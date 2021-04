Das bringt der Dienstag

Viele Hausärzte beginnen mit Corona-Impfungen

BERLIN: In Deutschland beginnt die zweite Stufe der Impfkampagne gegen das Coronavirus. In vielen Regionen - etwa in Nordrhein-Westfalen - starten am Dienstag auch die Hausärzte mit Impfungen in ihren Praxen oder bereiten sich darauf vor, in den nächsten Tagen loszulegen. Bislang wurden die Vakzine vor allem in den bundesweit 430 Impfzentren verabreicht.

Bundesregierung stuft Niederlande als Hochinzidenzgebiet ein

BERLIN: Die Bundesregierung stuft die Niederlande von Dienstag an als Corona-Hochinzidenzgebiet ein und verschärft damit die Regeln für Einreisende aus dem Nachbarland. Wer von dort über die deutsche Grenze kommt, muss einen negativen Corona-Test vorweisen können, wie das Robert Koch-Institut bekanntgab. Die Quarantänepflicht von zehn Tagen mit der Möglichkeit, sich nach fünf Tagen mit einem zweiten Test davon zu befreien, bleibt unverändert. Für Pendler gibt es Ausnahmeregelungen.

Das Saarland öffnet - mit Schnelltestpflicht

SAARBRÜCKEN: Erstmals geht ein ganzes Bundesland als Corona-Modellprojekt an den Start: Im Saarland dürfen von Dienstag an Außengastronomie, Kinos, Theater, Fitnessstudios und Tennishallen wieder öffnen. Voraussetzung für Gäste und Nutzer ist meist ein negativer Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Zudem können sich im Freien bis zu zehn Personen treffen, wenn sie negativ getestet worden sind.

Treffen zum Atomabkommen mit dem Iran unter neuen Vorzeichen

WIEN: Unter neuen Vorzeichen kommt es am Dienstag in Wien zu einem Treffen von Spitzendiplomaten, um doch noch das Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Das Ziel der Beratungen ist ein Fahrplan, der die Rückkehr der USA zu der Vereinbarung von 2015 ebnen und den Iran zur erneuten Einhaltung der Auflagen motivieren soll. Die Runde der verbliebenen Partner - Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland - ist der erste Dialog mit dem Iran seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden.

EU-Spitzen reisen zu Gespräch mit Erdogan in die Türkei

ANKARA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel reisen an diesem Dienstag zu einem Gespräch mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Ankara. Geplant ist zudem, dass die beiden EU-Spitzen mit Vertretern von Organisationen der Vereinten Nationen und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zusammenkommen. Bei diesem Treffen dürfte es vor allem um die zukünftige Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in der Türkei, aber auch um den jüngsten Austritt der Türkei aus einem Abkommen zum Schutz von Frauen gehen.

IWF stellt neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor

WASHINGTON: Der Internationale Währungsfonds (IWF) wird am Dienstag (14.30 Uhr MESZ) seine neue globale Konjunkturprognose vorstellen. Der Fonds rechnet in diesem Jahr trotz der Pandemie mit einem stärkeren Wachstum als noch zuletzt angenommen. Im Januar hatte der IWF ein Wachstum der globalen Wirtschaftsleistung um 5,5 Prozent erwartet. Nun sei mit einer «weiteren Beschleunigung» zu rechnen, kündigte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa vergangene Woche an.

Tödlicher Raserunfall in Bayern - Gericht verkündet Urteil

INGOLSTADT: Nach einem tödlichen Raserunfall will das Landgericht Ingolstadt am Dienstag (15.30 Uhr) das Urteil gegen einen 24 Jahre alten Autofahrer verkünden. Der Mann hatte im Oktober 2019 auf der Autobahn 9 in Bayern den Wagen eines voranfahrenden Mannes auf der Überholspur derart gerammt, dass der 22-Jährige am Steuer sofort tot war. Nach den Ermittlungen war der Angeklagte mit mehr als 200 Stundenkilometern auf der Fernstraße unterwegs, obwohl in diesem Bereich nur Tempo 100 erlaubt war.

Ausbildung für Freiwilligendienst im Heimatschutz beginnt

BERLIN: Die Bundeswehr beginnt mit der Ausbildung für den neuen Freiwilligendienst im Heimatschutz. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wird den Stand des neuen Programms am Dienstag (11.00 Uhr) in Berlin vorstellen. Der Dienst soll aus einer siebenmonatigen militärischen Ausbildung und Reservisteneinsätzen in den folgenden sechs Jahren bestehen.

Grönland wählt ein neues Parlament

KOPENHAGEN: Auf Grönland wird am Dienstag ab 9.00 Uhr Ortszeit (13.00 Uhr MESZ) vorzeitig ein neues Parlament gewählt. Grund für die um ein Jahr vorgezogene Neuwahl ist der Zusammenbruch der bisherigen Koalition von Regierungschef Kim Kielsen. Die Wahllokale auf der mit Abstand größten Insel der Erde sind am Abend bis um 20.00 Uhr geöffnet - in Deutschland ist es dann bereits Mitternacht. Mit einem Wahlergebnis wird im Laufe der Nacht zum Mittwoch gerechnet.

Prozess gegen Kölnerin Gönül Örs in Türkei geht in Endphase

ISTANBUL: Der Prozess gegen die wegen Terrorvorwürfen angeklagte Kölnerin Gönül Örs geht am Dienstag in der Türkei in die Endphase. Der Staatsanwalt werde voraussichtlich sein Abschlussplädoyer halten, sagte Örs Anwältin, Ayse Celik, der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend könnte ein Urteil fallen.

Angeschlagener BVB vor schwerer Aufgabe in Manchester

DORTMUND: Borussia Dortmund geht angeschlagen in das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) bei Manchester City. Nach dem bitteren 1:2 daheim gegen Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga herrscht beim Revierclub schlechte Stimmung. Zudem gilt der BVB vor dem Duell mit dem souveränen Tabellenführer der englischen Premier League um den deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan als krasser Außenseiter.

Liverpool hat bei Real Madrid die erste Chance zur Revanche für 2018

LIVERPOOL: Der englische Fußballmeister FC Liverpool trifft im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) erstmals seit dem verlorenen Endspiel von 2018 auf Real Madrid. Das Team von Coach Jürgen Klopp hat seine lange Krise vorerst überwunden. Nach dem starken 3:0-Ligasieg beim FC Arsenal wollen die Reds den neu gewonnen Schwung nach Madrid mitnehmen, um sich dort eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in Anfield am 14. April zu schaffen.

Schalke legt Geschäftszahlen vor: Finanzieller Ausblick ist düster

GELSENKIRCHEN: Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Schalke 04 legt am Dienstag (13.00 Uhr) seine Geschäftszahlen für das Jahr 2020 vor. Bereits bekannt ist, dass der Umsatz des Konzerns im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres um etwa ein Drittel auf rund 102 Millionen Euro eingebrochen ist und erneut ein Verlust verbucht werden musste.