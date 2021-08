Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 19.08.21 | Überblick

BGH-Strafrichter wollen sich zu NSU-Revisionen äußern

KARLSRUHE: Gut drei Jahre nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess äußert sich der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag zu den eingelegten Revisionen. Die vor einer Woche angekündigte Pressemitteilung dürfte vermutlich im Laufe des Vormittags zu erwarten sein. Die obersten Strafrichter in Karlsruhe wollen darin «weitere Entscheidungen» bekanntgeben und «über den weiteren Fortgang des Verfahrens» informieren. Genaueres ist nicht bekannt.

Merkel besucht Museen in Gießen und Biontech-Werk in Marburg

GIEßEN/MARBURG: Bundeskanzlerin Angela Merkel wird an diesem Donnerstag (11.30 Uhr) in Hessen erwartet. In Gießen besucht sie gemeinsam mit Kanzleramtsminister Helge Braun (beide CDU) zwei wissenschaftliche Museen. Am Mittag fährt die Kanzlerin weiter nach Marburg, wo sie sich das Werk des deutschen Impfstoffherstellers Biontech anschaut. Dieses gilt als eine der größten Produktionsstätten von mRNA-Impfstoffen europaweit.

Prozess um tödliche Amokfahrt in Trier beginnt

TRIER: Fast neun Monate nach der tödlichen Amokfahrt in Trier beginnt an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Die Anklage wirft dem 51-Jährigen fünffachen Mord und versuchten Mord in 18 weiteren Fällen vor. Der Mann soll mit seinem Geländewagen durch die Trierer Fußgängerzone gerast sein, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Dabei sei er in einem Zickzack-Kurs wahllos und gezielt auf Passanten zugefahren, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Prozess gegen Erzieherinnen nach Ertrinkungstod eines Zweijährigen

MAGDEBURG: Anfang Oktober 2020 war ein zwei Jahre alter Junge bei einem Spaziergang mit seiner Kita-Gruppe verschwunden und im Neustädter See ertrunken - jetzt beginnt der Prozess gegen drei Erzieherinnen. Sie müssen sich von Donnerstag (9.30 Uhr) an am Amtsgericht Magdeburg wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Zum ersten Verhandlungstag sind laut Gericht drei Zeuginnen und eine Sachverständige geladen.

Deutscher Filmpreis: Nominierungen werden veröffentlicht

BERLIN: Rund sechs Wochen vor Verleihung des Deutschen Filmpreises werden die Nominierungen bekanntgegeben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Schauspieler Ulrich Matthes stellen die Liste am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin vor. Matthes ist Präsident der Deutschen Filmakademie, deren Mitglieder über viele Preisträger abstimmen. Der Filmpreis soll am 1. Oktober auf dem Berliner Messegelände verliehen werden.

Deutsche Volleyballerinnen starten in EM mit Medaillenziel

PLOWDIW: Die deutschen Volleyballerinnen bestreiten an diesem Donnerstag (19.30 Uhr/Sport1) ihre Auftaktpartie bei der Europameisterschaft. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski trifft in Plowdiw in Bulgarien auf Polen. Es ist die Neuauflage des EM-Viertelfinales von 2019, als Deutschland nach einem 2:3 das Halbfinale verpasste.

Union Berlin fängt an: Playoff für Conference League in Finnland

HELSINKI: Der 1. FC Union startet als erstes deutsches Team in die neue Europacup-Saison. Der Berliner Fußball-Bundesligist tritt am Donnerstag (18.00 Uhr/Sport1) zum Playoff-Hinspiel in der Conference League in Helsinki beim finnischen Pokalsieger Kuopio PS an. Eine Woche später steht das Rückspiel im Berliner Olympiastadion an. Der Gewinner zieht in die Gruppenphase des neuen Wettbewerbs ein, die am 16. September beginnt.