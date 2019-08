Von: Redaktion DER FARANG | 22.08.19

Gerichtsurteil zum tödlichen Messerangriff von Chemnitz erwartet

DRESDEN (dpa) - Im Prozess zur tödlichen Messerattacke auf einen Deutschen vor knapp einem Jahr in Chemnitz wird am Donnerstag (9.00 Uhr) in Dresden das Urteil erwartet.



Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer eine Gesamtfreiheitsstrafe für den angeklagten Syrer von zehn Jahren wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gefordert. Der Fall und seine Folgen - unter anderem rassistisch motivierte Übergriffe - hatten auch international ein Schlaglicht auf die Stadt geworfen.

Studie zu Unterschieden deutscher Lebensverhältnisse

BERLIN (dpa) - Wie gleichwertig sind die Lebensverhältnisse in Deutschland? Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung will das am Donnerstag (10.30 Uhr) in einem «Teilhabeatlas» darstellen.



Dafür haben die Autoren 401 Landkreise und kreisfreie Städte nach Indikatoren wie kommunalen Steuereinnahmen, Hartz-IV-Quoten, Schulabbrechern, Haushaltseinkommen, Abwanderung, schnellem Internet, Infrastruktur und Lebenserwartung verglichen.

Merkel zu deutsch-niederländischen Klimagesprächen in Den Haag

DEN HAAG (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Donnerstag mit mehreren Bundesministern zu Klimagesprächen mit der niederländischen Regierung nach Den Haag (ab 12.00 Uhr).



Die beiden Nachbarländer wollen die Anstrengungen im Kampf gegen die Erderwärmung gemeinsam verstärken. Ein zentrales Thema ist die Frage, wie der Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) verteuert werden soll, um ihn einzudämmen.

Frankreichs Präsident Macron empfängt britischen Premier Johnson

PARIS (dpa) - Nach seinem Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel reist der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstag weiter nach Frankreich.



Staatschef Emmanuel Macron erwartet Johnson (13.00 Uhr) in Paris zu einem Mittagessen, wie der Élyséepalast vorab mitteilte. Neben dem britischen EU-Austritt sollen der G7-Gipfel, der am Samstag im französischen Badeort Biarritz beginnt, die Irankrise und der Syrienkonflikt auf der Agenda stehen.

Regierungskrise in Italien - Beratungen gehen weiter

ROM (dpa) - In der Regierungskrise in Italien gehen die Beratungen bei Staatspräsident Sergio Mattarella am Donnerstag weiter.



Von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr trifft das Staatsoberhaupt die Vertreter der größeren Parteien im Parlament und beendet dann die Konsultationen.

VW präsentiert neues Logo und E-Auto ID.3

WOLFSBURG (dpa) - Drei Wochen vor Beginn der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) stellt Volkswagen am Donnerstag (10.00 Uhr) in Wolfsburg seinen neuen Markenauftritt vor.



Mit einem überarbeiteten Logo und dem vollelektrischen Modell ID.3 will sich der Autobauer moderner und klimafreundlicher präsentieren.

Statistikamt legt Zahlen zu Verkehrsunfällen vor

WIESBADEN (dpa) - Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden legt am Donnerstag (8.00 Uhr) vorläufige Ergebnisse zu Verkehrsunfällen im ersten Halbjahr 2019 vor.



Die Entwicklung in den Monaten Januar bis Mai lässt auf eine leichte Erhöhung der Unfallzahlen in Deutschland schließen - bei weniger Verkehrstoten und Verletzten.

Mit Badewasser verbrüht: Klage gegen Behindertenheim vor dem BGH

KARLSRUHE (dpa) - Eine geistig behinderte Frau streitet am Donnerstag (10.00 Uhr) vor dem Bundesgerichtshof (BGH) um Schmerzensgeld von ihrem Wohnheim.



Eine Betreuerin hatte ihr 2013 erlaubt, wie schon häufiger, selbstständig zu baden. Dabei kam aus dem Hahn so heißes Wasser, dass sie schwerste Verbrühungen an den Füßen und Unterschenkeln erlitt.

Mordprozess: Mutter von getöteter Maria aus Zinnowitz wird gehört

STRALSUND (dpa) - Am Landgericht Rostock wird am Donnerstag (8.30 Uhr) der Prozess um die Ermordung der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz auf Usedom fortgesetzt.



Die angeklagten 19 und 21 Jahre alte Männer hatten laut Anklage einen Menschen sterben sehen wollen und sich dafür die schwangere Teenagerin ausgesucht. Als einer der mehr als zehn Zeugen soll die Mutter Marias gehört werden.

Mordprozess gegen Liebespaar: Leiche zerstückelt und einbetoniert

DAMMFLETH/ITZEHOE (dpa) - Vor dem Landgericht Itzehoe beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) ein Mordprozess gegen ein Liebespaar.



Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten vor, den ehemaligen Lebensgefährten der Frau im Frühjahr 2017 heimtückisch getötet zu haben. Die Leiche des damals 41-Jährigen sollen sie zerstückelt und einbetoniert haben.

Artenschutzkonferenz debattiert über Lockerung von Elefantenschutz

GENF (dpa) - Bei der Artenschutzkonferenz in Genf geht es am Donnerstag um kontroverse Anträge zu einer möglichen Lockerung des Elefantenschutzes.



Die Vertreter der 183 Unterzeichnerstaaten des Washingtoner Artenschutzabkommens debattieren über entsprechende Anträge aus Ländern des südlichen Afrikas. Sie argumentieren, ihre Elefanten hätten sich dank guter Schutzmaßnahmen ausreichend vermehrt und könnten nun «kommerziell genutzt» werden.

Open-Air-Musical «Bonifatius» auf dem Domplatz zu Fulda

FULDA (dpa) - Als große Open-Air-Inszenierung wird von Donnerstag (20.30 Uhr) an im hessischen Fulda eine Neufassung des Musicals «Bonifatius» aufgeführt.



Bis zum 28. August läuft vor dem Dom das Stück über den als «Apostel der Deutschen» bekannten Missionar.

«Was ihr wollt» mit Volker Lechtenbrink feiert Premiere

HAMBURG (dpa) - Gerade hat Schauspieler Volker Lechtenbrink seinen 75. Geburtstag gefeiert - und schon steht er wieder auf der Bühne: Am Donnerstag (19.30 Uhr) feiert Shakespeares Komödie «Was ihr wollt» am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater Premiere.



Lechtenbrink führt zusammen mit seiner Tochter Saskia Ehlers Regie und steht auch selbst als Narr auf der Bühne.

Frankfurt strebt Einzug in Europa-League-Gruppenphase an

STRAßBURG (dpa) - Eintracht Frankfurt will im Playoff-Hinspiel der Europa League bei Racing Straßburg den Grundstein für den erneuten Einzug in die Gruppenphase des europäischen Wettbewerbs legen.



Beim französischen Ligapokal-Gewinner strebt der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche vor heimischer Kulisse an.

Weitere Medaillen für deutsche Reiter bei Dressur-EM möglich

ROTTERDAM (dpa) - Nach dem überlegenen Sieg des deutschen Dressur-Teams winken den Deutschen bei der Europameisterschaft in Rotterdam weitere Medaillen.



Topfavoritin ist am Donnerstag Isabell Werth. Die Rekordreiterin aus Rheinberg kann mit Bella Rose im Grand Prix Spezial ihre 19. Goldmedaille bei einer EM gewinnen.