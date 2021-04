Das bringt der Dienstag

EU-Arzneibehörde legt Gutachten zu Johnson & Johnson-Impfstoff vor

AMSTERDAM: Nach Prüfung seltener Fälle von Hirnthrombosen will die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) am Dienstag ihr Gutachten zum Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson vorlegen. Die Experten der Amsterdamer Behörde haben den Impfstoff erneut geprüft, nachdem in den USA sechs Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen aufgetreten waren. Der Hersteller rief dazu auf, bis zur Klärung den Impfstoff nicht anzuwenden.

Ministerinnen aus Berlin und Paris sprechen über Kampfflugzeug

PARIS: Angesichts des Tauziehens um das große Rüstungsprojekt eines neuen Kampfflugzeugs treffen sich Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und ihre französische Kollegin Florence Parly am Dienstag (13.00 Uhr) in Paris. Die industriellen Partner des milliardenschweren Vorhabens hatten sich nach längerem Streit auf eine Lastenteilung geeinigt. Nun sind nach Ansicht des federführenden französischen Flugzeugbauers Dassault Aviation die beteiligten Länder an der Reihe, sich zu verständigen.

Wirtschaftsminister Altmaier sagt vor Wirecard-Ausschuss aus

BERLIN: Mit der Aussage von Wirtschaftsminister Peter Altmaier geht der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Bilanzskandal am Dienstag in die entscheidende Phase. Der CDU-Politiker wird als Zeuge befragt, weil sein Ministerium für die Wirtschaftsprüferaufsicht Apas zuständig ist, der Versäumnisse vorgeworfen werden.

Neues iPad-Modell bei Apple-Event erwartet

CUPERTINO: Apple stellt neue Produkte angesichts der Corona-Pandemie erneut nur bei einem Online-Event vor. Erwartet wird nach Medienberichten am Dienstag (ab 19.00 Uhr MESZ) vor allem ein neues Modell des Tablet-Computers iPad Pro.

Nach Gewalttat vor fast 25 Jahren: Prozess wegen Mordes beginnt

AACHEN: Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Auffinden eines getöteten Mannes in einem einsamen Wäldchen am Niederrhein beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) der Mordprozess. Vor dem Landgericht Aachen ist ein 51 Jahre alter Mann angeklagt. Er soll zusammen mit einem inzwischen gestorbenen Komplizen das Opfer, einen damals 43 Jahre alten Mann, grausam und aus Habgier ermordet haben.

Streit um Immendorffs Erbe: Neuer Anlauf vor Gericht

DÜSSELDORF: 14 Jahre nach dem Tod von Jörg Immendorff (1945-2007) versucht die Justiz erneut, den Streit um das Erbe des Künstlers zu beenden. Vor dem Landgericht Düsseldorf ist an diesem Dienstag (13.00 Uhr) eine mündliche Verhandlung angesetzt. Streitparteien sind ein unehelicher Sohn Immendorffs und die Witwe des Künstlers.

Bundesliga vor erster Entscheidung: Schalke vor Abstieg

BERLIN: Im ersten Teil des 30. Spieltages kann die erste Entscheidung der Saison in der Fußball-Bundesliga fallen. Sollte Schalke 04 am Dienstag (20.30 Uhr) im Kellerduell bei Arminia Bielefeld verlieren, stünde der Abstieg des Tabellenletzten bei dann nur noch vier ausstehenden Partien und 13 Punkten Rückstand zum Relegationsplatz fest.

Erstmals seit 2019 wieder Playoffs in Deutscher Eishockey Liga

NEUSS: In der Deutschen Eishockey Liga starten am Dienstag die Playoffs. Bis spätestens 7. Mai soll erstmals seit 2019 wieder ein Meister ausgespielt werden. Im vergangenen Jahr hatte die Liga die Saison nach der Hauptrunde abgebrochen, als klar war, dass coronabedingt nicht mehr vor Zuschauern gespielt werden darf.

Deutsche Handball-Frauen wollen gegen Portugal das WM-Ticket lösen

HAMM: Die deutschen Handball-Frauen wollen im Playoff-Rückspiel gegen Portugal die Qualifikation zur Weltmeisterschaft perfekt machen. Nach dem 32:27-Sieg im Hinspiel geht die DHB-Auswahl mit einem komfortablen Fünf-Tore-Polster in die Partie am Dienstag (17.30 Uhr/Sport1) in Hamm. Die Endrunde läuft vom 2. bis 19. Dezember in Spanien.

Vier deutsche Tennisspielerinnen in Stuttgart im Einsatz

STUTTGART: Am zweiten Tag des Tennis-Turniers in Stuttgart sind gleich vier deutsche Spielerinnen im Einsatz. Unter anderem kommt es in der Porsche-Arena am Dienstag zum deutschen Duell zwischen Laura Siegemund und Mona Barthel. Zudem greifen die beiden Qualifikantinnen Julia Middendorf und Anna-Lena Friedsam ins Geschehen ein. Middendorf trifft auf die Estin Anett Kontaveit, Friedsam bekommt es mit Ulrikke Eikeri aus Norwegen zu tun.

UEFA: Kongress besetzt Posten in wichtigen Gremien

MONTREUX: Der Kongress der Europäischen Fußball-Union besetzt an diesem Dienstag (ab 10.00 Uhr) die wichtigen Positionen im eigenen Exekutivkomitee sowie im Council des Weltverbandes FIFA. Der Einzug von DFB-Vizepräsident Peter Peters in den FIFA-Rat ist praktisch sicher. Der langjährige Schalke-Finanzchef ist einer von vier Kandidaten für vier freie Plätze. Auch die Wiederwahl von DFB- Vizepräsident Rainer Koch ins UEFA-Exekutivkomitee ist so gut wie fix.