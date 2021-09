Das bringt der Donnerstag

Steinmeier beendet Staatsbesuch in Schweden

STOCKHOLM/KIRUNA: Zum Abschluss ihres dreitägigen Staatsbesuchs in Schweden reisen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender am Donnerstag nach Kiruna. In der nördlichsten Stadt des Landes wollen sie sich die European Space and Sounding Rocket Range anschauen, einen Weltraumbahnhof für Forschungsraketen und Wetterballons.

Neue Zahlen zum Außenhandel - Hält der Export-Boom?

WIESBADEN: Nachdem die deutsche Exportwirtschaft im Juni das Corona-Tief hinter sich gelassen hat, sind die Sorgen um Lieferengpässe und Materialmangel nicht geringer geworden. Das Statistische Bundesamt berichtet an diesem Donnerstag (8.00 Uhr) über die Entwicklung des deutschen Außenhandels im Monat Juli. Laut Ifo-Institut hatte sich die Stimmung in der deutschen Industrie zuletzt merklich verschlechtert.

Wachsender Druck: Wann steigt die EZB aus dem Krisenmodus aus?

FRANKFURT/MAIN: Europas Währungshüter sehen sich angesichts der gut laufenden Konjunktur zunehmend mit Forderungen nach einer Normalisierung ihrer Geldpolitik konfrontiert. An diesem Donnerstag wird der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) unter anderem entscheiden, wie es mit den milliardenschweren Anleihenkäufen weitergeht. Etliche Volkswirte halten es für wahrscheinlich, dass die Notenbank das Tempo ihrer Käufe von zuletzt etwa 80 Milliarden Euro pro Monat im Schlussquartal des laufenden Jahres verringern wird. Bekanntgegeben werden die Entscheidungen am Nachmittag (13.45 Uhr).

BGH-Entscheidung zu Instagram-Posts von Influencerinnen erwartet

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will sich am Donnerstag (8.30 Uhr) zur Frage äußern, ob Influencerinnen bei Instagram Empfehlungen für Produkte mit Links zum Anbieter versehen dürfen. Der Verband Sozialer Wettbewerb wirft ihnen unzulässige Schleichwerbung vor und fordert Unterlassung sowie die Abmahnkosten (I ZR 126/20, I ZR 90/20, I ZR 125/20). In Karlsruhe geht es um Klagen gegen Cathy Hummels, die Hamburger Fashion-Influencerin Leonie Hanne und die Göttinger Fitness-Influencerin Luisa-Maxime Huss.

EuGH urteilt zum Widerruf von Kreditverträgen

LUXEMBURG: Am Donnerstag wird ein womöglich entscheidendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Widerruf von Kreditverträgen erwartet. Hintergrund sind mehrere Fälle, bei denen Kreditverträge der Volkswagen-, der Skoda- sowie der BMW Bank widerrufen wurden - lange, nachdem die Frist abgelaufen war. Begründet wurde dies damit, dass in den Verträgen wichtige Angaben gefehlt hätten. «Die beklagten Banken sind dagegen der Meinung, dass sie alle nach der EU-Richtlinie 2008/48/EG erforderlichen Angaben erteilt hätten und die Widerrufsfrist deshalb abgelaufen sei», teilte das Landgericht Ravensburg der Deutschen Presse-Agentur mit.

BGH verkündet Urteil zu Rechtsdokumente-Generatoren im Internet

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet am Donnerstag (8.45 Uhr), ob Dienstleister, die keine Anwälte sind, einen Vertragsgenerator im Internet anbieten dürfen. Es geht um die Seite Smartlaw.de. Zahlende Nutzerinnen und Nutzer können sich dort Schritt für Schritt auf sie zugeschnittene Rechtsdokumente wie Patientenverfügungen oder Mietverträge erstellen. Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer hält das für problematisch und hat den Betreiber, den Fachverlag Wolters Kluwer, verklagt. Dieser hat das Portal nach eigenen Angaben mit Anwälten entwickelt, hat aber keine Zulassung zur Anwaltschaft. Die Kammer wirft ihm deshalb vor, unzulässigerweise Rechtsdienstleistungen zu erbringen.

Boateng wegen Körperverletzungsvorwurfs vor Gericht

MÜNCHEN/LYON: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng muss am Donnerstag (10.00 Uhr) als Angeklagter vor dem Amtsgericht München erscheinen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem ehemaligen Bayern-Star und Weltmeister von 2014 vorsätzliche Körperverletzung vor. Der heute 33-Jährige soll seine Ex-Lebensgefährtin während eines Streits im Urlaub verletzt haben. Boateng bestreitet die Vorwürfe nach Angaben seines Anwalts.

Was macht den Deutschen Angst? Jährliche Umfrage wird veröffentlicht

BERLIN: Corona, Klima, Wirtschaftsflaute: Die jährliche Umfrage zu den «Ängsten der Deutschen» wird am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin veröffentlicht. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Folgen der Pandemie auf die Gemütslage im Land ausgewirkt haben. Auch das Zutrauen zur Politik vor der Bundestagswahl dürfte eine Rolle spielen.

Astronaut Matthias Maurer beantwortet Fragen vor baldigem Raumflug

KÖLN: Knapp sieben Wochen vor seinem geplanten Flug ins All beantwortet der deutsche Astronaut Matthias Maurer am Donnerstag in Köln (9.00 Uhr) Fragen von Journalistinnen und Journalisten. Der Europäischen Raumfahrtagentur Esa zufolge ist es die letzte Pressekonferenz des 51-Jährigen in Europa vor seinem für Ende Oktober geplanten Start zur Internationalen Raumstation ISS.

BGH verkündet Entscheidung zu Vorschaubildern von Kunstwerken im Netz

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) will am Donnerstag (8.30 Uhr) im Streit um das Einbetten digitaler Medien auf Internetseiten eine Entscheidung verkünden. Nach der Verhandlung Mitte Juni ist tendenziell eher davon auszugehen, dass die Karlsruher Richter das Verfahren ans Kammergericht Berlin zurückverweisen. Detailfragen müssten dort geklärt werden, hatte der Vorsitzende Richter des ersten Zivilsenats gesagt.

Vermeer-Schau in Dresden - Merkel und Rutte bei Eröffnung

DRESDEN: Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eröffnen am Donnerstag (18.00 Uhr) eine einzigartige Ausstellung mit Meisterwerken des holländischen Malers Johannes Vermeer (1632-1675). Es ist die nach ihren Angaben bisher größte Schau über den Künstler in Deutschland mit hochkarätigen Leihgaben aus Europa und den USA. Im Mittelpunkt steht das in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister bewahrte Bild «Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster» von 1657-1659. Es ist nach vierjähriger Restaurierung wieder zu sehen - und erstmals nach Jahrhunderten so, wie der Künstler es eigentlich schuf.

Neue DEL-Saison startet wieder mit Zuschauern

BERLIN: Die Deutsche Eishockey Liga kehrt zu etwas Normalität zurück. Am Donnerstag beginnt mit dem Spiel von Meister Eisbären Berlin gegen Mitfavorit EHC Red Bull München (19.30 Uhr) die neue Spielzeit, die wieder fast im alten Modus ausgetragen wird. Anders als in der stark verkürzten Vorsaison sind diesmal zumindest teilweise auch wieder Zuschauer erlaubt. An fast allen Standorten darf mehr als die Hälfte der Hallen-Kapazität ausgeschöpft werden. In Berlin können bis zu 6450 Zuschauer rein.

Dressur-EM: Erste Einzelentscheidung mit Titelverteidigerin Werth

HAGEN A.T.W.: Nach der Team-Entscheidung mit Gold für Deutschland geht es bei der Dressur-Europameisterschaft gleich mit dem Einzel weiter. Drei Medaillen werden an diesem Donnerstag (ab 17.00 Uhr) in Hagen bei Osnabrück im Grand Prix Special vergeben. Titelverteidigerin ist Isabell Werth aus Rheinberg, die anders als vor zwei Jahren in Rotterdam nun ihre Stute Weihegold sattelt. Zu den Favoritinnen zählt vor allem Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl im Sattel von Dalera