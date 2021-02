Das bringt der Dienstag

Zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump beginnt im US-Senat

WASHINGTON: Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump geht in die heiße Phase. Die Verhandlung im Senat beginnt am Dienstag (19.00 Uhr MEZ). Die Beratungen dürften einige Tage in Anspruch nehmen. Die genauen Regeln zum Ablauf des Verfahrens und ein Zeitplan sollen zum Auftakt veröffentlicht werden.

Entscheidung über neue Regierung in Italien rückt näher

ROM: Für den früheren Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, geht es am Dienstag (ab 11.00 Uhr) auf der Suche nach einer Regierung für Italien in die möglicherweise letzte Sondierungsrunde. Zum zweiten Mal will sich der 73-Jährige mit Vertretern der größeren Parteien treffen. Damit rückt die Entscheidung Draghis näher, ob er sich wirklich im Parlament als Ministerpräsident zur Wahl stellt. Geplant sind Gespräche unter anderem mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, der rechten Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini und den Sozialdemokraten (PD).

Bundesamt zieht Exportbilanz des Corona-Krisenjahres 2020

WIESBADEN: Die Corona-Krise hat der deutschen Exportwirtschaft im vergangenen Jahr schwer zu schaffen gemacht. Wie sich der Außenhandel im Dezember und damit im gesamten Jahr 2020 entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt am Dienstag (8.00 Uhr) bekannt. Trotz der im Sommer einsetzenden Erholung dürfte im Gesamtjahr ein deutliches Minus stehen.

Tui zieht Zwischenbilanz bis Jahreswechsel

HANNOVER: Der von der Corona-Krise gebeutelte Tui-Konzern informiert am Dienstag (ab 8.00 Uhr) über die Entwicklung im ersten Geschäftsquartal 2020/2021. Vorstandschef Fritz Joussen dürfte nach der Zahlenvorlage für die Monate Oktober bis Dezember auch auf die weiteren Aussichten im neuen Jahr eingehen.

Auswahl für Berliner Theatertreffen wird bekanntgegeben

BERLIN: Für das Berliner Theatertreffen sucht eine Jury jährlich die «bemerkenswertesten Inszenierungen» aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Auswahl soll nun am Dienstag (11.00 Uhr) digital bekanntgegeben werden. Derzeit sind Theater wegen der Pandemie wieder geschlossen - das dürfte sich auch im Auswahlprozess niedergeschlagen haben.

Gericht in Polen entscheidet im Prozess gegen Holocaust-Forscher

WARSCHAU: In Polen will das Warschauer Bezirksgericht am Dienstag sein Urteil im Prozess gegen zwei Holocaust-Forscher bekannt geben. Die renommierten Geschichtsprofessoren Barbara Engelking und Jan Grabowski werden wegen Verleumdung verklagt. In ihrem 2018 erschienenen Buch «Dalej jest noc» («Und immer noch ist Nacht») befassen sie sich mit der Vernichtung der Juden in der polnischen Provinz unter deutscher Besatzung.

Kölner Sängerin erneut in Türkei vor Gericht

ISTANBUL: Der Prozess gegen die wegen Terrorvorwürfen verurteilte Kölner Sängerin Hozan Cane wird am Dienstag im türkischen Edirne fortgesetzt. Mit einem Urteil sei voraussichtlich nicht zu rechnen, sagte die Anwältin Canes, Newroz Akalan, der Deutschen Presse-Agentur vor der Verhandlung.

Deutsches Tennis-Trio bei Australian Open im Einsatz

MELBOURNE: Bei den Australian Open in Melbourne bestreiten am zweiten Turniertag drei deutsche Tennisprofis ihre Auftaktpartien. Einen Tag nach dem Erstrunden-Aus von Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Laura Siegemund ruhen die Hoffnungen bei den Damen auf Mona Barthel. Die 30-Jährige aus Neumünster tritt im vierten Match des Tages (ca. 7.00 Uhr MEZ/Eurosport) gegen die italienische Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto an. In der deutschen Nacht angesetzt sind die Partien von Jan-Lennard Struff aus Warstein gegen den Australier Christopher O'Connell (1.00 Uhr MEZ) und von Yannick Hanfmann aus Weinheim gegen den Russen Andrej Rubljow (2.00 Uhr MEZ).

Nach Schneechaos zum Auftakt: WM-Beginn in Cortina mit Damen-Super-G

CORTINA D'AMPEZZO: Nach der witterungsbedingten Absage der Kombination am Montag sollen die alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Cortina d'Ampezzo nun mit dem Super-G der Damen am Dienstag (13.00 Uhr/ARD und Eurosport2) beginnen. Anders als ursprünglich geplant wurde der Super-G der Herren wegen der Folgen der heftigen Schneefälle gestrichen und auf Donnerstag verschoben.