Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 27.05.21 | Überblick

Bund und Länder beraten über Impfungen für Kinder

BERLIN: Bei einem erneuten «Impfgipfel» wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten am Donnerstag (14.00 Uhr) unter anderem über Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren beraten. Angestrebt wird, ihnen allen bis Ende August Impfangebote zu machen. Zuvor muss jedoch die EU-Arzneimittelbehörde EMA - voraussichtlich an diesem Freitag - über eine entsprechende Nutzungsgenehmigung für den bislang nur ab 16 Jahren zugelassenen Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden.

EU-Außenminister beraten nach Zwangslandung von Flugzeug in Belarus

LISSABON: Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Donnerstag bei einem Treffen in Lissabon über die Beziehungen zu Afrika und die EU-Strategie für den Indopazifik beraten. Zudem sind unter anderem Gespräche über die ungelösten Konflikte in der östlichen Nachbarschaft der EU geplant. Überschattet wird das Treffen von der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus am Sonntag. Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten haben den EU-Ministerrat deswegen aufgefordert, ein neues Sanktionspaket gegen die frühere Sowjetrepublik zu beschließen. Die Vorbereitungen dafür sollten nun auch Thema bei der Zusammenkunft in Lissabon sein.

Deutsch-norwegische Stromtrasse «Nordlink» wird offiziell eröffnet

WILSTER: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Norwegens Ministerpräsidentin Erna Solberg eröffnen offiziell am Donnerstag (11.45 Uhr) die Stromleitung «Nordlink» zwischen Deutschland und dem skandinavischen Land. Die rund zwei Milliarden Euro teure Stromtrasse verbindet erstmals die Strommärkte beider Länder und gilt als Meilenstein der Energiewende.

Deutsche-Bank-Führung geht selbstbewusst in die Hauptversammlung

FRANKFURT/MAIN: Verlustserie beendet, bester Jahresstart seit 2014: Mit guten Nachrichten im Gepäck präsentiert sich die Deutsche-Bank-Führung den Aktionären. Schon vor der Online-Hauptversammlung des Frankfurter Dax-Konzerns am Donnerstag (09.00 Uhr) berichtete Konzernchef Christian Sewing von weiterhin gut laufenden Geschäften im zweiten Quartal. Nach zwei Nullrunden dürfen die Anteilseigner für das laufende Geschäftsjahr auch wieder auf eine Dividende hoffen.

BGH klärt: Darf nur der Lindt-Schokohase Goldfolie tragen?

KARLSRUHE: Seit Jahren will der Schokoladenhersteller Lindt seinen bekannten goldfarbenen Osterhasen vor allzu ähnlicher Konkurrenz schützen - am Donnerstag (11.00 Uhr) erreicht ein neuer Streitfall den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Diesmal hat Lindt die schwäbische Confiserie Heilemann verklagt, die ebenfalls einen Schokohasen in Gold im Sortiment hat.

Oberlandesgericht Hamm verhandelt erneut im Streit um Wisente

HAMM: Das Oberlandesgericht in Hamm beschäftigt sich am Donnerstag (13.00 Uhr) erneut mit einem Artenschutzprojekt für Wisente im Rothaargebirge. Das mit 2013 gestartete Wiederansiedlungsprojekt in Nordrhein-Westfalen steht seit Jahren auf der Kippe. Die Waldbesitzer beklagen, dass die mächtigen Tiere als Herde durch ihre Gebiete in der Nachbarschaft streifen und dabei die Bäume beschädigen, weil sie deren Rinden abfressen.

175 Jahre Deutscher Bühnenverein - Festakt mit Steinmeier

OLDENBURG: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Donnerstag (17.00 Uhr) in Oldenburg die Festrede anlässlich des 175-jährigen Bestehens des Deutschen Bühnenvereins halten. Der Festakt wird live im Internet übertragen. Der Deutsche Bühnenverein wurde 1846 in Oldenburg gegründet und ist der Bundes- und Arbeitgeberverband der Theater und Orchester.

FC Ingolstadt eröffnet Relegation gegen VfL Osnabrück

INGOLSTADT: Der FC Ingolstadt und der VfL Osnabrück messen sich in der Relegation zur 2. Fußball-Bundesliga. Die Ingolstädter von Trainer Tomas Oral empfangen den Noch-Zweitligisten am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF und DAZN) im eigenen Stadion vor 250 zugelassenen Zuschauern. Nach den gescheiterten Versuchen 2019 und 2020 stehen die Ingolstädter zum dritten Mal nacheinander in der Relegation und wollen endlich die Rückkehr in die 2. Bundesliga packen.