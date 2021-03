Das bringt der Dienstag

Integrationsgipfel: Gleiche Chancen im öffentlichen Dienst angestrebt

BERLIN: Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen und Migrantenorganisationen treffen sich am Dienstag zum 13. Integrationsgipfel, den die Bundesregierung organisiert. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung diesmal nicht im Kanzleramt statt, sondern in digitaler Form.

Die Deutsche Post DHL sieht sich auf dem Weg zum nächsten Paketrekord

BONN: Der Paketboom in Corona-Zeiten hat der Deutschen Post DHL prächtige Geschäfte beschert. Es lief so gut, dass der Konzern nun für eine Milliarde Euro Aktien zurückkaufen will. Die binnen eines Jahres zurückgekauften Anteilsscheine werden entweder eingezogen oder für die Bedienung von Vergütungsprogrammen eingesetzt, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nach der Ankündigung sprang der Aktienkurs nach oben und war nicht mehr weit entfernt von seinem Allzeithoch. Konzernchef Frank Appel dürfte am Dienstag auf der Bilanz-Pressekonferenz (10.30 Uhr) seine langfristigen Ziele etwas konkretisieren.

EuGH urteilt zur Frage: Gilt Bereitschaftszeit als Arbeitszeit?

LUXEMBURG: Inwieweit ist Bereitschaftszeit Arbeitszeit? Zu dieser Frage wird Dienstag der Europäischen Gerichtshof (EuGH) ein Urteil sprechen. Konkret geht es um einen Feuerwehrmann aus Offenbach, der seine Bereitschaft zwar außerhalb der Dienststelle verbringen darf, jedoch die Vorgabe hat, binnen 20 Minuten in Arbeitskleidung und mit dem Einsatzfahrzeug die Stadtgrenze zu erreichen. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft, Siegfried Maier, geht davon aus, dass das Urteil das Potenzial hat, die Feuerwehrwelt zu verändern.

Tourismusmesse ITB dieses Jahr online - Branche fordert Perspektiven

BERLIN: Die Internationale Tourismus-Börse (ITB) gilt vielen als das «größte Reisebüro der Welt». Doch in der Corona-Pandemie ist alles anders. Das Branchentreffen findet in diesem Jahr online und ausschließlich für Fachbesucher statt (9. bis 12. März). «Wir haben ein Alternativkonzept entwickelt, mit dem wir als weltweit führende Reisemesse unseren Partnern und Kunden wieder eine verlässliche Plattform für globales Netzwerken, Business und Content bieten», hatten die Organisatoren vergangenes Jahr mitgeteilt.

Weiteres Urteil im Missbrauchskomplex Münster erwartet

MÜNSTER: Im Missbrauchskomplex Münster verkündet das Landgericht in der westfälischen Stadt am Dienstag (11.00 Uhr) ein weiteres Urteil. Verantworten muss sich ein 27-jähriger Mann aus Aachen wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern an verschiedenen Orten. Darunter ist auch der Ziehsohn des im Hauptprozess angeklagten IT-Technikers aus Münster.

Ex-Freundin und ihre Tochter getötet - Urteil erwartet

STUTTGART: Nach dem mutmaßlichen Doppelmord an einer Frau und ihrer kleinen Tochter in Baden-Württemberg erwartet den angeklagten Ex-Freund das Urteil des Landgerichts in Stuttgart. Der 37-Jährige hatte bereits gestanden, die 41-Jährige und das neunjährige Mädchen in Allmersbach im Tal durch Schläge auf den Kopf und Schnitte durch die Kehle getötet zu haben. Danach hatte er nach eigener Darstellung auch versucht, seine getrennt lebende Ehefrau umzubringen, dies war aber gescheitert.

Seniorin missbraucht? - Prozess gegen Altenpfleger beginnt

PADERBORN: Gegen einen Altenpfleger, der eine wehrlose Seniorin sexuell missbraucht haben soll, beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) in Paderborn der Prozess vor dem Landgericht. Die Anklage wirft dem Mann vor, er habe die Frau Anfang 2020 in einer Nachtschicht in deren Zimmer in einem Seniorenzentrum missbraucht. Das Opfer sei krankheitsbedingt nicht ausreichend ansprechbar gewesen und auch nicht zu einer körperlichen und verbalen Gegenwehr fähig.

Andy-Warhol-Ausstellung in Köln öffnet nach Corona-Zwangspause

KÖLN: Ein Vierteljahr lang war die Ausstellung wegen Corona den Blicken entzogen, doch am Dienstag (10.00 Uhr) öffnet das Museum Ludwig in Köln nun endlich seine große Andy-Warhol-Ausstellung. Es ist die wichtigste und kostspieligste Ausstellung, die das Museum seit Jahren gezeigt hat. Ursprünglich sollte sie am 12. Dezember starten. Aufgrund der stark verspäteten Eröffnung wird sie nun bis zum 13. Juni verlängert. Dies zu bewerkstelligen, war schwierig, da die Ausstellung anschließend noch nach Toronto in Kanada und Aspen im US-Bundesstaat Colorado weiterzieht.

BVB will große Chance auf Viertelfinale nutzen: «Ansporn genug»

DORTMUND: Borussia Dortmund hofft auf den ersten Einzug in das Viertelfinale der Champions League seit 2017. Nach dem 3:2 beim FC Sevilla geht der Fußball-Bundesligist mit guten Chancen in das Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen die Spanier. Allerdings gilt nicht nur der Ausfall von Angreifer Jadon Sancho als schwere Hypothek. Darüber hinaus ist der Einsatz von Raphael Guerreiro fraglich. Dennoch glaubt Kapitän Marco Reus nach dem 2:4 beim FC Bayern München an eine Trotzreaktion.