Das bringt der Donnerstag

Lübecker Synagoge wird nach Sanierung offiziell wiedereröffnet

LÜBECK: Nach mehr als sechs Jahren wird am Donnerstag (13.30 Uhr) die Carlebach-Synagoge offiziell wiedereröffnet. Zu der Zeremonie werden neben Kulturstaatsministerin Monika Grütters und dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Daniel Günther (beide CDU), unter anderem auch der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erwartet.

Sambia-Wahlen inmitten von Corona-Restriktionen und Wirtschaftskrise

LUSAKA: Im afrikanischen Binnenstaat Sambia bestimmen am Donnerstag rund sieben Millionen Wähler ein neues Parlament und damit indirekt auch den neuen Präsidenten. Die Wahl in Afrikas früherer Vorzeige-Demokratie mit ihren reichen Kupfervorkommen findet inmitten einer handfesten Wirtschaftskrise, politischer Spannungen sowie strikter Corona-Beschränkungen statt. Als aussichtsreichster Herausforderer des erneut antretenden Präsidenten Edgar Lungu gilt Oppositionschef Hakainde Hichilema, der ihm beim vergangenen Urnengang nur knapp unterlegen war. Das Endergebnis der Wahl wird frühestens am 14. August erwartet.

WorldPride beginnt in Kopenhagen und Malmö

MALMÖ: Es ist die bedeutendste Großveranstaltung des Jahres für die internationale LGBTI+-Gemeinde: In Kopenhagen und Malmö wird am Donnerstag die diesjährige WorldPride gestartet. Die beiden skandinavischen Nachbarstädte richten das Event bis zum 22. August unter dem Dachnamen «Copenhagen 2021» gemeinsam aus. In Malmö ist am frühen Abend eine Eröffnungsparade im Stadion der südschwedischen Großstadt geplant. Später werden unter anderem die riesigen Pfeiler der Öresundbrücke, die Dänemark und Schweden zwischen den beiden Städten verbindet, in Regenbogenfarben angestrahlt.