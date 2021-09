Das bringt der Donnerstag

Grünen-Fraktion kommt zu konstituierender Sitzung zusammen

BERLIN: Die Grünen-Fraktion kommt am Donnerstag (10.00 Uhr) zu ihrer konstituierenden Sitzung im Bundestag zusammen. Die neu gewählte Fraktion mit ihren 118 Mitgliedern will bei ihrem ersten offiziellen Treffen eine vorläufige Geschäftsordnung verabschieden.

Steinmeier beendet Besuch in Moldau - Gespräch mit Bürgermeistern

CHISINAU: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet am Donnerstag seinen zweitägigen Besuch in der Republik Moldau. Gemeinsam mit seiner Gastgeberin, Präsidentin Maia Sandu, wird er mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern über die regionale Zusammenarbeit in dem Land sprechen. Er will außerdem eine Technische Berufsschule besichtigen und sich dort über die Berufsausbildung informieren.

Urteil gegen Sarkozy in Prozess um Wahlkampfkosten erwartet

PARIS: Im Prozess gegen Frankreichs Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen mutmaßlich überhöhter Wahlkampfkosten wird ein Urteil erwartet. Die Entscheidung will ein Pariser Gericht am Donnerstagmorgen (10.00 Uhr) mitteilen. Sarkozy drohen in dem Verfahren bis zu ein Jahr Haft und eine Geldbuße. Die Verteidigung forderte Freispruch für den konservativen früheren Staatschef.

Marine bekommt ihr Schulschiff «Gorch Fock» zurück

WILHELMSHAVEN: Die deutsche Marine bekommt am Donnerstag nach fast sechs Jahren ihr runderneuertes Segelschulschiff «Gorch Fock» zurück. Die Bremer Lürssen-Werft übergibt den Dreimaster in Wilhelmshaven an den Auftraggeber. Nach Marineangaben soll die «Gorch Fock» nachmittags in Richtung Nordsee auslaufen. Sie wird am kommenden Montag (4.10.) in ihrem Heimathafen Kiel zurückerwartet.

Katholiken setzten Reformprozess fort - Synodalversammlung

FRANKFURT/M.: Die Synodalversammlung, das zentrale Gremium des derzeitigen Reformprozesses der katholischen Kirche in Deutschland, tritt am Donnerstag (16.30 Uhr) in Frankfurt/Main zum zweiten Mal zusammen. Wegen der Corona-Pandemie war die Synodalversammlung zweimal verschoben worden.

Prozess gegen ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof beginnt

ITZEHOE: Vor dem Landgericht Itzehoe bei Hamburg beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) ein Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im deutschen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Der heute 96-jährigen Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vorgeworfen. Als Stenotypistin und Schreibkraft in der Lagerkommandantur soll sie zwischen Juni 1943 und April 1945 den Verantwortlichen des Lagers bei der systematischen Tötung von Gefangenen Hilfe geleistet haben.

Bundesamt gibt Daten bekannt: Inflation über 4 Prozent?

WIESBADEN: Das Leben in Deutschland ist zuletzt deutlich teurer geworden. Wie sich die Verbraucherpreise im September entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Donnerstagnachmittag anhand vorläufiger Berechnungen bekannt. Erstmals seit knapp 28 Jahren könnte die Inflationsrate Volkswirten zufolge die Vier-Prozent-Marke überschreiten.

VW-Dieselprozess wird ohne Winterkorn fortgesetzt

Braunschweig (dpa/lni) - Der Diesel-Betrugsprozess gegen vier frühere VW-Führungskräfte soll am Donnerstag (9.00 Uhr) mit weiteren Schilderungen von Angeklagten fortgesetzt werden (6 KLs 23/19). Seit Mittwoch haben alle Prozessbeteiligten Gewissheit darüber, dass Ex-Konzernchef Martin Winterkorn vorerst nicht zu dem Strafprozess des Landgerichts Braunschweig erscheinen muss.

Bundesagentur für Arbeit stellt September-Statistik vor

NÜRNBERG: Die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit stellt am Donnerstag ihre September-Statistik zum Arbeitsmarkt in Deutschland vor. Volkswirte rechnen im Zuge einer Herbstbelebung nach den Sommerferien mit einer weiteren Entspannung und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit.

Zweite «Zukunftskonferenz» zum Wiederaufbau des Ahrtals

GRAFSCHAFT: Zweieinhalb Monate nach der tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal geht es in einer zweiten sogenannten Zukunftskonferenz um die nächsten Schritte beim Wiederaufbau. Vertreter von der rheinland-pfälzischer Landesregierung und Landesbehörden kommen an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) in Grafschaft hoch über der Ahr zusammen, um Anwohner über Förderungen und Rahmenbedingungen zu informieren. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird erwartet.

Zweiter Prozess um Corona in Ischgl: Deutscher verklagt Österreich

WIEN: Die gerichtliche Aufarbeitung der Corona-Infektionen im österreichischen Skiort Ischgl geht am Donnerstag in die zweite Runde. Ein Mann aus Baden-Württemberg, der dort im März 2020 Urlaub machte und kurz darauf lebensbedrohlich an Covid-19 erkrankte, verklagt den Staat Österreich auf rund 76.000 Euro Schadenersatz. Der Prozess findet am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen statt.

Urteil im Prozess um Vergewaltigungen im Krankenhaus

BIELEFELD: Im Prozess um mutmaßliche Vergewaltigungen von Patientinnen in einem Krankenhaus in Gütersloh verkündet das Landgericht Bielefeld am Donnerstag (10.00 Uhr) ein Urteil. Angeklagt ist ein 43-jähriger Assistenzarzt aus Oelde. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm den sexuellen Missbrauch von drei Patientinnen nach Operationen vor.

Strafmaß im Londoner Mordfall Sarah Everard erwartet

LONDON: Im Fall der ermordeten Londonerin Sarah Everard wird am Donnerstag das Urteil gegen einen geständigen 48-Jährigen erwartet. Der Polizist hat eingeräumt, die 33-Jährige am 3. März entführt sowie anschließend vergewaltigt und getötet zu haben. Allgemein wird erwartet, dass der Richter den Familienvater zu lebenslanger Haft verurteilt.

Oma nicht ausreichend versorgt? 37-Jährige muss vor Gericht

BAD HOMBURG: Wegen Körperverletzung an ihrer Großmutter muss sich eine 37-jährige Frau an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) im hessischen Amtsgericht Bad Homburg verantworten. Laut Anklage soll sie als Betreuerin die bettlägerige, fast 100 Jahre alte Frau in der Wohnung in Neu-Anspach weder ausreichend gepflegt noch mit genügend Nahrung und Getränken versorgt haben. Sie soll ihre Großmutter zudem in den Jahren 2018 und 2019 über längere Zeit alleine in der Wohnung gelassen haben.

Hamburger Filmfest startet mit «Große Freiheit» - 110 Langfilme

HAMBURG: Das Hamburger Filmfest bietet auch in diesem Jahr wieder spannende Filme, die bereits internationale Jurys und Publikum auf anderen Festivals beeindruckt haben. Am Donnerstag (19.30 Uhr) startet die zehntägige Veranstaltung mit dem Film «Große Freiheit» von Sebastian Meise in seine 29. Runde.

Europa League und Conference League: Drei Bundesligisten gefordert

BERLIN: Nach den Spielen in der Champions League sind an diesem Donnerstag drei Fußball-Bundesligisten in den anderen Europapokal-Wettbewerben gefordert. Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt wollen in der Europa League weiter Punkte sammeln, der 1. FC Union Berlin strebt in der Conference League seinen ersten Sieg in den Gruppenspielen an. Die mit einem 2:1-Erfolg gegen Ferencvaros Budapest gestarteten Leverkusener spielen um 21.00 Uhr bei Celtic Glasgow. Zur gleichen tritt die Eintracht, die zum Auftakt 1:1 gegen Fenerbahce Istanbul gespielt hatte, bei Royal Antwerpen an. Die Berliner empfangen ebenfalls um 21.00 Uhr Maccabi Haifa. Union hatte im ersten Gruppenspiel 1:3 bei Slavia Prag verloren.