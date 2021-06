Das bringt der Donnerstag

Steinmeier verabschiedet sich von Israels scheidendem Präsidenten

JERUSALEM: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verabschiedet sich am Donnerstag in Jerusalem von dem scheidenden israelischen Staatspräsidenten Reuven Rivlin. Auch ein Gespräch mit dem bereits gewählten Nachfolger Izchak Herzog steht auf seinem Besuchsprogramm. Es ist Steinmeiers erster Staatsbesuch seit Beginn der Corona-Krise.

Chinas Kommunistische Partei feiert 100. Geburtstag - Rede von Xi

PEKING: Chinas Kommunistische Partei feiert an diesem Donnerstag ihren 100. Geburtstag. Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeiern in Peking steht eine Rede von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Details sind noch unbekannt, doch wird auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Herzen der Hauptstadt eine größere Festveranstaltung erwartet. Eine Militärparade wie noch vor zwei Jahren zum 70. Gründungstag der Volksrepublik war aber nicht vorgesehen.

Slowenien übernimmt die rotierende EU-Ratspräsidentschaft

LJUBLJANA: Slowenien übernimmt an diesem Donnerstag den alle sechs Monate wechselnden EU-Ratsvorsitz. Die frühere Teilrepublik des zerfallenen Jugoslawiens will sich in seiner Präsidentschaft für schnellere Fortschritte bei EU-Beitrittsgesprächen mit Westbalkanländern einsetzen. Zudem strebt sie unter anderem Kompromisse im jahrelangen Streit über eine EU-Asylreform an und möchte die Bemühungen um eine stärkere Widerstandsfähigkeit der EU gegen Krisen wie die Corona-Pandemie vorantreiben.

Neuer Prozess gegen «Welt»-Journalisten Deniz Yücel beginnt in Türkei

ISTANBUL: Rund ein Jahr nach seiner Verurteilung wegen Terrorpropaganda in der Türkei beginnt am Donnerstag ein neuer Prozess gegen den «Welt»-Journalisten Deniz Yücel in Istanbul. Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel, der inzwischen in Deutschland lebt, öffentliche Herabwürdigung der türkischen Nation und des türkischen Staates sowie Beleidigung von Präsident Recep Tayyip Erdogan vor.

Maas reist nach Warschau - auch Treffen mit belarussischer Opposition

WARSCHAU: Außenminister Heiko Maas (SPD) reist am Donnerstag zu Gesprächen mit seinem polnischen Kollegen Zbigniew Rau nach Warschau. Ein Schwerpunkt des Treffens wird voraussichtlich die umstrittene deutsch-russische Pipeline Nord Stream 2 sein.

BGH urteilt über Millionen-Einziehung bei Waffenhersteller Sig Sauer

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof entscheidet an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) über eine gerichtlich angeordnete Einziehung von 11,1 Millionen Euro bei drei Gesellschaften des Waffenherstellers Sig Sauer. So hoch waren nach Auffassung des Kieler Landgerichts die Umsatzerlöse aus illegalen Waffenlieferungen nach Kolumbien. Dagegen haben die Gesellschaften Revision eingelegt.

Neue EU-Mehrwertsteuerregeln: Online-Einkäufe werden teils teurer

BRÜSSEL: Wer kleinere Waren aus Nicht-EU-Staaten wie China oder den USA im Internet bestellt, muss ab Donnerstag teils mit höheren Kosten rechnen. Ab dann muss in der EU auch für Produkte mit einem Wert unter der bisherigen Freigrenze von 22 Euro Umsatzsteuer abgeführt werden. In Deutschland gilt der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, für einige Produkte fallen sieben Prozent an. Der eigentliche Zoll gilt weiter für Waren mit einem Wert ab 150 Euro.

Ölförderallianz Opec+ berät über Ausweitung der Fördermenge

WIEN: Das Ölkartell Opec und Partnerländer beraten am Donnerstag (13 Uhr) über eine mögliche Produktionserhöhung ab August. Laut Analysten könnte die als Opec+ bekannte Allianz den Ölhahn trotz positiver Konjunkturaussichten nur vorsichtig aufdrehen. Die Online-Sitzung der Öl- und Energieminister findet vor dem Hintergrund hoher Rohölpreise statt. Nach dem Anstieg der vergangenen Wochen werden sie in der Nähe ihrer höchsten Stände seit gut zweieinhalb Jahren gehandelt.

Neue Regeln für Glücksspiel im Netz - Spielkonto und Einzahlungslimit

BERLIN: Für Online-Poker und virtuelle Automatenspiele gelten ab Donnerstag (1. Juli) deutschlandweit einheitliche Regeln. Der neue Glücksspielstaatsvertrag, der am 1. Juli in Kraft tritt, soll unter anderem dem Jugend- und Spielerschutz dienen. Damit nur Erwachsene online Geld bei Glücksspielen setzen, müssen sich Spieler registrieren. Pro Monat dürfen sie grundsätzlich nicht mehr als 1000 Euro auf ihr Spielkonto einzahlen und nutzen - über alle Anbieter hinweg.

US-Präsident Biden besucht nach Hauseinsturz Unglücksort in Florida

MIAMI: Nach dem Teileinsturz eines Wohnhauskomplexes im US-Bundesstaat Florida wird Präsident Joe Biden am Donnerstag den Ort des Unglücks besuchen. Gemeinsam mit seiner Frau Jill will er den Einsatzkräften danken und den Familien Beistand leisten, die weiter um das Leben ihrer Angehörigen bangen, wie das Weiße Haus mitteilte.

Königin der Herzen wäre 60: William und Harry enthüllen Diana-Statue

LONDON: Zum 60. Geburtstag der 1997 gestorbenen Prinzessin Diana an diesem Donnerstag wollen ihre Söhne William (39) und Harry (36) in London eine Statue im Andenken an ihre Mutter enthüllen. Die beiden Prinzen hatten das Denkmal zum 20. Todestag 2017 selbst in Auftrag gegeben.

49-Jährige wegen missglückter Kosmetikbehandlung vor Gericht

HAMBURG: Wegen einer misslungenen Kosmetikbehandlung muss sich am Donnerstag (13.30 Uhr) eine 49-Jährige vor dem Amtsgericht Hamburg-Wandsbek verantworten. Als Leiterin einer Schulungsbehandlung soll die Angeklagte es am 27. Mai 2018 zugelassen haben, dass eine Kosmetik-Schülerin eine Kundin mit Hyaluronsäure behandelte. Die nicht ermittelte Schülerin soll die Kundin aber weder über das Risiko der Behandlung aufgeklärt noch auf Hygiene geachtet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft unterließ sie es, die Nadeln und das Gesicht der Frau zu desinfizieren.

Entscheidung im Prozess um ein Champagner-Sorbet

MÜNCHEN: Das Oberlandesgericht (OLG) München will am Donnerstag (09.00 Uhr) eine Entscheidung im Rechtsstreit um ein Champagner-Sorbet verkünden. Das Gericht muss die Frage klären, ob das «Champagner-Sorbet» von Aldi tatsächlich nach Champagner geschmeckt hat. Denn der Verband Civic, der hinter dem Markenschutz für «Champagner» steht, bezweifelt das.

«Der Club der toten Dichter» zur Festspiel-Eröffnung in Bad Hersfeld

BAD HERSFELD: Träume, Visionen, freies Denken - um diese Themen geht es bei den 70. Bad Hersfelder Festspielen, die am Donnerstag (20.30 Uhr) eröffnet werden. Zum Auftakt erleben die Zuschauer in der Stiftsruine die europäische Uraufführung einer Bühnenversion von «Der Club der toten Dichter» mit dem Theater- und Fernseh-Schauspieler Götz Schubert in der Hauptrolle des Lehrers John Keating.

BGH klärt: Werden Fußballclubs zu Recht wegen ihrer Fans bestraft?

KARLSRUHE: Wegen Bengalos und anderer Pyrotechnik im Fanblock müssen Fußballvereine regelmäßig hohe Strafen zahlen - aber jetzt stellt Regionalligist FC Carl Zeiss Jena die Praxis grundsätzlich infrage. Der Verein wehrt sich seit 2018 gegen eine vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) verhängte Strafe, inzwischen in höchster Instanz: Am Donnerstag (11.00 Uhr) verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe den Fall. Ob es schon ein Urteil gibt, ist offen.

Vor den Viertelfinals: Noch ein Ruhetag bei der Fußball-EM

BERLIN: Bei der Fußball-Europameisterschaft haben die acht im Turnier verbliebenen Mannschaften am Donnerstag einen weiteren Ruhetag. Am Freitag und Samstag werden dann die Viertelfinals gespielt. Einen Tag zuvor stehen jeweils Abschlusstrainings und Pressekonferenzen auf dem Programm. Vor der Partie zwischen Belgien und Italien in München (Freitag 21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) äußert sich Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini um 17.45 Uhr. Zwei Stunden später spricht der belgische Coach Roberto Martinez.

Kerber, Zverev und Petkovic treten in zweiter Wimbledon-Runde an

LONDON: Die deutschen Tennis-Stars Angelique Kerber und Alexander Zverev wollen an diesem Donnerstag (Beginn 12.00 Uhr/Sky) beim Turnier in Wimbledon in die dritte Runde einziehen. Die 2018 in London siegreiche Kerber spielt gegen die Weltranglisten-50. Sara Sorribes Tormo aus Spanien. Der an Nummer vier gesetzte Zverev bekommt es mit dem Amerikaner Tennys Sandgren zu tun, der momentan die Nummer 68 der Welt ist.