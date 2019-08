Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.19

Können Passagiere bei Flugausfall zweifach Entschädigung verlangen?

KARLSRUHE (dpa) - Das Recht von Fluggästen auf Entschädigung bei massiver Verspätung oder Ausfall ist unbestritten. Dennoch landen immer wieder Fälle vor Gericht.



Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst sich am Dienstag (9.00 Uhr) mit der Frage, ob die möglichen Arten von finanziellem Ausgleich addiert werden dürfen oder miteinander verrechnet werden. Hintergrund sind zwei ähnliche Fälle. Eine Fluggesellschaft verweigerte Passagieren die Mitnahme, sie mussten ihre Reise umorganisieren, andere Fluggäste landeten viel später als geplant am Zielort.

Deutsche Post legt Quartalszahlen vor

BONN (dpa) - Mit dem boomenden Paket- und Expressgeschäft im Rücken sieht sich die Deutsche Post weiter auf Wachstumskurs. Zahlen zum zweiten Quartal will der Bonner Dax-Konzern am Dienstag (7.00 Uhr) vorlegen.



Die Perspektiven für das Gesamtjahr sind positiv, auch weil das Unternehmen seit Juli ein deutlich höheres Briefporto nimmt - dadurch kommt schätzungsweise ein dreistelliger Millionen- Euro-Betrag pro Jahr zusätzlich in die Konzernkassen.

Fall Tönnies: Schalker Ehrenrat will Aufsichtsratschef anhören

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 will sich am Dienstag mit dem Fall des Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies befassen.



Der 63-Jährige soll dem Gremium erklären, wie es in der vergangenen Woche bei einer Festrede in Paderborn zu den als rassistisch kritisierten Aussagen über Afrikaner kam und wie die Äußerungen gemeint waren. Der Ehrenrat kann Sanktionen aussprechen. Möglich sind eine Verwarnung, eine Amtsenthebung auf Dauer oder auf Zeit. Sogar ein Vereinsausschluss ist möglich, aber nicht wahrscheinlich.

Unfall an vereistem Bahnsteig - Prozess nach Tod von Mädchen beginnt

FULDA (dpa) - Neuneinhalb Jahre nach dem tragischen Tod einer Schülerin am Bahnhof im osthessischen Neuhof beschäftigt der Unfall das Landgericht Fulda.



Die 16-Jährige war am 4. Februar 2010 auf dem winterglatten Bahnsteig ausgerutscht. Sie wurde von einem einfahrenden Zug erfasst, mitgeschleift und getötet. Vier Angeklagte müssen sich von Dienstag an (9.30 Uhr) wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen vor Gericht verantworten. Es geht um die Frage, ob der Winterdienst ordnungsgemäß ausgeführt wurde, und wer möglicherweise die Verantwortung für das Unglück trägt.

Prinz von Bayern verklagt Shops - Prozess um Wittelsbacher Wappen

MÜNCHEN (dpa) - Vor dem Landgericht München I geht es am Dienstag (10.00 Uhr) um das königliche Wappen der Wittelsbacher.



Luitpold Prinz von Bayern verklagt den Betreiber der Museumsshops in den bayerischen Schlössern. Er wirft der Kulturgut AG vor, das Familienwappen der Wittelsbacher unrechtmäßig auf ihren Produkten nachgeahmt zu haben. Dabei soll es sich nach Angaben der Beklagten um ein Polo-Shirt und eine Kappe handeln, die inzwischen schon nicht mehr im Museumsshop zu kaufen seien, sowie um ein besticktes Kissen. Der Streitwert liegt bei 100.000 Euro.

Vergessene Tresore im Lübecker Rathaus werden gewaltsam geöffnet

LÜBECK (dpa) - Mit schwerem Gerät sollen am Dienstag (8.00 Uhr) im Lübecker Rathaus zwei seit Jahrzehnten unbeachtete Tresore geöffnet werden.



Mit Trennschleifer und Hammer werden Handwerker nach Angaben einer Stadtsprecherin den soliden Panzerschränken zu Leibe rücken. Die Schränke seien seit Jahrzehnten nicht mehr geöffnet worden. Die Spekulationen zum Inhalt reichen von Bargeld bis zu Urkunden und Dokumenten.

FC Bayern startet Trainingslager am Tegernsee

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern startet am Dienstag in seine finale Vorbereitungsphase.



Nach rund drei Wochen Training in München und einer zehntägigen Reise in die USA lässt Trainer Niko Kovac den deutschen Fußball-Rekordmeister bis zum Samstag in Rottach-Egern am Tegernsee schwitzen. In fünf Tagen stimmt sich das Starensemble für das Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Energie Cottbus (12. August) sowie den Bundesliga-Auftakt vier Tage später gegen Hertha BSC ein.