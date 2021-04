Das bringt der Dienstag

Bundesregierung will bundesweite Corona-Notbremse ziehen

BERLIN: Das Bundeskabinett will am Dienstag bundesweit einheitliche Einschränkungen beschließen, um die immer stärkere dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. Dazu soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. In einem neuen Paragrafen 28b soll festgelegt werden, was zu tun ist, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert 100 liegt.

Terrorverdächtige auf der Anklagebank - Prozess gegen «Gruppe S.»

STUTTGART: Zwölf mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der rechtsterroristischen Vereinigung «Gruppe S.» müssen sich von Dienstag (10.00 Uhr) an in einem Staatsschutzverfahren in Stuttgart verantworten. Sie sollen laut Bundesanwaltschaft Anschläge auf Moscheen geplant haben.

US-Verteidigungsminister Austin besucht Deutschland

BERLIN: Dreieinhalb Monate nach der Vereidigung von US-Präsident Joe Biden besucht erstmals ein Minister seiner Regierung Deutschland: Verteidigungsminister Lloyd Austin trifft sich am Dienstag in Berlin mit seiner Amtskollegin Annegret Kramp-Karrenbauer. Anschließend reist der Ex-General nach Stuttgart weiter, um dort mit amerikanischen Soldaten zu sprechen.

Fastenmonat Ramadan beginnt für meiste Muslime

MEKKA: Für einen Großteil der etwa 1,9 Milliarden Muslime weltweit fängt der Ramadan an. An diesem Dienstag ist der erste Tag des Fastenmonats, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Montagabend berichtete. In dem Königreich befinden sich die beiden heiligsten Stätten des Islam: Mekka und Medina. Auch Islamverbände in Deutschland haben den Dienstag als Beginn des Ramadan ausgerufen.

Russlands Außenminister Lawrow zu Gesprächen im Iran

TEHERAN: Inmitten der Bemühungen um eine Rettung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran ist Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag in Teheran zu Besuch. Auf dem Programm stehen Gespräche mit Präsident Hassan Ruhani und Außenminister Dschawad Sarif.

Nominierte für Preis der Leipziger Buchmesse werden bekannt gegeben

LEIPZIG: Nach einer mehrmonatigen Auswahlphase wird die Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse am Dienstag bekannt geben, wer es auf die Shortlist geschafft hat. Der renommierte Literaturpreis wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung vergeben. Nach Angaben der Buchmesse wurden diesmal 389 Neuerscheinungen aus 132 Verlagen eingereicht.

FC Bayern plant in Paris großes Comeback in der Champions League

PARIS: Der FC Bayern München plant am Dienstag (21.00 Uhr) in der Champions League ein großes Fußball-Comeback. Nach dem 2:3 im Viertelfinal-Hinspiel will der deutsche Rekordmeister mit einem Sieg bei Paris Saint-Germain doch noch in das Halbfinale einziehen.

Fußball-Frauen gegen Norwegen

WIESBADEN: Die deutschen Fußball-Frauen wollen am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) in Wiesbaden im Länderspiel gegen Norwegen ihre starke Vorstellung beim 5:2 über Australien bestätigen. Dabei setzt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf einige Veränderungen im Team. So wird Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea anstelle von Merle Frohms das deutsche Tor hüten.