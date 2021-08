Das bringt der Donnerstag

Verfassungsgericht entscheidet über Rundfunkbeitrag

KARLSRUHE: Das Bundesverfassungsgericht will am Donnerstag (9.30 Uhr) seine Entscheidung über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags verkünden. Hintergrund sind Verfassungsbeschwerden der öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF und Deutschlandradio gegen die Blockade durch Sachsen-Anhalt. Das Karlsruher Gericht wird seine Entscheidung schriftlich veröffentlichen: als Pressemitteilung und auf der Internetseite. (Az. 1 BvR 2756/20 u.a.)

Bundeswahlausschuss berät über Beschwerden von Parteien

BERLIN: Der Bundeswahlausschuss berät am Donnerstag (10.00 Uhr) in Berlin über die Beschwerden einzelner Parteien gegen die Zurückweisung ihrer Landeslisten für die Bundestagswahl. Betroffen sind beispielsweise die Grünen im Saarland. Der Landeswahlausschuss hatte dort die Nicht-Zulassung der Grünen-Liste damit begründet, dass Delegierte bei der Aufstellungsversammlung ausgeschlossen gewesen seien. Auch die Landesliste der AfD in Bremen wurde nicht zur Wahl zugelassen. Dort begründete der Landeswahlausschuss dies damit, dass unter dem Wahlvorschlag die eidesstattliche Erklärung der Schriftführerin der Wahlversammlung fehle. Insgesamt sind acht Landeslisten verschiedener Parteien betroffen.

Laschet beruft Kabinett ein zu Folgen der Flut und Pandemie

DÜSSELDORF: Die Flutkatastrophe und die Corona-Krise sind am Donnerstag (15 Uhr) Anlass für eine Sondersitzung des nordrhein-westfälischen Kabinetts. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zu einer Videokonferenz eingeladen. Das Kabinett soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf über die Folgen des extremen Unwetters beraten, das allein in NRW 47 Todesopfer gefordert hatte, sowie über die weitere Bewältigung der Pandemie.

Frankreichs Verfassungsrat entscheidet über neue Corona-Regeln

PARIS: Der französische Verfassungsrat prüft die von der Regierung geplante Corona-Impfpflicht für Gesundheitspersonal. Am Donnerstagnachmittag will sich das Gericht zu einem entsprechenden Gesetz äußern. Auch um die vorgesehene breitere Nachweispflicht wird es dabei gehen. Nach Willen der Regierung soll vom 9. August an in Restaurants, Cafés, Einkaufszentren und in Fernzügen ein Impf- oder Genesungsnachweis oder ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Nicht-geimpftem Gesundheitspersonal droht nach dem Gesetz ab Herbst unter anderem Lohnausfall.

Unter Beteiligung Russlands: Militärmanöver an Grenze zu Afghanistan

DUSCHANBE: Unter Beteiligung Russlands wollen die zentralasiatischen Staaten Tadschikistan und Usbekistan am Donnerstag an der Grenze zu Afghanistan ein Militärmanöver beginnen. An der Übung in der tadschikischen Region Chatlon, die bis zum 10. August dauern soll, nehmen mehr als 2500 Soldaten teil. Russland, das in der Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan seine größte Auslandsbasis hat, ist mit bis zu 1800 Soldaten vertreten. Bei dem Manöver trainiert werden soll unter anderem die Abwehr von aus dem Ausland eindringenden Terroristen.

Conti zwischen Corona-Erholung und Chip-Problemen

HANNOVER: Der Autozulieferer Continental zieht am Donnerstag seine Zwischenbilanz zum ersten Halbjahr. Es wird erwartet, dass die Hannoveraner nach der empfindlichen Corona-Delle 2020 zuletzt weiter Boden gutmachen konnten. Im ersten Quartal hatte sich bereits eine Entspannung gezeigt: Der Dax-Konzern fuhr einen Nettogewinn von 448 Millionen Euro ein, ein Jahr davor hatte der Wert - kurz bevor sich die Corona-Pandemie aus Asien global ausbreitete - bei 292 Millionen Euro gestanden. Danach war das Ergebnis zwischenzeitlich abgestürzt. Wie den Abnehmern aus der Autoindustrie und etlichen anderen Zulieferern machen auch Conti die fehlenden Mikrochips zu schaffen.

Lufthansa berichtet über schwieriges zweites Quartal

FRANKFURT/MAIN: Die Deutsche Lufthansa AG berichtet an diesem Donnerstag (07.00 Uhr) über ihr Geschäft im zweiten Quartal, das weiterhin stark von der Corona-Pandemie bestimmt war. Nach wie vor starten die Flugzeuge mit dem Kranich am Leitwerk weitaus seltener und zudem mit weniger Gästen als vor Einbruch der Krise. Schmerzhaft ist vor allem die weiterhin bestehende Einreisesperre für EU-Bürger in die USA. Neue Verluste scheinen daher für die Lufthansa auch im zweiten Quartal unvermeidlich.

Profiteur in der Corona-Pandemie - Merck legt Zahlen vor

DARMSTADT: Der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck profitiert in der Pandemie von der weltweiten Forschung an Impfstoffen und Therapien gegen das Coronavirus. In seiner Laborsparte erlebte das Dax-Unternehmen bei Produkten und Dienstleistungen für die Arznei-Forschung zuletzt einen Boom. Ob sich das starke Laborgeschäft fortgesetzt hat und wie die Pharma- und Spezialchemiesparten abgeschnitten haben, werden die Zahlen zum zweiten Quartal zeigen, die Merck am Donnerstag (7.00 Uhr) vorlegt.

Siemens legt Zahlen vor - Rückenwind von Healthineers

MÜNCHEN: Siemens legt am Donnerstag (vorbörslich) Zahlen für das abgelaufene dritte Geschäftsquartal vor. Der Münchner Konzern ist bisher ausgesprochen gut durch die Corona-Krise gekommen. Siemens, das immer stärker auf das Thema Digitalisierung setzt, profitiert von der aktuellen Transformation der Wirtschaft. Risiken gibt es für die Münchner aktuell dagegen unter anderem aus den weltweit gestiegenen Materialkosten und dem Halbleitermangel. Rückenwind bekommt der Konzern im abgelaufenen Quartal von seiner Tochter Siemens Healthineers, die bereits ihre Zahlen vorgelegt hat und vom Verkauf von Corona-Schnelltests profitiert.

Missbrauchskomplex Münster: Mutter eines Opfers vor Gericht

MÜNSTER: Vor dem Landgericht Münster beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) ein weiterer Prozess im Missbrauchskomplex Münster. Die Staatsanwaltschaft wirft der 31-jährigen Angeklagten vor, den schweren sexuellen Missbrauch ihres heute elfjährigen Sohnes durch ihren Lebensgefährten über Jahre nicht verhindert zu haben, obwohl sie davon gewusst habe. Der IT-Techniker wurde im Hauptprozess zu 14 Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt.

Fans können Abschied von Alfred Biolek nehmen

KÖLN: Freunde und Verehrer des verstorbenen Fernsehmoderators Alfred Biolek können sich am Donnerstag von ihm verabschieden. Im Domsaal des Bestattungshauses Christoph Kuckelkorn in der Kölner Innenstadt wird die Urne mit der Asche des Unterhaltungskünstlers aufgestellt. Von 11.00 bis 20.00 Uhr gebe es Gelegenheit, «an der Urne in aller Stille Abschied zu nehmen», teilte Bioleks Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie mit. Außerdem könne man sich dort in ein Kondolenzbuch eintragen. Biolek war am 23. Juli im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung gestorben.

Plädoyers im Schweinfurter Baby-Mord-Prozess erwartet

SCHWEINFURT: Im Prozess um die mutmaßliche Tötung eines Neugeborenen werden am Donnerstag (8.30 Uhr) die Plädoyers vor dem Landgericht Schweinfurt erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 27-Jährigen Mord vor. Im August 2020 gebar die Deutsche in ihrer Wohnung in Schweinfurt heimlich einen Jungen und versorgte das Baby nach der Geburt nicht. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es entweder erstickte, an Unterkühlung oder an einer Kombination aus beidem starb.

DLRG-Zwischenbilanz: Sinkt die Zahl der Badetoten weiter?

BERLIN: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt an diesem Donnerstag einen ersten Überblick über die Zahl der Badetoten in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr war die Zahl der tödlichen Badeunfälle deutschlandweit erneut zurückgegangen. Wie hat sich die Zahl im zweiten Pandemie-Sommer entwickelt? Antworten auf diese Frage will die DLRG ab 11.00 Uhr in Berlin mit ihrer Sommerzwischenbilanz 2021 geben.

Hanse Sail in Rostock wird eröffnet: «Optimistisch anders»

ROSTOCK: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) werden am Donnerstag (17.00 Uhr) im Kurgarten von Warnemünde die Hanse Sail eröffnen. Das 30. Treffen der Traditionssegler und Museumsschiffe steht in diesem Jahr unter dem Motto «Optimistisch anders».