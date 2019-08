Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.19

Mitsotakis zu Antrittsbesuch bei Merkel - Heikles Thema Reparationen

BERLIN (dpa) - Sieben Wochen nach seinem Amtsantritt kommt der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin.



Bei seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will der konservative Regierungschef um deutsche Investitionen in Griechenland werben.

Außenminister beraten über jüngste Entwicklungen in Iran-Krise

HELSINKI (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas und seine EU-Kollegen wollen am Donnerstag (12.00 Uhr) bei einem Treffen in Helsinki über die jüngsten Entwicklungen in der Iran-Krise beraten.



Konkret soll es bei den Gesprächen um die Frage gehen, ob und wenn ja, wie sich die Europäische Union an den internationalen Bemühungen zur Sicherung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus beteiligen sollte.

Klöckner berät mit Verbänden über Nothilfen für den Wald

BERLIN (dpa) - Angesichts massiver Schäden durch Trockenheit und Borkenkäfer in den deutschen Wäldern will Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) mit Verbänden über Nothilfen beraten.



Am Donnerstag (10.00) sind sie zu einem Gespräch in Berlin eingeladen. Teilnehmen sollen unter anderem Vertreter von Waldbesitzern und Forstwirtschaft, Naturschutz- und Jagdverbände, Holzverarbeiter und Kommunen.

Altmaier legt Mittelstandsstrategie vor

HANNOVER (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier legt am Donnerstag (08.00 Uhr) in Hannover seine seit langem erwartete Mittelstandsstrategie vor.



Er will damit nach scharfer Kritik von Wirtschaftsverbänden ein Signal an den Mittelstand geben.

Entwicklungsminister trifft Herero und Nama zu Gesprächen in Windhuk

WINDHUK (dpa) - In Namibia - der ehemaligen deutschen Kolonie Südwestafrika - trifft Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Donnerstag (13.00 Uhr) mit Vertretern der Volksgruppen der Herero und Nama zusammen.



Beide Gruppen verlangen vom Bundestag eine Entschuldigung für zur Kolonialzeit begangene Verbrechen sowie eine finanzielle Wiedergutmachung.

Arbeitsmarkt im Konjunkturtal - Bundesagentur gibt Zahlen bekannt

NÜRNBERG (dpa) - Unter dem Vorzeichen einer sich weiter eintrübenden Konjunktur veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag (9.55 Uhr) die Arbeitslosenzahlen für August.



Experten gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat gestiegen ist.

Korruptionsprozess: Urteil gegen Südkoreas Ex-Präsidentin Park

SEOUL (dpa) - Ein Jahr nach der Verurteilung der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye zu 25 Jahren Haft will am Donnerstag das Oberste Gericht das Urteil in letzter Instanz in dem Korruptionsprozess verkünden.



Die 67-jährige Politikerin war während ihrer Regierungszeit in einen massiven Skandal verwickelt, der schließlich im März 2017 zu ihrer Amtsenthebung führte.

Bundesministerium stellt amtlichen Erntebericht 2019 vor

BERLIN (dpa) - Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) stellt am Donnerstag (13.00 Uhr) den offiziellen Erntebericht für dieses Jahr vor.



Die Daten beruhen auf amtlichen Erhebungen und konkreten Ergebnissen beim Dreschen, wie das Ressort erläuterte.

Klage gegen Ausschluss aus AfD-Landtagsfraktion - Urteilsverkündung

SCHLESWIG (dpa) - Schleswig-Holsteins Landesverfassungsgericht verkündet am Donnerstag (12.00 Uhr) sein Urteil im Streit zwischen Doris von Sayn-Wittgenstein und der AfD-Landtagsfraktion. Die 64-Jährige hatte gegen ihren Ausschluss aus der Fraktion geklagt. Sie sieht sich in ihren Rechten als Abgeordnete beschnitten.

Neues ukrainisches Parlament tritt erstmals zusammen

KIEW (dpa) - Knapp anderthalb Monate nach der Parlamentswahl in der Ukraine kommen die Abgeordneten am Donnerstag (9.00 Uhr MESZ) das erste Mal zusammen.



Nach der Vereidigung und der Wahl des Präsidiums werden erste Entscheidungen zum Regierungschef und dessen Kabinett sowie zum neuen Generalstaatsanwalt erwartet.

Bilder von DDR-Künstlern im Schloss Bellevue zu sehen

BERLIN (dpa) - Mit der Ausstellung mehrerer Bilder von DDR-Künstlern will Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier deren Schaffen würdigen.



In der Galerie von Schloss Bellevue wurden großformatige Bilder von Hartwig Ebersbach, Günter Firit, Angela Hampel, Harald Metzkes und Trak Wendisch aufgehängt.

Hopfenernte im weltweit größten Anbaugebiet beginnt

WOLNZACH (dpa) - Trotz zu wenig Regens und zu hoher Temperaturen erwarten die deutschen Hopfenbauern in diesem Jahr noch eine durchschnittliche Ernte.



Am Donnerstag (12.00 Uhr) ruft der Verband Deutscher Hopfenpflanzer den offiziellen Erntebeginn im weltweit größten Hopfenanbaugebiet Hallertau aus.

Mord an der 18-jährigen Maria - Sachverständige im Prozess

STRALSUND (dpa) - Der Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria auf der Ostseeinsel Usedom geht am Donnerstag (9.00 Uhr) mit der Anhörung der psychiatrischen Sachverständigen weiter.



Die Staatsanwaltschaft wirft zwei 19 und 21 Jahre alten Männern vor, die schwangere junge Frau im März heimtückisch und aus Mordlust getötet zu haben.

Zweiter Auftritt von Alexander Zverev bei US Open in New York

NEW YORK (dpa) - Bei den US Open in New York kämpft Alexander Zverev am Donnerstag (18.00 Uhr) um den Einzug in die dritte Runde.



Die deutsche Nummer eins trifft auf den Amerikaner Frances Tiafoe. Insgesamt sind beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison am vierten Tag fünf Deutsche im Einsatz.

UEFA kürt Europas Fußballer des Jahres: Van Dijk, Messi oder Ronaldo

MONACO (dpa) - Die UEFA kürt am Donnerstag (18.00/Sky/DAZN) Europas Fußballer des Jahres 2019.



Virgil van Dijk könnte nach dem Sieg in der Champions League mit dem FC Liverpool als erster Niederländer und als erster Verteidiger die seit 2011 vergebene Auszeichnung erhalten. Seine Konkurrenten in der Endausscheidung im Grimaldi Forum von Monaco sind der bisherige zweimalige Sieger Lionel Messi (2011 und 2015) sowie Cristiano Ronaldo, der die Trophäe als einziger Fußball-Profi bisher dreimal gewann (2014, 2016, 2017).

Champions-League-Lose für Bundesliga-Quartett: Nur Bayern in Topf 1

MONACO (dpa) - Bayern München ist bei der Gruppenauslosung für die neue Champions-League-Saison im Topf der besten acht Teams gesetzt.



Dem deutschen Fußball-Meister können daher bei der Zeremonie am Donnerstagabend (18.00 Uhr/Sky/DAZN) in Monaco unter anderem Hochkaräter wie Titelverteidiger FC Liverpool, der FC Barcelona oder Paris Saint-Germain nicht zugeteilt werden.

Eintracht Frankfurt will Gruppenphase der Europa League erreichen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt kämpft am Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League.



Gegen den französischen Ligapokal-Gewinner Racing Straßburg muss der hessische Fußball-Bundesligist vor heimischer Kulisse ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen.

Löw benennt ersten Kader für EM-Saison - Verletzter Sané fehlt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Joachim Löw wird Donnerstagmittag den ersten Kader für die EM-Saison berufen.



Der Bundestrainer muss dabei auch einen Ersatz für Leroy Sané benennen, der nach seinem Kreuzbandriss frühestens im März 2020 wieder für die Fußball-Nationalmannschaft wird spielen können.

Hoeneß gibt Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern bekannt

MÜNCHEN (dpa) - Uli Hoeneß verkündet am Donnerstag die lange erwartete Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern München.



Allen Vorzeichen nach wird er seinen Rückzug aus der Clubspitze bekanntgeben. Demnach will sich Hoeneß Ende November aus dem Präsidentenamt zurückziehen. Den Vorsitz des Aufsichtsrates soll er vorzeitig abgeben.

Deutschland-Tour beginnt: Erste Etappe führt nach Halberstadt

HANNOVER (dpa) - Die Deutschland-Tour der Radprofis beginnt am Donnerstag (13.05 Uhr) mit der ersten Etappe von Hannover nach Halberstadt.



Auf den 167 weitgehend flachen Kilometern dürften die Sprinter um EM-Bronzegewinner Pascal Ackermann und Routinier André Greipel auf ihre erste Chance hoffen. Der Sieger in Halberstadt erhält zudem das Rote Trikot für den Gesamtführenden der Rundfahrt.

Deutsche Vielseitigkeitsreiter Mitfavoriten bei der Heim-EM

LUHMÜHLEN (dpa) - Die deutschen Vielseitigkeitsreiter gehen als Mitfavoriten in die Heim-Europameisterschaften in Luhmühlen.



«Es gibt fünf, sechs Teams, die auf das Podium wollen», sagte Bundestrainer Hans Melzer vor dem EM-Start am Donnerstag. Zu den stärksten Konkurrenten im Mannschaftswettbewerb zählte er die Titelverteidiger und Weltmeister aus Großbritannien, die Franzosen und die Schweden.