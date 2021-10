Das bringt der Donnerstag

Erstes Gespräch von SPD, FDP und Grünen über Regierungsbildung

BERLIN: Eineinhalb Wochen nach der Bundestagswahl kommen SPD, Grüne und FDP an diesem Donnerstag erstmals zu einem Dreiergespräch über die künftige Regierungsbildung zusammen. Die Sondierungsteams der drei Parteien treffen um 11.00 Uhr im Berliner Veranstaltungsort CityCube zusammen. Am Vortag hatten Grüne und FDP getrennt voneinander ihre Bereitschaft zu so einem Gespräch mitgeteilt.

Merkels Abschied vom Vatikan: Audienz beim Papst, Treffen mit Draghi

ROM: Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt an diesem Donnerstag zu ihrem voraussichtlich letzten Staatsbesuch in den Vatikan. Sie wird dabei von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen (10.50 Uhr) und spricht auch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Im Anschluss trifft sich Merkel mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi zu einer Unterredung und einem Arbeitsmittagessen (13.30 Uhr).

Literaturnobelpreisträger wird bekanntgegeben

STOCKHOLM: Wer erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis? Diese Frage wird am Donnerstag in Stockholm beantwortet. Dann verkündet die Schwedische Akademie frühestens um 13.00 Uhr, wer die renommierteste literarische Auszeichnung der Welt diesmal bekommt. Im vergangenen Jahr war sie etwas überraschend an die amerikanische Poetin Louise Glück gegangen.

Kultusminister beraten über Corona und Schulen

BERLIN/POTSDAM: Die Kultusministerinnen und -minister der Länder beraten am Donnerstag und Freitag unter anderem über das weitere Vorgehen an den Schulen in der Corona-Pandemie. Bundesweit bindende Beschlüsse sind bei dem Treffen in Potsdam nicht zu erwarten, da die Bundesländer über Maßnahmen an ihren Schulen selbst entscheiden.

Beihilfe zum Mord: Ehemaliger KZ-Wachmann vor Gericht

BRANDENBURG/HAVEL: Die angeklagten Taten liegen fast 80 Jahre zurück: Vor dem Landgericht Neuruppin muss sich am Donnerstag (10.00 Uhr) ein 100-jähriger ehemaliger Wachmann des KZ Sachsenhausen bei Berlin wegen Beihilfe zum Mord an 3518 Lagerinsassen verantworten. Der Ex-Wachmann soll laut Anklage während seiner Zeit im Nazi-Lager von 1942 bis 1945 wissentlich und willentlich Hilfe zur grausamen und heimtückischen Ermordung von Lagerinsassen geleistet haben. Die Zahl ist eine Mindestangabe der ermittelten Opfer.

Bundesbeauftragte veröffentlicht Jahresbericht zum Drogenkonsum

BERLIN: Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), veröffentlicht am Donnerstag ihren Jahresbericht. Man werde den Konsum von Kokain 2021 besonders in den Blick nehmen, hatte sie in ihrem Bericht vor einem Jahr angekündigt. Daher sollten Erkenntnisse über Nutzerinnen und Nutzer und ihr Konsumverhalten gewonnen werden, um besser präventiv handeln zu können. Denn Kokain sei keine Droge mehr für nur wenige, die es sich leisten könnten, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Gedenkfeier für erschossenen Tankstellen-Kassierer

IDAR-OBERSTEIN: Idar-Oberstein trauert: Für den Tankstellen-Kassierer, der im Streit um das Tragen einer Corona-Maske von einem Kunden erschossen wurde, gibt es am Donnerstag (17.00 Uhr) eine öffentliche Gedenkfeier. Angehörige und Freunde wollen von dem 20-Jährigen Abschied nehmen, der am 18. September getötet wurde, wie die Stadt mitteilte.

BGH verhandelt über «digitalen Arztbesuch» per App in der Schweiz

KARLSRUHE: Darf eine private Krankenversicherung für ärztliche Fernbehandlungen per App durch Mediziner im Ausland werben? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bundesgerichtshof am Donnerstag (11.00 Uhr) in Karlsruhe. Die Wettbewerbszentrale will die Frage der Werbung mit Fernbehandlungen grundsätzlich klären lassen und ist gegen eine Versicherung aus München vor Gericht gezogen.

Daimler startet Serienfertigung von E-Lkw

WÖRTH AM RHEIN: Erst vor einer knappen Woche billigten Aktionäre von Daimler die Abspaltung der Nutzfahrzeugsparte. Nun lässt Daimler Truck einen E-Lkw vom Band laufen - er steht für einen Neuanfang bei Antrieben. Der Nutzfahrzeughersteller will am Donnerstag (14.00 Uhr) in Wörth die Fertigung seines ersten elektrischen Serien-Lkw aufnehmen.

Reinhold Messner erhält Nachhaltigkeitspreis für sein Lebenswerk

KÖLN: Der Bergsteiger Reinhold Messner erhält am Donnerstag (17.00 Uhr) in Köln den mit 25.000 Euro dotierten «Global Compact Award» der TÜV Rheinland Stiftung für sein Lebenswerk. Der 77-jährige Südtiroler setze sich seit Jahrzehnten für einen nachhaltigen Umgang mit den Naturräumen und Bergvölkern ein, heißt es in der Begründung der Jury.

Gerüst am Kölner Dom soll abgebaut werden - Hoffen auf Windstille

KÖLN: Das Baugerüst am Nordturm des Kölner Doms soll am Donnerstag (8.00 Uhr) abgenommen werden - sofern das Wetter es zulässt. Eigentlich war die Aktion bereits für Dienstag geplant, musste wegen starken Windes aber kurzfristig abgesagt werden. Da es am Donnerstagvormittag laut Wetterprognosen nahezu windstill sein sollte, soll dann ein neuer Anlauf unternommen werden.

Neuer U21-Coach Di Salvo start mit Quali-Topspiel gegen Israel

PADERBORN: Der neue deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo gibt am Donnerstag im Heimspiel gegen Israel sein Debüt. Im Duell mit dem bislang härtesten Konkurrenten geht es in Di Salvos Heimatstadt Paderborn (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) um wichtige Punkte im Kampf um ein Ticket für die EM 2023 in Rumänien und Georgien.