Das bringt der Donnerstag

Von: Redaktion DER FARANG | 11.04.19

Bundestag diskutiert über Bluttests vor Geburt - Bundestagsvizewahl

BERLIN (dpa) - Der Bundestag diskutiert am Donnerstag (9.00 Uhr) in einer offenen Grundsatzdebatte über Bluttests vor der Geburt etwa auf ein Down-Syndrom des Kindes. Mehr als 100 Abgeordnete hatten sich fraktionsübergreifend dafür stark gemacht, ethische Fragen dieser und künftig möglicher Gendiagnosen zu klären. Außerdem will die AfD-Fraktion erneut einen Kandidaten für den Posten eines Bundestagsvizepräsidenten zur Wahl stellen.

Türkei: Prozess gegen Yücel geht weiter - Auch Österreicher angeklagt

ISTANBUL (dpa) - Der Prozess gegen den «Welt»-Reporter Deniz Yücel wegen Terrorvorwürfen in Istanbul geht am Donnerstag weiter - in Abwesenheit des Angeklagten, wie sein Anwalt Veysel Ok sagte.



Gleichzeitig beginnt am Donnerstag in der Hauptstadt Ankara der Prozess gegen den Österreicher Max Z.. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann vor, ein Mitglied der in der Türkei verbotenen linken Splitterorganisation TKP Kivilcim zu sein.

Indiens Wahlmarathon beginnt

NEU DELHI (dpa) - In einer knapp sechswöchigen Wahl entscheidet Indien ab Donnerstag über ein neues Parlament.



Bis zum 19. Mai sind rund 900 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, in insgesamt etwa einer Million Wahllokalen ihre Stimmen abzugeben. Die Stimmen sollen am 23. Mai ausgezählt werden.

Verteidigungsministerin von der Leyen reist in die USA

BERLIN (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen reist zu politischen Gesprächen in die USA.



In New York wird die CDU-Politikerin am Donnerstag die Sitzung des UN-Sicherheitsrates leiten und über eine stärkere Rolle von Frauen in Friedensmissionen sprechen. Deutschland hat im April den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat.

Frühjahrstagung von IWF und Weltbank beginnt in Washington

WASHINGTON (dpa) - Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Eintrübung der Weltwirtschaft eröffnen der Internationale Währungsfonds und die Weltbank am Donnerstag (15.30 Uhr) ihre Frühjahrstagung 2019.



Erstmals in seiner neuen Funktion wird dabei auch Weltbank-Präsident David Malpass öffentlich auftreten.

BGH verkündet Entscheidung zu Datenschutz-Klage gegen Facebook

KARLSRUHE (dpa) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (9.00 Uhr) eine Entscheidung zu einer Datenschutz-Klage von Verbraucherschützern gegen Facebook.



Mit einem abschließenden Urteil dürfte allerdings eher nicht zu rechnen sein. Nach der Verhandlung Mitte Dezember erscheint es wahrscheinlicher, dass die Karlsruher Richter in dem Fall den Europäischen Gerichtshof (EuGH) einschalten.

Wirtschaftsspionageprozess: Urteil gegen deutschen Juristen in Zürich

ZÜRICH (dpa) - Der in der Schweiz wegen Wirtschaftsspionage angeklagte deutsche Jurist Eckart Seith erfährt am Donnerstag in Zürich das Urteil.



Die Staatsanwaltschaft hat dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Seith hatte in Ulm mithilfe vertraulicher Dokumente der Schweizer Bank J. Safran Sarasin eine Millionenentschädigung für seinen Mandanten, den Drogerieunternehmer Erwin Müller, erstritten.

Gewerkschaft droht mit Scheitern der Verhandlungen bei Coca-Cola

BERLIN (dpa) - Die Tarifverhandlungen für 8000 Coca-Cola-Mitarbeiter in Deutschland drohen zu platzen.



Wenn sich die Arbeitgeberseite nicht bewege, werde man die Verhandlungen für gescheitert erklären, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, Freddy Adjan, vor dem Beginn der vierten Tarifrunde. Die Fortsetzung der Gespräche ist für Donnerstag in Berlin (ab 10.00 Uhr) geplant.

Allianz stellt Studie zur Sicherheit von Fußgängern vor

ISMANING (dpa) - Der Versicherungskonzern Allianz stellt am Donnerstag (11.00) eine Studie zur Sicherheit von Fußgängern im Straßenverkehr vor.



Obwohl immer weniger Menschen zu Fuß unterwegs sind, verunglücken jährlich 30 000 von ihnen allein in Deutschland. In Europa ist jeder fünfte Verkehrstote ein Fußgänger.

Eltern ermordet und Leichen eingemauert - Urteile gegen Paar erwartet

NÜRNBERG (dpa) - Im beschaulichen Schnaittach bei Nürnberg soll ein junges Paar die Eltern des Mannes erschlagen und die Leichen im Haus eingemauert haben.



Für diesen Donnerstag (11.30 Uhr) werden in dem Doppelmordprozess am Landgericht Nürnberg-Fürth die Urteile erwartet.

Kramp-Karrenbauer bei Jahreskongress der deutschen Lokalzeitungen

BERLIN (dpa) - Der Verband Deutscher Lokalzeitungen kommt am Donnerstag (10.30 Uhr) zu seinem Jahreskongress in Berlin zusammen.



Als Rednerin wird die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet. Im Mittelpunkt der Tagung stehen Beratungen über die Probleme bei der Zeitungszustellung im ländlichen Raum.

Israelische Raumsonde soll auf dem Mond landen

TEL AVIV (dpa) - Mit der kleinen Raumsonde «Beresheet» will Israel am Donnerstag zum ersten Mal eine Mondlandung schaffen.



Die Sonde kreist seit knapp einer Woche um den Erdtrabanten und hat dabei schon mehrere wichtige Manöver gemeistert. Am Donnerstagabend soll die Sonde vom optimalen Punkt aus die Landung versuchen.

Prozess um tödlichen Handy-Streit beginnt

MANNHEIM (dpa) - Ein heruntergefallenes Handy soll zu einer brutalen Attacke gegen einen 68-jährigen Mannheimer geführt haben, an deren Folgen er starb.



Gegen den Handybesitzer beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Mannheim der Prozess wegen Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge (Az.: 1 Ks 402 Js 31918/16).

Nach Wirbel im Kanzleramt eröffnet Nolde-Ausstellung zur Nazi-Zeit

BERLIN (dpa) - Nach dem Wirbel um die Gemälde im Kanzleramt wird am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin die mit Spannung erwartete Schau «Emil Nolde - Eine deutsche Legende.



Der Künstler im Nationalsozialismus» präsentiert. Die Ausstellung zeigt das künstlerische Werk des Expressionisten Nolde (1867-1956) erstmals auf Basis neuer Erkenntnisse im historischen Kontext seiner Biografie und ideologischen Haltung.

Take-That-Musical kommt nach Deutschland

BERLIN (dpa) - Sie ließen viele Teenieherzen höher schlagen: Take That war eine der erfolgreichsten Boygroups der 1990er.



Nun kommt ein Musical mit ihrer Musik nach Deutschland. «The Band» feiert am Donnerstag (19.30 Uhr) Premiere in Berlin.

Nowitzki vor letztem Spiel als Basketball-Profi: «Genießen»

SAN ANTONIO (dpa) - Dirk Nowitzki gibt seinen Abschied als Basketball-Profi. Der 40 Jahre alte Superstar tritt im letzten NBA-Saisonspiel seiner Dallas Mavericks am Donnerstag (2.00 Uhr MESZ/DAZN) bei den San Antonio Spurs an.



Im Anschluss an die Heimpartie gegen die Phoenix Suns hatte er seinen Rücktritt nach 21. Spielzeiten in der nordamerikanischen Profiliga angekündigt.

83. Masters in Augusta: - Golfstars um Woods und Co. im Fokus

AUGUSTA (dpa) - Die 83. Auflage des legendären Masters beginnt am Donnerstag im Augusta National Golf Club.



Insgesamt 87 Spieler machen sich auf die Jagd nach dem grünen Sieger-Jackett und rund zwei Millionen Dollar Preisgeld. Der Star beim ersten Major des Jahres ist wieder einmal Tiger Woods.

Eintracht Frankfurt will bei Benfica Lissabon bestehen

LISSABON (dpa) - Eintracht Frankfurt geht zuversichtlich in das Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Benfica Lissabon.



In der Partie an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) wollen sich die in diesem Jahr in 15 Pflichtspielen noch ungeschlagenen Hessen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche verschaffen. Wieder im Kader stehen die zuletzt ausgefallenen Stammkräfte Sebastian Rode, Sebastien Haller und Mijat Gacinovic sowie Martin Hinteregger.

Pauline Schäfer trägt Hoffnungen der deutschen Turnerinnen bei der EM

STETTIN (dpa) - Ex-Weltmeisterin Pauline Schäfer will bei den Europameisterschaften der Turnerinnen erneut in das Finale am Schwebebalken einziehen.



In der Qualifikation am Donnerstag trägt sie in der Netto-Arena in Stettin die Hoffnungen der deutschen Riege, in der die bewährten Turnerinnen Elisabeth Seitz, Kim Bui, Sarah Voss und Sophie Scheder diesmal fehlen.