vor der Partie am Donnerstag (21.00 Uhr/TV Now) gemeinsam ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Insgesamt 30.000 Fans sind nach der neuen Corona-Verordnung im Stadion zugelassen, 5200 Tickets gingen an den Gastverein.

BGH urteilt über Haftung von Vereinen bei Fanvergehen

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof urteilt am Donnerstag (8.30 Uhr) in Karlsruhe darüber, wer zur Verantwortung zu ziehen ist, wenn in Fußball-Stadien verbotene Pyrotechnik oder Böller gezündet werden. Das Verfahren vor dem BGH hatte der FC Carl Zeiss Jena angestoßen. Die Thüringer sollen für Störungen von zwei Drittliga-Heimspielen und einer -Auswärtspartie 2018 insgesamt knapp 25.000 Euro zahlen und wollen dies nicht hinnehmen.