Das bringt der Donnerstag

Merkels womöglich letzter EU-Gipfel: Gaspreise und Zoff mit Polen

BRÜSSEL: Die Staats- und Regierungschef der EU-Staaten beraten am Donnerstag bei einem Gipfel in Brüssel (15.00 Uhr) über mögliche Reaktionen auf den dramatischen Preisanstieg für Energie. Dominieren dürfte das Treffen jedoch der Streit über die polnischen Justizreformen und das jüngste Urteil des Verfassungsgerichts in Warschau zum Vorrang von EU-Recht. Für Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dürfte es nach rund 16 Jahren Kanzlerschaft der letzte EU-Gipfel sein, falls bis zum nächsten Gipfel Mitte Dezember eine neue Bundesregierung in Berlin steht.

SPD, Grüne und FDP beginnen Koalitionsverhandlungen

BERLIN: Fast einen Monat nach der Bundestagswahl beginnen SPD, Grüne und FDP am Donnerstag ihre Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung. Auf dem Berliner Messegelände kommen zum Auftakt die Hauptverhandler, je sechs hochrangige Vertreter jeder Partei, mit den Leitern der Arbeitsgruppen zusammen. Insgesamt 22 Arbeitsgruppen mit Fachpolitikern sollen dann in den kommenden Wochen die Details eines Koalitionsvertrags aushandeln.

Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona, Fluthilfe und Glücksspiel

KÖNIGSWINTER: Die Regierungschefs und -chefinnen der Länder kommen am Donnerstag (11.15 Uhr) zu ihrer Jahreskonferenz auf Schloss Drachenburg im nordrhein-westfälischen Königswinter zusammen. Ein Kernthema der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) soll der Kampf gegen die Corona-Pandemie sowie ihre sozialen und wirtschaftlichen Folgen sein. Außerdem soll in der Jahreskonferenz eine Bilanz der nationalen Hochwasserhilfen nach der Flut 2013 erörtert werden. Darüber hinaus steht das Thema Glückspiel auf der Agenda.

Verteidigungsminister der Nato-Staaten beraten in Brüssel

BRÜSSEL: Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten kommen an diesem Donnerstag zum ersten Mal seit mehr als eineinhalb Jahren wieder zu einem physischen Treffen in der Bündniszentrale in Brüssel zusammen. Thema der zweitägigen Beratungen sind die Weiterentwicklung von Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten sowie die anhaltenden Bemühungen zur Evakuierung von noch in Afghanistan verbliebenen Ortskräften. Zudem sollen Pläne für mehr Investitionen in Zukunftstechnologien vorangetrieben werden. Dazu ist ein rund eine Milliarde Euro schwerer Innovationsfonds geplant.

Mann wegen Überfalls auf jungen Syrer in Straßenbahn vor Gericht

ERFURT: Nachdem ein Mann einen jungen Syrer in einer Straßenbahn in Erfurt rassistisch beleidigt und brutal angegriffen haben soll, muss er sich ab Donnerstag (9.30 Uhr) vor dem Landgericht in Erfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mittlerweile 41-jährigen Deutschen unter anderem gefährliche Körperverletzung, versuchte Nötigung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor.

Stabilität für Libyen: Konferenz will Truppenabzug voranbringen

TRIPOLIS: Bei einer Konferenz zur Stabilisierung Libyens will die internationale Gemeinschaft am Donnerstag erneut auf den Abzug der ausländischen Kämpfer aus dem Bürgerkriegsland drängen. Das Treffen soll die Libyer dabei unterstützen, den politischen Prozess zum Erfolg und zu Wahlen zu führen, wie Libyens Außenministerin Nadschla al-Mankusch laut einem Bericht der libyschen Nachrichtenagentur Lana vom Mittwoch sagte. Eine der größten Herausforderungen für das Land sei die Sicherheitslage.

Youtuber «Drachenlord» wegen Körperverletzung vor Gericht

NÜRNBERG: Ein Youtuber muss sich von diesem Donnerstag an (Beginn 9.00 Uhr) wegen gefährlicher Körperverletzung und anderer Delikte in Nürnberg vor Gericht verantworten. Er soll laut Anklage unter anderem einen Mann mit einer Taschenlampe auf die Stirn geschlagen und verletzt haben. Einen anderen soll er mit einem Backstein beworfen haben. Auch wegen Verleumdung und Beleidigung von Polizisten ist er angeklagt. Der 32-Jährige, der sich «Drachenlord» nennt, streitet sich seit Jahren mit seinen Gegnern - nicht nur im Internet, sondern auch in der realen Welt.

19-Jährige in der Weser versenkt - Urteile im Mordprozess erwartet

VERDEN/ALLER: Im Mordprozess um den Tod einer in der Weser versenkten 19-Jährigen werden am Donnerstag (10.00 Uhr) die Urteile erwartet. Vor dem niedersächsischen Landgericht Verden müssen sich seit Februar zwei Männer und eine Frau verantworten - die Anklage wirft den Deutschen Mord vor. Die Staatsanwaltschaft fordert für die drei Angeklagten lebenslange Haft wegen versuchten Mordes durch Unterlassen und wegen Menschenhandels (Az. 1 Ks 113/20).

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch bekommt neue Leitung

WUPPERTAL: Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch bekommt eine neue Leitung. Am Donnerstag (17.00 Uhr) stellt der Aufsichtsrat der berühmten Compagnie die Personalie vor. Das Tanztheater ist ein Aushängeschild der Stadt: Die 35-köpfige Compagnie präsentiert die berühmten Arbeiten der 2009 gestorbenen Pina Bausch in aller Welt und natürlich am Stammsitz. Die Aufführungen in Wuppertal sind regelmäßig ausverkauft.

DFB-Frauen hoffen in der WM-Qualifikation auf den dritten Sieg

PETACH TIKVA: Die deutschen Fußballerinnen treten im dritten Qualifikationsspiel für die WM 2023 in Australien und Neuseeland bei Außenseiter Israel an. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg strebt an diesem Donnerstag (18.00 Uhr/sportschau.de) in Petach Tikva den dritten Sieg an. Nach dem 7:0 gegen Bulgarien und dem 5:1 gegen Serbien steht die DFB-Auswahl an der Tabellenspitze der Gruppe H.

Bayer und Eintracht: Rehabilitation auf Europapokal-Bühne

BERLIN: Auf der Europa-League-Bühne wollen sich Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt für ihre letzten herben Niederlagen in der Fußball-Bundesliga rehabilitieren. Vier Tage nach dem 1:5-Debakel gegen den FC Bayern München kämpfen die Leverkusener am Donnerstag (18.45 Uhr/Nitro) beim spanischen Erstligisten Betis Sevilla um Punkte für den Sieg in der Gruppe G. Die Frankfurter können mit einem Erfolg am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL live) gegen Olympiakos Piräus die Tabellenführung in der Gruppe D übernehmen und ebenfalls einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

Fünf Entscheidungen und Goldhoffnung: Bahnrad-WM geht weiter

ROUBAIX: Am zweiten Tag der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Roubaix stehen gleich fünf Entscheidungen auf dem Programm. Die größte deutsche Goldhoffnung ist dabei am Donnerstagabend (ab 18.25 Uhr/Eurosport) die Mannschaftsverfolgung der Frauen, bei dem das Quartett Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Laura Süßemilch als favorisiert gilt. In Abwesenheit der verletzten Lisa Klein geht es für das deutsche Team um den nächsten Titel, nachdem es früher in diesem Jahr bereits Olympia-Gold und den EM-Titel zu feiern gab.