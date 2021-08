Das bringt der Donnerstag

Unwetterkatastrophe: Länder-Innenminister geben Bundestag Auskunft

BERLIN: Der Innenausschuss des Bundestages will am Donnerstag von Ministern aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wissen, warum vor der Unwetterkatastrophe im Juli nicht ausreichend gewarnt und evakuiert wurde. Außerdem geht es darum, ob die Abläufe und Zuständigkeiten im Katastrophenschutz verändert werden sollten. Die Verantwortung für den Katastrophenschutz in Friedenszeiten liegt bisher bei den Ländern. Der Bund kann lediglich auf Anforderung Unterstützung anbieten, etwa durch die Bundeswehr. Nach Starkregen waren am Abend des 14. Juli im Westen Deutschlands mehrere Ortschaften überflutet worden. 183 Menschen starben.

Schutz vor Extremwetter - Behörden informieren über nötige Schritte

OFFENBACH: Der Klimawandel erhöht die Wahrscheinlichkeit von Starkregen und Hochwasserfluten - zu dem Zusammenhang haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in dieser Woche eine Studie vorgelegt. Was bedeutet das für den Bevölkerungsschutz und den Städtebau? Antworten wollen mehrere Behörden bei einer digitalen Pressekonferenz an diesem Donnerstag geben (11.00 Uhr). Beteiligt ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, das Technische Hilfswerk (THW), das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung und der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Gewerkschaften stellen Forderungen für öffentlichen Dienst vor

BERLIN: Das Einkommen von rund zwei Millionen Tarifbeschäftigten und Beamten des öffentlichen Dienstes steht an diesem Donnerstag in Berlin im Zentrum. Die Gewerkschaften wollen ihre Tarifforderungen beschließen. Direkt verhandelt wird für mehr als 800.000 Tarifbeschäftigte der Bundesländer. Betroffen sind auch über eine Millionen Beamtinnen und Beamten und knapp 900.000 Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen. Verdi-Chef Frank Werneke und der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach wollen die Forderungen im Anschluss um 14.00 Uhr in Berlin verkünden.

Steinmeier führt politische Gespräche in Prag

PRAG: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt am Donnerstag politische Gespräche in Prag. Er trifft sich am Vormittag mit dem tschechischen Staatspräsidenten Milos Zeman auf der Prager Burg, der ihn dort zunächst mit militärischen Ehren empfangen wird. Steinmeier hatte bereits bei seiner Abfahrt mit dem Zug in Berlin betont, dass die Partnerschaft der beiden Nachbarländer heute auf einem festen Fundament ruhe. Dieses sei inzwischen unabhängig von den jeweiligen politischen Konstellationen und Regierungen.

Biden empfängt israelischen Ministerpräsidenten Bennett

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden empfängt an diesem Donnerstag den israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett im Weißen Haus. Bei den Gesprächen solle es unter anderem um den Nahostkonflikt und den Iran gehen, hieß es von der US-Regierung. Bennett sagte vor seine Abreise in die USA, auch der Kampf gegen die Corona-Pandemie werde ein Thema sein. Er wolle mit Biden Erfahrungen aus Israel dazu teilen. Seit Ende Juli verabreicht das Land als erstes weltweit Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus. Die USA wollen damit voraussichtlich ab September beginnen.

Neuer Bebauungsplan für Kohlekraftwerk Datteln 4 vor Gericht

MÜNSTER: Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen beschäftigt sich am Donnerstag (10.00 Uhr) erneut mit dem umstrittenen Kohlekraftwerk Datteln 4. Vor gut elf Jahren kippte das OVG einen Bebauungsplan der Stadt Datteln für das neue Kraftwerk, das seit 2020 Strom liefert. Der 10. Senat des Gerichts in Münster verhandelt nun über den neuen Bebauungsplan, gegen den die Nachbarstadt Waltrop, die Umweltschutzorganisation BUND sowie vier Privatpersonen klagen. Ein Urteil soll voraussichtlich noch am Donnerstag verkündet werden.

Prozess um Unfalltod von vier Menschen auf der A44

PADERBORN: Für den Tod von vier Menschen auf der Autobahn 44 bei Paderborn muss sich am Donnerstag (11.45 Uhr) ein Lastwagenfahrer aus Rumänien verantworten. Angeklagt vor dem Landgericht Paderborn ist der 34-Jährige wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Sollte der Mann verurteilt werden, droht ihm laut Strafgesetzbuch bis zu fünf Jahre Haft. Der Angeklagte war am 11. September 2020 ungebremst auf ein Stauende aufgefahren. In einem Kleinbus aus Rumänien starben vier Menschen, darunter drei Frauen, im Alter zwischen 27 und 48 Jahren.

Totes Baby im Müll - Plädoyers in Prozess gegen Mutter erwartet

REGENSBURG: Hat eine Frau in Regensburg ihr Baby getötet, weil es ihrer weiteren Lebensplanung im Weg stand? In dem Prozess gegen die 25-Jährige werden am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Regensburg die Plädoyers erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Der Vorsitzende Richter Michael Hammer verwies bereits darauf, dass auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung oder wegen Totschlags in einem minderschweren Fall denkbar sei.

Philharmoniker: Kirill Petrenko dirigiert erstmals in der Waldbühne

BERLIN: Die Berliner Philharmoniker werden am Donnerstagabend (20.00 Uhr) erstmals mit ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko in der Waldbühne am Olympiastadion spielen. Im idyllischen Talkessel verspricht die Philharmonie «Romantik pur»: Die ideale Kulisse bildet den stimmungsvollen Ausklang einer «Welcome Back Week» des berühmten Orchesters. Petrenko und die Philharmoniker haben sich mit Musik von Carl Maria von Weber die Zauberwelt des Elfenkönigs Oberon vorgenommen. Zudem steht Franz Schuberts C-Dur-Symphonie ein Meisterwerk der romantischen Klang- und Ausdruckswelt auf dem Programm.

Vier deutsche Teilnehmer: Champions-League-Gruppen werden ausgelost

ISTANBUL: Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg erfahren an diesem Donnerstag (18.00 Uhr), auf wen sie in der Gruppenphase der Champions League treffen. Die vier Fußball-Bundesligisten gehören bei der Auslosung in Istanbul zu den 32 qualifizierten Teams. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern gehört zwar zu den acht stärksten Clubs in Lostopf 1, kann bei Lospech aber bereits schwere Gegner erhalten. Dortmund befindet sich in Lostopf 2, Leipzig in Lostopf 3 und Wolfsburg in Topf 4. Die Gruppenphase beginnt am 14./15. September und endet am 7./8. Dezember. Das Finale findet am 28. Mai 2022 in St. Petersburg statt.

DFB-Bundesgericht verhandelt Berufung im Wechselfehler-Fall Wolfsburg

FRANKFURT/MAIN: Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes wird an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) die Berufung des Bundesligisten VfL Wolfsburg zur Aberkennung des 3:1-Sieges im DFB-Pokalspiel beim SC Preußen Münster verhandeln. Wegen eines Wechselfehlers im Pokal-Erstrundenspiel am 8. August hatte das DFB-Sportgericht dem Einspruch des Regionalligisten aus Münster stattgegeben. Die Partie wurde nachträglich mit 2:0 für die Preußen gewertet. Wolfsburgs Trainer Mark van Bommel hatte in der Begegnung sechs Spieler eingewechselt. Nach den DFB-Statuten sind nur fünf Wechsel erlaubt.

UEFA-Wahlen: Lewandowski-Nachfolger wird in Istanbul gekürt

ISTANBUL: Die Europäische Fußball-Union kürt die beste Spielerin und den besten Spieler der vergangenen Saison. Bei den Männern haben der italienische Europameister Jorginho (29), der französische Weltmeister N'Golo Kanté (30) und der belgische Starspieler Kevin De Bruyne (30) die meisten Stimmen erhalten, bei den Frauen die Spanierinnen Jennifer Hermoso (31) und Alexia Putellas (27) sowie die Niederländerin Lieke Martens (28). Die Gewinnerin und der Gewinner werden im Istanbuler Halic Congress Center bekanntgegeben. Als Trainer des Jahres könnte Thomas Tuchel (47) nach seinem Sieg mit dem FC Chelsea in der Champions League ausgezeichnet werden.

1. FC Union will in Europacup-Gruppenphase: «Ausgangslage verlockend»

BERLIN: Union Berlin will den Einzug in die Gruppenphase der Conference League perfekt machen. Nach dem 4:0 im Playoff-Hinspiel bei Kuopio PS scheint die Qualifikation in dem neuen Europacup in der zweiten Partie am Donnerstag (20.15 Uhr/RTL Nitro) nur noch eine Formsache zu sein. «Die Ausgangslage ist verlockend. Es ist eine sehr gute Ausgangslage, die wir versuchen zu nutzen», sagte Urs Fischer. Der Union-Trainer kündigte an, gegen den finnischen Pokalsieger mehrere personelle Wechsel in der Startelf des Fußball-Bundesligisten vornehmen zu wollen, ohne bereits Namen zu nennen.

Deutschland Tour mit vielen Stars: Greipel, Froome und Cavendish

STRALSUND: Mit vielen Stars startet am Donnerstag in Stralsund die Deutschland Tour. Bei der viertägigen Rundfahrt präsentiert sich André Greipel, der zum Saisonende aufhört, in der alten Heimat noch einmal den Radsport-Fans. An seiner Seite ist auch Teamkollege Chris Froome als viermaliger Tour-de-France-Champion dabei. Für den Gesamtsieg kommt der Brite aber eher nicht in Frage. Auf den 720,5 Kilometern bis Nürnberg sind kaum hohe Berge im Programm. Das könnte Klassikerspezialisten wie Nils Politt oder John Degenkolb Chancen eröffnen.