Das bringt der Dienstag

Bundesregierung legt neue Konjunkturprognose vor

BERLIN: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) legt am Dienstag (11.30 Uhr) die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor. Wie es zuvor aus Regierungskreisen hieß, ist die Regierung zuversichtlicher über die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland in diesem Jahr. Sie rechnet nun in der Frühjahrsprojektion mit einem Wachstum von 3,5 Prozent. Bisher hatte die Bundesregierung erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt 2021 um 3,0 Prozent zulegt. Im vergangenen Jahr war die Wirtschaftsleistung infolge der Corona-Krise eingebrochen.

Arbeitsgericht klärt: Welche Daten müssen Arbeitgeber herausgeben?

ERFURT: Das Bundesarbeitsgericht beschäftigt sich am Dienstag (11.00 Uhr) mit Auskunftsansprüchen von Arbeitnehmern gegenüber ihren Arbeitgebern. In dem Fall aus Niedersachsen geht es um die Frage, ob ein Arbeitnehmer nach seiner Kündigung eine Kopie seines gesamten dienstlichen E-Mail-Verkehrs verlangen kann. Der Kläger, ein Wirtschaftsjurist, will nicht nur eine Kopie der Mails, die er selbst geschrieben oder erhalten hat, sondern auch derer, in denen er persönlich erwähnt wurde.

Bundesgerichtshof prüft Klauseln zu AGB-Änderungen von Banken

KARLSRUHE: Der Bundesgerichtshof prüft am Dienstag (9.00 Uhr) Klauseln zu Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Banken. Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat die Postbank verklagt. Er hält es für unzulässig, dass Banken ihre Kunden über bevorstehende Änderungen der AGB informieren und die Zustimmung voraussetzen, wenn keine Reaktion kommt. Das Verfahren hat aus Sicht des BGH sowie von Rechts- und Branchenexperten Relevanz über den konkreten Fall hinaus, weil auch andere Kreditinstitute ähnliche Passagen in ihren AGB nutzen.

Neuer Anlauf zur Lösung der Zypern-Frage in Genf

GENF: UN-Generalsekretär António Guterres nimmt persönlich einen neuen Anlauf zur Lösung der Zypern-Frage. Er erwartet ab Dienstag in Genf Vertreter der griechisch-zyprischen und türkisch-zyprischen Seite, um Zukunftsszenarien für die seit fast 50 Jahren geteilte Mittelmeerinsel auszuloten. An den Gesprächen nehmen auch Griechenland, die Türkei und Großbritannien teil, das die Insel bis 1960 als Kronkolonie verwaltete. Am Dienstag sind abgesehen von bilateralen Treffen unter den Teilnehmern außerhalb der geplanten Gesprächsrunde im Völkerbundpalast keine UN-Aktivitäten geplant.

Deutschland als «Fahrradland»: Verkehrsminister präsentiert Plan

HAMBURG: Deutschland soll in den nächsten Jahren zum «Fahrradland» werden. Wie genau das geschafft werden soll, steht in einem Nationalen Radverkehrsplan, den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag bei einem Kongress in Hamburg präsentieren will. Das Bundeskabinett hatte den Plan vorige Woche verabschiedet. Er enthält Handlungsempfehlungen und Strategien, um bis 2030 den Radverkehr auf dem Land und in der Stadt zu fördern.

Bayer-Hauptversammlung im Netz: Aktionäre äußern im Vorfeld Kritik

LEVERKUSEN: Zwei Jahre nach einer herben Schlappe stellt sich Bayer-Chef Werner Baumann abermals bei der Hauptversammlung seines Unternehmens den Fragen der Aktionäre. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung ab 10.00 Uhr nur online statt, Anteilseigner können der Chefetage also nicht am Rednerpult die Leviten lesen. Sie mussten schon vorher ihre Fragen einschicken, die der Bayer-Vorstand vor der Kamera beantwortet. Danach sind schriftliche Nachfragen noch während der Hauptversammlung möglich.

Champions League: FC Chelsea im Halbfinal-Hinspiel bei Real zu Gast

MADRID: Der deutsche Fußball-Trainer Thomas Tuchel kämpft mit dem englischen Premier-League-Club FC Chelsea am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) um eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Champions-League-Finale. Die Blues müssen im Halbfinal-Hinspiel zunächst in Madrid antreten, eine Woche später folgt das Rückspiel an der Stamford Bridge. Bei Real steht Ex-Weltmeister Toni Kroos wieder zur Verfügung, Chelsea reist mit den drei deutschen Nationalspielern Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger an.

FC Augsburg präsentiert Hoffnungsträger Weinzierl

AUGSBURG: Der FC Augsburg stellt am Dienstag (13.00 Uhr) bei einer Online-Pressekonferenz seinen neuen Trainer Markus Weinzierl vor. Auch Manager Stefan Reuter wird anwesend sein. Weinzierl ist der Nachfolger des beurlaubten Heiko Herrlich, dem der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist nicht mehr die Wende zugetraut hat. Drei Partien vor dem regulären Saisonende haben die Augsburger noch vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Weinzierl hat schon von 2012 bis 2016 erfolgreich in Augsburg gearbeitet. Beim FC Schalke 04 und zuletzt beim VfB Stuttgart musste er aber vorzeitig gehen. Sein Vertrag in Augsburg läuft nun bis zum Sommer 2022.

Kieler Chance: Mit Sieg in Nürnberg auf Platz drei

NÜRNBERG: Holstein Kiel will weiter Boden gutmachen in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit einem Sieg im Nachholspiel am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg können die Norddeutschen auf den Relegationsplatz drei rücken. Die Kieler stehen nach der zweiten 14-tägigen Corona-Pause vor ihrem zweiten Auswärtsspiel. Am Samstag hatten sie beim abstiegsbedrohten VfL Osnabrück (3:1) gewonnen. Die Nürnberger haben seit sechs Spielen nicht verloren.