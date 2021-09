Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.09.21 | Überblick

Dritter Tag der UN-Generaldebatte in New York

NEW YORK: Mit Reden unter anderem des israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett geht die Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York am Donnerstag (ab 15.00 Uhr MESZ) weiter. Zudem sind zahlreiche Nebenveranstaltungen geplant, unter anderem ein hochrangig besetzter Gipfel der «Allianz der Multilateralisten» (ab 17.00 Uhr MESZ) mit Bundesaußenminister Heiko Maas.

Bischöfe informieren zum Abschluss ihrer Tagung über Ergebnisse

FULDA: Zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Fulda informiert deren Vorsitzender Georg Bätzing an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) über die Ergebnisse der Beratungen. Dabei steht der Reformprozess Synodaler Weg im Fokus. Bätzing hatte zum Auftakt der Tagung erklärt, die Rolle der Frau sei nach seinem Begriff die entscheidende Zukunftsfrage, und eine Öffnung in Dienste und Ämter hinein müsse diskutiert werden.

Synagoge Hagen: NRW-Innenminister erstattet Landtag Bericht

DÜSSELDORF: Eine Woche nach dem Terroralarm in Hagen wird NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an diesem Donnerstag (13.30 Uhr) dem Landtag Bericht erstatten. Die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen hatten dies für den Innenausschuss beantragt.

EU-Kommission legt Vorschlag für einheitliche Handy-Ladebuchse vor

BRÜSSEL: Die EU-Kommission will dem Kabelsalat in europäischen Haushalten ein Ende bereiten. Dazu will die Brüsseler Behörde am Donnerstag (13.00 Uhr) einen Gesetzesvorschlag für einheitliche Ladebuchsen in Elektrogeräten wie Smartphones und Tablets vorlegen.

Prozess um Schmuggel von drei Tonnen Kokain - Zehn Angeklagte

HAMBURG: Am Hamburger Landgericht beginnt am Donnerstag (9.30 Uhr) ein Drogenprozess mit außergewöhnlichen Dimensionen. Es stehen zehn Männer vor Gericht, die sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Schmuggel von mehr als drei Tonnen Kokain beteiligt haben sollen. Drei der Angeklagten müssen sich wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten, den sieben anderen wird Beihilfe vorgeworfen (Az. 626 KLs 10/21).

Verbrannte Frauenleiche - Mordprozess gegen Freund beginnt

KÖLN: Wegen Mordes an seiner Geliebten steht von Donnerstag (9.15 Uhr) an ein 35-jähriger Mann vor dem Kölner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, die Frau im Dezember 2020 durch zwei Schüsse in den Kopf getötet zu haben. Die Anklage lautet auf heimtückischen Mord.

Basketball-Saison beginnt mit Heimspiel von Meister Alba gegen Bonn

BERLIN: Titelverteidiger Alba Berlin eröffnet an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Magentasport) die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Die Hauptstädter empfangen dabei am ersten Spieltag die Telekom Baskets Bonn. Alba und Pokalsieger FC Bayern München gehen als Favoriten in die Saison, deren Hauptrunde am 1. Mai 2022 beendet werden soll. Spätestens am 19. Juni soll in den Playoffs dann der neue deutsche Meister ermittelt sein.