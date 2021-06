Das bringt der Donnerstag

Tschechisches Parlament entscheidet über Misstrauensantrag

PRAG: Nur vier Monate vor der Parlamentswahl muss sich der tschechische Regierungschef Andrej Babis einem Misstrauensvotum stellen. Die Debatte beginnt am Donnerstag um 09.00 Uhr. Mit der Abstimmung wird frühestens am Abend gerechnet. Die Opposition wirft Babis Versagen bei der Corona-Pandemiebekämpfung und einen Interessenkonflikt als Politiker und Großunternehmer vor.

G7-Gesundheitsminister treffen sich in Oxford

OXFORD: Inmitten einer Debatte um Corona-Lockerungen in Großbritannien empfängt der britische Gesundheitsminister Matt Hancock seine G7-Kollegen zu einem persönlichen Treffen. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nimmt teil. In Oxford wollen die Ressortchefs unter anderem über die gemeinsame Abwehr künftiger Pandemien sprechen. Der Ort ist symbolisch gewählt: Forscher der Universität Oxford haben gemeinsam mit dem Pharmakonzern Astrazeneca einen Corona-Impfstoff entwickelt.

EuGH urteilt über zu hohe Stickoxid-Werte in deutschen Städten

LUXEMBURG: Der Europäische Gerichtshof urteilt am Donnerstag über eine Klage gegen Deutschland wegen zu schmutziger Luft in Städten. Die EU-Kommission wirft Deutschland vor, zu wenig zur Einhaltung der EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid getan zu haben. Damit sei systematisch gegen die Luftqualitätsrichtlinie verstoßen worden.

Urteil zur tödlichen Messerattacke in Grönwohld erwartet

LÜBECK: Im Prozess um eine tödliche Messerattacke auf einem Spielplatz in Grönwohld im Kreis Stormarn wollen die Richter des Landgerichts Lübeck am Donnerstag (08.30 Uhr) ein Urteil verkünden. Ein 21 Jahre alter Mann aus dem kleinen Ort im Kreis Stormarn soll im Oktober 2020 einen 22 Jahre alten Mann erstochen haben. Die beiden jungen Männer sollen laut Staatsanwaltschaft in Drogengeschäfte verwickelt gewesen und darüber in Streit geraten sein.

Berlinale 2021: Ticketverkauf für Sommerausgabe beginnt

BERLIN: Die Berlinale beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) mit dem Ticketverkauf für ihre Sommerausgabe. Filmfans können dann online Karten für die Open-Air-Vorführungen kaufen. Verkauft werden rund 60.000 Tickets, wie Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek sagte. Wegen der Pandemie wurden die Filmfestspiele in Berlin geteilt - im März konnten Fachleute online Filme schauen, nun ist ein öffentliches Festival unter freiem Himmel geplant.

Ausstellung zur Himmelsscheibe von Nebra beginnt in Halle

HALLE: Mit rund 400 Objekten wird am Donnerstag (17.00 Uhr) eine Ausstellung zur Himmelsscheibe von Nebra im Landesmuseum in Halle (Sachsen-Anhalt) eröffnet. Besucher können die Ausstellung mit dem Titel «Die Welt der Himmelsscheibe von Nebra - Neue Horizonte» von Freitag an bis zum 9. Januar 2022 sehen.

Eishockey-Team strebt Halbfinaleinzug bei Weltmeisterschaft an

RIGA: Mit einem Prestigeerfolg über die Schweiz will das Eishockey-Nationalteam am Donnerstag (15.15 Uhr/Sport1) erstmals seit elf Jahren in ein WM-Halbfinale einziehen. 2010 hatte die deutsche Auswahl die Eidgenossen in der Runde der besten Acht mit 1:0 besiegt und bei der Heim-Weltmeisterschaft am Ende überraschend Platz vier erreicht.

Deutsche U21 will ins dritte EM-Endspiel in Serie einziehen

SZEKESFEHERVAR: Die deutsche U21-Nationalmannschaft strebt am Donnerstag den dritten Einzug in ein EM-Finale in Serie an. Gegner im Halbfinale (21.00 Uhr/Szekesfehervar) sind die Niederlande, gegen die das Team von Trainer Stefan Kuntz in der Gruppenphase 1:1 gespielt hatte. Bei einem Sieg würde die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes zum insgesamt vierten Mal nach 1982, 2009 und 2017 im Endspiel des wichtigsten europäischen Junioren-Wettbewerbs stehen.

Deutsches Tennis-Trio will in Runde drei - Abendspiel mit Nadal

PARIS: Bei den French Open in Paris kämpfen am Donnerstag gleich drei deutsche Tennisprofis um den Einzug in die dritte Runde. Routinier Philipp Kohlschreiber spielt im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr gegen den starken Russen Aslan Karazew, der zu Beginn des Jahres bei den Australian Open völlig überraschend das Halbfinale erreicht hatte. Ebenfalls im zweiten Spiel nach 11.00 Uhr trifft Dominik Koepfer auf den Amerikaner Taylor Fritz. Erst am späten Nachmittag wird Jan-Lennard Struff zum Einsatz kommen. Die deutsche Nummer zwei bekommt es im vierten Spiel des Tages mit Facundo Bagnis aus Argentinien zu tun.