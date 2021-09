Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 02.09.21 | Überblick

Außen- und Verteidigungsminister tagen zu Afghanistan

KRANJ: Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten beraten an diesem Donnerstag bei Treffen in Slowenien über den Umgang mit den Entwicklungen in Afghanistan. Thema der Beratungen der Außenminister wird unter anderem sein, wie mit den neuen Taliban-Machthabern umgegangen werden soll und wie nach dem internationalen Truppenabzug weiter Unterstützung für hilfsbedürftige Menschen geleistet werden kann. Für die Verteidigungsminister stellt sich unterdessen die Frage, welche militärischen Lehren aus den Entwicklungen zu ziehen sind.

Steinmeier fliegt zu Besuch in die Slowakei

BERLIN/BRATISLAVA: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fliegt am Donnerstag zu einem Kurzbesuch in die Slowakei. Er wird in der Hauptstadt Bratislava zunächst von Präsidentin Zuzana Caputova mit militärischen Ehren empfangen (11.15 Uhr). Anschließend werden sich beide Staatsoberhäupter zu einem Gespräch zurückziehen.

BGH verhandelt über Schadenersatz für Diesel-Kläger beim Leasing

KARLSRUHE: Im VW-Dieselskandal prüft der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag (9.00 Uhr) zum ersten Mal mögliche Schadenersatz-Ansprüche beim Auto-Leasing. In dem Fall aus Baden-Württemberg geht es um einen Audi mit dem Skandalmotor EA189, den der Kläger zunächst vier Jahre lang geleast und dann gekauft hatte. Der BGH hat bereits grundsätzlich entschieden, dass betroffene Diesel-Käufer ihr Auto an Volkswagen zurückgeben und sich - abzüglich des Wertverlusts wegen der gefahrenen Kilometer - den Kaufpreis erstatten lassen können. Noch offen ist, was beim Leasen gilt. Laut VW ist der Ausgang relevant für eine vierstellige Zahl von Verfahren.

EuGH verkündet Urteile im Streit um Verkauf des Nürburgrings

LUXEMBURG/NÜRBURG: In der langen Auseinandersetzung um den Verkauf der Rennstrecke Nürburgring werden an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) zwei Urteile vom Europäischen Gerichtshof erwartet. Kläger sind der Verein «Ja zum Nürburgring» und das US-Unternehmen Nexovation. Es geht um die Frage, ob die einst staatliche Rennstrecke in der Eifel zu billig und in einem undurchsichtigen Verfahren an den Autozulieferer Capricorn verkauft wurde. Dieser erhielt für rund 77 Millionen Euro den Zuschlag für das Anwesen, in dessen Ausbau das Land Rheinland-Pfalz zuvor fast eine halbe Milliarde Euro gesteckt hatte. Die Kläger wollten die Strecke selbst erwerben, kamen aber nicht zum Zuge.

EuGH entscheidet über die künftige Rolle der Bundesnetzagentur

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) will an diesem Donnerstag (9.30) eine wegweisende Entscheidung fällen, die Folgen für Deutschlands Energiebranche haben könnte. Die EU-Kommission wirft Deutschland vor, zwei Richtlinien zum Strom und Gas nicht europarechtskonform umgesetzt zu haben (Rechtssache C-718/18). Im Kern geht es bei den Vorwürfen um die Rolle der Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde.

Nach Schlägerei: Ex-Rockerboss Hanebuth steht wieder vor Gericht

HANNOVER: Ex-Rockerboss Frank Hanebuth sitzt wieder auf der Anklagebank: Am Amtsgericht Hannover muss sich der 56-Jährige ab Donnerstag (11.00 Uhr) zusammen mit einem 20 Jahre jüngeren Mann wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung verantworten (Az: 230 Cs 129/21). Es geht um eine Schlägerei im Oktober 2020 - damals wurde in Hannovers Rotlichtviertel ein 37-Jähriger verprügelt. Als die Polizei dem Mann habe helfen wollen, sollen die beiden Angeklagten und mindestens acht weitere Menschen die Beamten daran gehindert haben, wie ein Gerichtssprecher im Vorfeld sagte.

Vermisster Junge im Schrank: Urteil im Missbrauchsprozess erwartet

BOCHUM: Ein Prozess um den hundertfachen sexuellen Missbrauch eines Jungen soll am Donnerstag (12.00 Uhr) am Bochumer Landgericht zu Ende gehen. Der anfangs 13 Jahre alte Schüler war Mitte 2017 spurlos verschwunden. Er wurde erst zweieinhalb Jahre später zufällig in einem Kleiderschrank entdeckt - als Polizisten die Wohnung eines Mannes wegen Kinderpornografie in Recklinghausen durchsuchten.

Deutscher Radiopreis wird verliehen - Musikgrößen auf der Bühne

HAMBURG: Spot an für die Radiomacherinnen und Radiomacher in Deutschland: Am Donnerstag (20.05 Uhr) wird in Hamburg der Deutsche Radiopreis in zehn Kategorien verliehen. Für die undotierte Auszeichnung sind 437 Vorschläge von den Radiostationen eingereicht worden. Die Gala im Hamburger Schuppen ist wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge ohne weitere Gäste geplant. Dennoch werden auch wieder nationale und internationale Künstler für musikalische Unterhaltung sorgen. So werden neben Zoe Wees, Revolverheld, Nathan Evans, Johannes Oerding und Wincent Weiss auch die Musiker der britischen Gruppe Duran Duran sowie Rag'n'Bone Man auf der Bühne stehen. Die Veranstaltung wird moderiert von Barbara Schöneberger.

Globales Abba-Event: Hologramm-Show und neue Musik erwartet

LONDON/BERLIN: Die legendäre schwedische Popgruppe Abba («Dancing Queen») hat für Donnerstagabend zu einem weltweiten «Abba-Event» geladen. Es wird erwartet, dass bei gleichzeitigen Pressekonferenzen (18.00 Uhr MESZ) in Berlin, London, Stockholm, New York, Sydney und Tokio die Details zu Abbas lange geplanter Hologramm-Show präsentiert werden, die bereits 2016 angekündigt wurde. Unter dem Titel «Abba Voyage» wurde eine Website eingerichtet, auf der es am Mittwoch hieß: «Danke fürs Warten, die Reise geht in Kürze los.» Das virtuelle Konzerterlebnis soll unter anderem in London zu sehen sein.

Premiere von Flick: Nationalteam will klaren Sieg gegen Liechtenstein

ST. GALLEN: Gut zwei Monate nach der EM-Enttäuschung beginnt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft eine neue Zeitrechnung. Bei der Länderspiel-Premiere von Hansi Flick als Bundestrainer soll mit einem hohen Sieg gegen Liechtenstein in der WM-Qualifikation ein deutliches Aufbruchssignal gesendet werden. «Das Land guckt auf uns. Es wird wichtig sein, dass wir einen deutlichen Sieg einfahren und die Art und Weise stimmt», sagte Führungsspieler Joshua Kimmich vor der Partie gegen das No-Name-Team aus dem Fürstentum am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) im schweizerischen St. Gallen.

DFB-Sportgericht verhandelt Rassismus-Vorwürfe gegen Saarbrücken

FRANKFURT/MAIN: Das DFB-Sportgericht verhandelt an diesem Donnerstag (12.30 Uhr) in Frankfurt/Main die Rassismus-Vorwürfe gegen einen Fußballprofi des 1. FC Saarbrücken. Abwehrakteur Dennis Erdmann soll demnach in der Drittliga-Partie vom 25. August zwei Spieler des Gegners 1. FC Magdeburg rassistisch beleidigt haben. Erdmann und Saarbrücken bestreiten die Vorwürfe.

Deutsche U21 startet gegen San Marino in EM-Qualifikation

SERRAVALLE: Knapp drei Monate nach dem Gewinn des EM-Titels startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in die Qualifikation für die nächste Europameisterschafts-Endrunde. Das neu formierte Team von Nationaltrainer Stefan Kuntz muss zum Auftakt am Donnerstag (19.00 Uhr/ProSieben Maxx) bei Außenseiter San Marino antreten. Insgesamt 17 Spieler im 21-köpfigen Kader von Kuntz stehen vor ihrem Debüt in der Nachwuchs-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes, darunter das erst 16 Jahre alte Sturm-Talent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund.