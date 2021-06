Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 17.06.21 | Überblick

Erinnerung an DDR-Volksaufstand vor 68 Jahren

BERLIN: Mit einem zentralen Gedenken in Berlin wird am Donnerstag (11.00 Uhr) an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 erinnert. Auf dem Friedhof an der Seestraße werden Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) für die Bundesregierung sowie Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet. Sie wollen Kränze am Mahnmal für die Opfer des Aufstands niederlegen und Ansprachen halten. Auch die Vereinigung 17. Juni 1953 wird vertreten sein. Geplant ist zudem eine Gedenkminute.

30 Jahre deutsch-polnischer Vertrag - Steinmeier besucht Warschau

WARSCHAU/BERLIN: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Donnerstag (9.00 Uhr) zu Gesprächen mit seinem polnischen Kollegen Andrzej Duda nach Warschau. Offizieller Anlass ist der 30. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Der Besuch Steinmeiers sei «ein Zeichen des die Hand Reichens und gemeinsam nach vorne Blickens» trotz der Schwierigkeiten, die es im Verhältnis der Regierungen gebe, hieß es zuvor aus Kreisen des Bundespräsidialamtes in Berlin.

Neuer Prozess gegen IS-Rückkehrerin: Beihilfe zur Versklavung?

Hamburg (dpa/lno) - Gegen eine bereits verurteilte Rückkehrerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien beginnt am Donnerstag (12.00 Uhr) ein neuer Prozess vor dem Oberlandesgericht in Hamburg. Der 36-jährigen Omaima A. wird vorgeworfen, als Mitglied der Terrororganisation Beihilfe zur Versklavung zweier Jesidinnen geleistet zu haben, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Stasi-Akten jetzt im Bundesarchiv - Abschied für Roland Jahn

BERLIN: Für Millionen Stasi-Akten sowie Tausende Fotos und Tonträger der DDR-Staatssicherheit ist von Donnerstag an das Bundesarchiv zuständig. Die Stasi-Unterlagen-Behörde, die bislang die Dokumente verwaltete, gibt es damit nach knapp 30 Jahren nicht mehr. Die historische Veränderung soll am Abend (19.00 Uhr) im Berliner Zeughaushof des Deutschen Historischen Museums hervorgehoben werden. Zugleich wird dort Roland Jahn als bisheriger Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen nach rund zehn Jahren aus dem Amt verabschiedet.

Innenminister steigen bei der Wasserschutzpolizei ins Boot

RUST: Die Innenminister von Bund und Ländern machen sich am Donnerstag ein Bild von der Arbeit der deutsch-französischen Wasserschutzpolizei auf dem Rhein. Sie besichtigen am zweiten Tag ihrer diesjährigen Frühjahrskonferenz (ab 08.30 Uhr) Polizeiboote, die in gemischter Besatzung auf dem Rhein für Sicherheit sorgen.

Bundesgerichtshof befasst sich mit Pfand für Flaschen und Gläser

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe nimmt am Donnerstag (10.30 Uhr) die Preise für Lebensmittel in Werbeprospekten unter die Lupe. Es geht um die Frage, ob das Pfand für Flaschen oder Gläser direkt mit eingerechnet werden muss - oder auch separat ausgewiesen werden darf. Ob es schon ein Urteil gibt, ist offen.

BGH klärt: Sind Rechtsdokumente-Generatoren wie Smartlaw zulässig?

KARLSRUHE: Eine Webseite, auf der sich zahlende Nutzer Rechtsdokumente wie Mietverträge oder Patientenverfügungen erstellen können, beschäftigt am Donnerstag (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Die Hanseatische Rechtsanwaltskammer will, dass der Vertragsgenerator Smartlaw verboten wird. Der Betreiber, der Fachverlag Wolters Kluwer, erbringe damit Rechtsdienstleistungen, für die er keine Zulassung habe.

Corona-Formate und Podcasts im Rennen um Grimme Online Award

KÖLN: In Köln wird am Donnerstag (19.30 Uhr) der Grimme Online Award verliehen. Erstmals sind unter den Nominierten auch Formate aus der Video-App Tiktok. So geht unter anderem der Tiktok-Kanal der «Tagesschau» in das Rennen um die Auszeichnung. Ebenfalls nominiert wurde Moderator Niklas Kolorz, der auf seinem Kanal in dem Netzwerk sperrige Wissensthemen verständlich aufbereitet. Tiktok gehört dem chinesischen Konzern Bytedance und hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt - vor allem in jungen Zielgruppen.

BGH verhandelt wieder zum Einbetten digitaler Medien durch Framing

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof (BGH) nimmt eine vor mehr als zwei Jahren unterbrochene Verhandlung zum Verlinken auf urheberrechtlich geschützte Werke durch das sogenannte Framing wieder auf. Die Richter des ersten Zivilsenats in Karlsruhe hatten eine Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) dazu eingeholt. Nachdem diese nun vorliegt, wird die mündliche Verhandlung am Donnerstag (11.30 Uhr) in Karlsruhe fortgesetzt. Ob auch schon ein Urteil gesprochen wird, war zunächst unklar (Az.: I ZR 113/18).

Arved Fuchs startet zur 4. Etappe der Expedition «Ocean Change»

KIEL: Der Polarforscher Arved Fuchs (68) startet am Donnerstag von Kiel aus zur 4. Etappe seiner «Ocean Change»-Expedition. Die Reise des Segelschiffs «Dagmar Aaen» soll zunächst über den Nordatlantik in Richtung Island und Grönland führen. Danach sind Baffin Island und Labrador in Kanada die Ziele. Die Rückkehr nach Deutschland ist für das kommende Jahr geplant.

Neun Autorinnen und fünf Autoren im Wettlesen um den Bachmann-Preis

KLAGENFURT: Das Wettlesen um den Ingeborg-Bachmann-Preis wird dieses Jahr von Frauen dominiert. Neun Schriftstellerinen und fünf Schriftsteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentieren von Donnerstag bis Samstag ihre Texte. Sie kämpfen um den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis und vier weitere Preise. Die Veranstaltung im österreichischen Klagenfurt findet das zweite Jahr in Folge im Hybrid-Format statt.

Nach Eriksen-Schock: Zweites Spiel für Dänemark bei Fußball-EM

BERLIN: Fünf Tage nach dem Zusammenbruch von Spielmacher Christian Eriksen im Auftaktspiel gegen Finnland tritt Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft zu ihrem zweiten Spiel bei der EM an. Gegner ist an diesem Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Kopenhagen Mitfavorit Belgien, das im Gegensatz zu den Dänen mit einem Sieg in die Gruppe B gestartet ist.