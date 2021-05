Das bringt der Donnerstag

Maas reist nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete

BERLIN: Zehn Tage nach der Eskalation des Gaza-Konflikts reist Bundesaußenminister Heiko Maas am Donnerstag nach Israel und in die Palästinensischen Gebiete. Er wird unter anderem den israelischen Außenminister Gabi Aschkenasi, Verteidigungsminister Benny Gantz und Präsident Reuven Rivlin treffen. In Ramallah will er mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Schtaje sprechen.

Scholz und Lambrecht sprechen bei Solidaritätskundgebung für Israel

BERLIN: Ein Solidaritätsbündnis für Israel hat für Donnerstag (19 Uhr) vor dem Hintergrund der Gewalteskalation zwischen Israel und militanten Palästinensern zu einer Kundgebung am Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen. Als Redner erwartet werden Vizekanzler Olaf Scholz, Justizministerin Christine Lambrecht (beide SPD), CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sowie Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch und der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir.

Bundestag soll Verbot des Kükentötens beschließen

BERLIN: Nach jahrelangen Diskussionen soll der Bundestag am Donnerstag (ca. 22:10) das Verbot des massenhaften Kükentötens in der Legehennenhaltung beschließen. Der Gesetzentwurf von Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) sieht das Aus der umstrittenen Praxis ab Anfang 2022 vor.

Prozess gegen Bundeswehroffizier wegen Terrorverdachts beginnt

FRANKFURT/MAIN: An diesem Donnerstag (10.00 Uhr) beginnt vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt der Prozess gegen einen 32 Jahre alten Bundeswehroffizier, der unter Terrorverdacht steht. Oberleutnant Franco A. soll eine schwere staatsgefährdende Straftat aus rechtsextremistischen Motiven geplant haben.

Russland übernimmt Vorsitz im Arktischen Rat

REYKJAVIK: Russland übernimmt am Donnerstag für die kommenden zwei Jahre den Vorsitz im Arktischen Rat. Auf einem alle zwei Jahre stattfindenden Ministertreffen wird der bisherige Ratsvorsitzende Island die Führung am Donnerstagvormittag in Reykjavik offiziell an die Russen übergeben. Dabei wollen die Isländer gleichzeitig auch ein Fazit über die Fortschritte der vergangenen beiden Jahre ziehen.

Unterbrochener Prozess gegen Sarkozy wird fortgesetzt

PARIS: Der vor rund zwei Monaten unterbrochene Prozess gegen Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy wird am Donnerstag (13.30 Uhr) in Paris fortgesetzt. Dem 66-Jährigen wird vorgeworfen, die Kampagne für seine Wiederwahl 2012 illegal finanziert zu haben.

Urteil im Brustimplantate-Skandal gegen TÜV in Paris erwartet

PARIS: Im Skandal um minderwertige Brustimplantate des französischen Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) will das Pariser Berufungsgericht am Donnerstag sein Urteil gegen den TÜV Rheinland bekanntgeben. Im Jahr 2013 hatte das Handelsgericht in Toulon in diesem Fall den TÜV Rheinland zu einer Entschädigung verurteilt, das Berufungsgericht in Aix-en-Provence hob diese Entscheidung 2015 auf.

Prozess um Autoattacke auf Rosenmontagszug wird fortgesetzt

KASSEL: Der Prozess um eine Autoattacke auf den Rosenmontagszug im nordhessischen Volkmarsen vor dem Landgericht Kassel wird an diesem Donnerstag (9.00 Uhr) fortgesetzt. Am dritten Prozesstag in den Kasseler Messehallen wird dem Landgericht zufolge unter anderem mit den Aussagen einer psychiatrischen Sachverständigen sowie eines Kfz-Gutachters gerechnet.

CSU-Programmkonferenz zur Bundestagswahl mit Söder und Laschet

MÜNCHEN: Knapp vier Monate vor der Bundestagswahl leitet die CSU am Donnerstagabend (18.00 Uhr) die heiße Phase auf dem Weg zum Wahlprogramm der Union ein. Die Programm-Konferenz steht unter dem Motto «Deutschland stark machen» und wird live im Internet übertragen. Neben einer Rede von CSU-Chef Markus Söder soll auch CDU-Chef und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet für ein Grußwort zugeschaltet werden.

Creditreform informiert über Unternehmensinsolvenzen in Europa

NEUSS: Die Corona-Krise hat die Unternehmen in ganz Europa im vergangenen Jahr vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Wie die Unternehmen in verschiedenen europäischen Ländern damit zurecht kamen, darüber berichtet am Donnerstag (09.30 Uhr) die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrer Studie «Unternehmensinsolvenzen in Europa - Jahr 2020».

Urteil in Prozess gegen mutmaßliche Darknet-Drogenhändler erwartet

MEMMINGEN: Im Prozess gegen ein Trio aus Schwaben wegen Drogenhandels im Darknet wird am Landgericht Memmingen am Donnerstag (8.30 Uhr) ein Urteil erwartet. Den zwei Männern und einer Frau wird vorgeworfen, mehr als 50 Kilogramm Cannabisprodukte per Post an Abnehmer aus dem Darknet verschickt zu haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll das Trio bei mehr als 8700 Drogen-Verkäufen rund 740.000 Euro verdient haben.

Mädchen zum Missbrauch angeboten: Urteil erwartet

SCHWEINFURT: Im Prozess um schweren sexuellen Missbrauch und Zwangsprostitution eines Mädchens soll am Donnerstag (15 Uhr) das Urteil gegen den Hauptangeklagten fallen. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, das Kind seiner Lebensgefährtin in Dutzenden Fällen schwer sexuell missbraucht zu haben. Zudem soll er das Mädchen auf Autobahnparkplätzen zum Missbrauch angeboten haben. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft weitgehend eingeräumt.

«Jugend musiziert» erstmals als Videowettbewerb

BREMEN: Das renommierteste Förderprojekt für den Musik-Nachwuchs in Deutschland, «Jugend musiziert», wird erstmals seit der Erstauflage 1964 als Videowettbewerb ausgetragen. Grund ist die Corona-Pandemie. Von Donnerstag bis 26. Mai werden in Bremen und Bremerhaven 140 Juroren, aufgeteilt auf 31 Gremien, insgesamt 1730 Videos mit den Aufführungen der Solo- und Duo-Kategorien beurteilen. Um den digitalen Wettbewerb mitverfolgen zu können, geht vom 22. bis 26. Mai dem Youtube-Kanal von «Jugend musiziert» das Programm «JumuTV» auf Sendung.