Das bringt der Dienstag

Von: Redaktion (dpa) | 23.03.21 | Überblick

Knapper Ausgang bei Israels vierter Wahl binnen zwei Jahren erwartet

JERUSALEM: Israels Bürger sind am Dienstag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen - zum vierten Mal binnen zwei Jahren. Rund 6,6 Millionen Menschen können ihre Stimme für eine von knapp 40 Listen abgeben. Es wird damit gerechnet, dass nur etwa ein Drittel davon die 3,25-Prozent-Hürde schafft.

Verhandlungen für zweite Ampel-Koalition beginnen

MAINZ: Gut eine Woche nach der Landtagswahl beginnen in Rheinland-Pfalz die Koalitionsverhandlungen für eine Neuauflage der Ampel-Regierung. Vor dem Beginn der Gespräche äußern sich an diesem Dienstag (14.00 Uhr) die drei Spitzenkandidatinnen von SPD, Grünen und FDP: Malu Dreyer, Anne Spiegel und Daniela Schmitt. Die Landesvorsitzenden der alten und voraussichtlich neuen Koalitionäre werden ebenfalls ein Statement abgeben.

Nato-Außenminister treffen sich erstmals seit Ende 2019 persönlich

BRÜSSEL: Die Außenminister der 30 Nato-Staaten treffen sich an diesem Dienstag zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder gemeinsam in der Brüsseler Bündniszentrale. Thema der zweitägigen Gespräche sollen die Vorbereitungen für den nächsten Nato-Gipfel sein, bei dem die Überarbeitung des strategischen Konzepts und Reformen für eine engere politische Zusammenarbeit auf den Weg gebracht werden sollen.

Kardinal Woelki stellt Konsequenzen aus Missbrauchsgutachten vor

KÖLN: Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki will am Dienstag (10.00 Uhr) Konsequenzen aus dem vergangene Woche veröffentlichten Missbrauchsgutachten vorstellen. Aus dem Gutachten hatte sich ergeben, dass aufgrund der noch verfügbaren Akten im Erzbistum Köln zwischen 1975 und 2018.314 Personen - meist Jungen unter 14 Jahren - Opfer von sexualisierter Gewalt geworden waren.

«Autogipfel» mit Merkel - Strukturwandel in Branche

BERLIN: Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Dienstagabend (19.00 Uhr) bei einem digitalen «Autogipfel» mit Vertretern der Branche über den Strukturwandel in der deutschen Schlüsselindustrie. Auch Ministerpräsidenten von «Autoländern» wie Baden-Württemberg oder Niedersachsen sollen teilnehmen.

Urteil in Mordprozess gegen Raser erwartet

MÜNCHEN: Im Mordprozess um einen tödlichen Raserunfall in München wird am Dienstag (14.00 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für den Angeklagten. Sie beantragte eine Verurteilung wegen Mordes und vierfachen versuchten Mordes. Außerdem soll der Angeklagte in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden.

Welfenprinz Ernst August von Hannover vor Gericht in Österreich

WELS: Welfenprinz Ernst August von Hannover muss sich am Dienstag vor dem Landesgericht Wels in Österreich verantworten. Ihm wird laut Gericht «das Begehen einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung» vorgeworfen. Der Verdacht lautet unter anderem auf Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung und Nötigung.

Vierte Verhandlungsrunde zum Haustarif bei Volkswagen

WOLFSBURG/HANNOVER: Vertreter von Volkswagen und der IG Metall wollen am Dienstag (14.30 Uhr) weitere Gespräche über den neuen Haustarifvertrag in den westdeutschen Werken des Autobauers führen. Die Verhandlungen für die gut 120.000 Beschäftigten stocken, auch nach drei Runden gab es bisher keine entscheidende Annäherung.